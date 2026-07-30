ΗΠΑ: Επιβράδυνση της οικονομίας το δεύτερο τρίμηνο

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Με χαμηλότερο ρυθμό από το αναμενόμενο αναπτύχθηκε η αμερικανική οικονομία το δεύτερο τρίμηνο, ενώ ο πληθωρισμός τον Ιούνιο παρέμεινε πολύ πάνω από τον στόχο της Federal reserve, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εμπορίου την Πέμπτη.

Το ΑΕΠ αυξήθηκε μόλις κατά 1,5% για την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου, σύμφωνα με στοιχεία του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας προσαρμοσμένα σε εποχικότητα και πληθωρισμό. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Dow Jones ανέμεναν ρυθμό ανάπτυξης 1,8%, μετά την αύξηση 2,1% στο πρώτο τρίμηνο.

Μια ξεχωριστή έκθεση έδειξε ότι ο δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), ο οποίος είναι ο κύριος δείκτης πρόβλεψης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, μειώθηκε εποχικά προσαρμοσμένος κατά 0,1% σε μηνιαία βάση, θέτοