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Ομιλος ΟΤΕ: Ισχυρή κερδοφορία το β΄τρίμηνο – Αύξηση εσόδων 8%

Ο Ομιλος ΟΤΕ ανακοίνωσε τελικό μέρισμα ανά μετοχή 0,90214 ευρώ, αυξημένο κατά 21,7%

Τηλεπικοινωνίες 29.07.2026, 10:23
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Ομιλος ΟΤΕ: Ισχυρή κερδοφορία το β΄τρίμηνο – Αύξηση εσόδων 8%
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Ισχυρή Κερδοφορία, με αύξηση του προσαρμοσμένου EBITDA (AL) κατά 3,0% στο τρίμηνο -σύμφωνα με τον στόχο για αύξηση περίπου 3% για το 2026- κατέγραψε ο Ομιλος ΟΤΕ το β’ τρίμηνο του 2026.

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Τα αποτελέσματα

Συγκεκριμένα, τα λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων (EBIT) του ομίλου διαμορφώθηκαν σε €203,3 εκατ., αυξημένα κατά 5,9% σε σύγκριση με έναν χρόνο πριν, κυρίως λόγω αύξησης της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) στο τρίμηνο.

Το τελικό μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,90214 ευρώ, αυξημένο κατά 21,7%.

Τα έσοδα το Β’ τρίμηνο του 2026 ανήλθαν σε €855,8 εκατ., παραμένοντας ουσιαστικά αμετάβλητα σε ετήσια βάση, καθώς η σημαντική αύξηση των εσόδων από System Solutions, η συνεχιζόμενη ανάπτυξη στην κινητή και οι θετικές τάσεις στη σταθερή, αντιστάθμισαν τη μείωση στα έσοδα από υπηρεσίες διεθνούς χονδρικής, κυρίως λόγω της προγραμματισμένης σταδιακής κατάργησης ορισμένων δραστηριοτήτων. Εξαιρουμένης της επίδρασης του εν λόγω παράγοντα, τα έσοδα διατήρησαν τη δυναμική τους, σημειώνοντας αύξηση 8% σε ετήσια βάση.

Το προσαρμοσμένο EBITDA (AL) αυξήθηκε περαιτέρω στο τρίμηνο, κατά 3,0% σε ετήσια βάση, στα €343,3 εκατ. Το αντίστοιχο περιθώριο διαμορφώθηκε σε 40,1%, έναντι 39,0% το Β’ τρίμηνο του 2025, κυρίως λόγω της αύξησης των εσόδων από υπηρεσίες, υψηλότερων λοιπών λειτουργικών εσόδων – συμπεριλαμβανομένων περίπου €3 εκατ. από πωλήσεις χαλκού – καθώς και των συνεχιζόμενων εξοικονομήσεων, ιδίως στο κόστος προσωπικού και μάρκετινγκ κατά περίπου €2 εκατ. και €7 εκατ. αντίστοιχα.

Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία διαμορφώθηκαν σε €156,9 εκατ. στο Β’ τρίμηνο του 2026, μειωμένες κατά 7,7% σε σύγκριση το Β’ τρίμηνο του 2025. Η μείωση οφείλεται κυρίως σε χαμηλότερες πληρωμές για τηλεοπτικό περιεχόμενο στο τρίμηνο, ενώ παράλληλα η Εταιρεία συνεχίζει να επεκτείνει το δίκτυο FTTH καθώς και να αναπτύσσει το δίκτυο 5G Stand Alone (SA), το οποίο υποστηρίζει την υπηρεσία 5G WiFi (FWA).

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές μετά από μισθώσεις διαμορφώθηκαν σε €149,6 εκατ. στο Β’ τρίμηνο του 2026, σε σύγκριση με €160,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, καθώς οι χαμηλότερες επενδύσεις αντισταθμίστηκαν κυρίως από χρονικές διαφορές στις καταβολές φόρου εισοδήματος. Οι Ελεύθερες Ταμειακές Ροές αναμένεται να επανέλθουν σε κανονικά επίπεδα κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026, ενώ η Εταιρεία παραμένει σε τροχιά επίτευξης των στόχων της για το σύνολο του έτους.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου την 30η  Ιουνίου 2026 διαμορφώθηκε σε €405,3 εκατ. και αντιστοιχεί σε 0,3 φορές το προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA (AL) σε δωδεκάμηνη βάση.  Ομόλογο ύψους €500 εκατ., στα 0,875%, λήγει τον Σεπτέμβριο του 2026. Η Εταιρεία σκοπεύει να αναχρηματοδoτήσει το μεγαλύτερο μέρος από το εν λόγω ομόλογο.

Σταθερή

Τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής διατήρησαν θετική δυναμική, αυξημένα κατά 0,3% το Β’ τρίμηνο 2026. Συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών Data Communications, η αύξηση διαμορφώθηκε σε 1,4%. Οι επιδόσεις υποστηρίχθηκαν από την επέκταση του δικτύου FTTH, την αυξημένη υιοθέτηση των υπηρεσιών FTTH, καθώς και από τη θετική συνεισφορά της συνδρομητικής τηλεόρασης και της υπηρεσίας FWA. Η εμπορική διάθεση υπηρεσιών οπτικών ινών στο πλαίσιο του έργου UFBB αναμένεται να καλύψει περαιτέρω τις ανάγκες συνδεσιμότητας σε απομακρυσμένες περιοχές και να ενισχύσει τη διείσδυση των υπηρεσιών FTTH. Επιπλέον, τα έσοδα των υπηρεσιών Data Communications παρέμειναν ισχυρά κατά τη διάρκεια του τριμήνου.

Κινητή

Στην κινητή, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 2,3% το Β’ τρίμηνο του 2026, διατηρώντας τη δυναμική τους. Η ανάπτυξη αυτή υποστηρίχθηκε από τις ισχυρές  επιδόσεις στις υπηρεσίες συμβολαίου, ως αποτέλεσμα της σταθερής μετάβασης πελατών από υπηρεσίες καρτοκινητής, καθώς και της αυξανόμενης υιοθέτησης υπηρεσιών και προτάσεων υψηλότερης αξίας.

Υπηρεσίες συμβολαίου-χρήση δεδομένων: Η δυναμική ανάπτυξη των πελατών συμβολαίου συνεχίστηκε και κατά το δεύτερο τρίμηνο, με 62 χιλ. καθαρές νέες συνδέσεις, καταγράφοντας την υψηλότερη τριμηνιαία επίδοση των τελευταίων 17 και πλέον ετών, ως αποτέλεσμα κυρίως της συνεχιζόμενης μετάβασης πελατών από την καρτοκινητή. Η συνολική συνδρομητική βάση υπηρεσιών συμβολαίου ξεπέρασε τα 3,1 εκατ., καταγράφοντας αύξηση ρεκόρ  8,0% σε ετήσια βάση. Η συνεχιζόμενη μετάβαση πελατών καρτοκινητής σε υπηρεσίες συμβολαίου, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη υιοθέτηση υπηρεσιών υψηλότερης αξίας, συνέχισε να ενισχύει το μικτό έσοδο ανά συνδρομητή (ARPU)της κινητής. Οι πελάτες καρτοκινητής αντιπροσωπεύουν το 56% της συνολικής βάσης κινητής – ποσοστό υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο  – γεγονός που καταδεικνύει ότι υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω αναβαθμίσεις σε συμβόλαια.

Ο ΟΤΕ συνεχίζει να προωθεί τη χρήση δεδομένων μέσω των δικτύων του, με τη μέση μηνιαία χρήση να διαμορφώνεται στα 21,0GB ανά πελάτη στο τρίμηνο, αυξημένη κατά 20% σε ετήσια βάση. Παράλληλα, η διείσδυση συσκευών 5G στη συνολική ενεργή βάση αυξήθηκε κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, φτάνοντας το 49%.

Προοπτικές

Παρά τον έντονο ανταγωνισμό στην Ελλάδα, ο ΟΤΕ διαθέτει όλα τα εχέγγυα για να συνεχίσει τον μετασχηματισμό του και να πετύχει τους στόχους του. Η ηγετική του θέση στο δίκτυο οπτικών ινών, στην κινητή, στην τηλεόραση και στο ICT, σε συνδυασμό με το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο non-core υπηρεσιών του, στηρίζουν τις προοπτικές του.

Τα έσοδα από υπηρεσίες εκτιμάται ότι θα διατηρήσουν την αναπτυξιακή δυναμική τους. Στη σταθερή οι επιδόσεις υποστηρίζονται από την αυξανόμενη υιοθέτηση υπηρεσιών FTTH, τη δυναμική της υπηρεσίας Fixed Wireless Access (FWA), τη σταθερή ανάπτυξη της τηλεόρασης και την περαιτέρω επέκταση του δικτύου οπτικών ινών του ΟΤΕ, με στόχο την κάλυψη περίπου 2,4 εκατ. νοικοκυριών κι επιχειρήσεων μέχρι το τέλος του 2026.

Στην κινητή, η ανάπτυξη αναμένεται να συνεχιστεί, με μοχλούς την περαιτέρω επέκταση της κάλυψης του δικτύου 5G Stand Alone και συνολικά την τεχνολογική υπεροχή του δικτύου, που ενισχύουν τη μετάβαση των πελατών σε υπηρεσίες υψηλότερης αξίας και την αυξανόμενη χρήση δεδομένων.

Στο ICT, τα έργα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης θα αρχίσουν σταδιακά να μειώνονται στο δεύτερο εξάμηνο του 2026, με τα έργα για τον ιδιωτικό τομέα να καταλαμβάνουν ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο.

Στις υπηρεσίες χονδρικής, ο ΟΤΕ αναμένει υποχώρηση στη, σχεδόν μηδενικού περιθωρίου κέρδους, διεθνή χονδρική, καθώς ορισμένες δραστηριότητες καταργούνται σταδιακά, ενώ οι εγχώριες τάσεις εκτιμάται ότι θα παραμείνουν σε γενικές γραμμές αμετάβλητες. Ο ΟΤΕ θα συνεχίσει την ορθολογική διαχείριση του κόστους και τις πρωτοβουλίες για ενίσχυση της αποδοτικότητας, αξιοποιώντας όλο και περισσότερο την τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική, τη διαχείριση δικτύου και την εξυπηρέτηση πελατών.

Το μήνυμα Νεμπή

«Οι επιδόσεις του δεύτερου τριμήνου επιβεβαιώνουν την επιτυχημένη υλοποίηση της στρατηγικής μας και μας φέρνουν πιο κοντά στην επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει για το 2026. H κερδοφορία EBITDA κατέγραψε εκ νέου ανάπτυξη, χάρη στη συνεχιζόμενη δυναμική μας στην κινητή, το FTTH, το FWA, την τηλεόραση, τις ισχυρές μας επιδόσεις στα System Solutions, καθώς και τον συνεχή μετασχηματισμό του λειτουργικού μας μοντέλου. Οι προσθήκες πελατών FTTH, που κινήθηκαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, και η αυξανόμενη διείσδυση του δικτύου οπτικών ινών, επιβεβαιώνουν τα οφέλη από την επέκταση των υποδομών μας και την υψηλή ζήτηση για υπηρεσίες συνδεσιμότητας υψηλής ποιότητας. Παράλληλα, συνεχίζουμε να αποτελούμε σημείο αναφοράς στις τηλεπικοινωνιακές υποδομές. Η πρόσφατη ανάδειξη του δικτύου μας ως “Greece’s Fastest Mobile Network” από την Ookla για δέκατη συνεχή χρονιά αποτελεί ιστορικό επίτευγμα, καθώς είμαστε το πρώτο δίκτυο κινητής στον κόσμο που αναδεικνύεται το ταχύτερο στη χώρα του επί μία δεκαετία. Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει τη διαχρονική υπεροχή του δικτύου μας και τη σταθερή προσήλωση στην παροχή κορυφαίας εμπειρίας στους πελάτες μας.

Σε αυτά τα επιτεύγματα, προστίθενται νέα, χάρη στο ισχυρό χρηματοοικονομικό μας προφίλ και την ηγετική μας θέση στην αγορά. Ειδικότερα, η πρόσφατη αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας του ΟΤΕ σε «A-» από την S&P, μας καθιστά τη μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα με αξιολόγηση στην κατηγορία Α, και αποτελεί αναγνώριση της διαχρονικής ανθεκτικότητας του επιχειρηματικού μας μοντέλου και των μακροπρόθεσμων προοπτικών μας για ανάπτυξη.

Κοιτώντας μπροστά, στόχος μας είναι να εξελιχθούμε σε μια digital first και σταδιακά σε AI native εταιρεία, με παραδειγματική αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, τόσο στο λειτουργικό μας μοντέλο, όσο και στις δικτυακές μας υποδομές. Με την ισχύ και την τεχνογνωσία του Ομίλου Telekom ως ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα, παραμένουμε προσηλωμένοι στην ανάπτυξη, στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας και στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους, τους πελάτες μας και την κοινωνία».

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Παπαθανάσης: Νέες δράσεις στο ΕΣΠΑ για τον εκσυγχρονισμό των ΑΕΙ και την ένταξη φοιτητών στην αγορά εργασίας
ΕΣΠΑ

Νέες δράσεις για τον εκσυγχρονισμό των ΑΕΙ και στήριξης των φοιτητών

Εντάσσονται 51 πράξεις στο ΕΣΠΑ, μετά από πρόσκληση προς τα ΑΕΙ της χώρας και την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ)

Ομιλος ΟΤΕ: Ισχυρή κερδοφορία το β΄τρίμηνο – Αύξηση εσόδων 8%
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Ομιλος ΟΤΕ: Ισχυρή κερδοφορία το β΄τρίμηνο – Αύξηση εσόδων 8%

Ο Ομιλος ΟΤΕ ανακοίνωσε τελικό μέρισμα ανά μετοχή 0,90214 ευρώ, αυξημένο κατά 21,7%

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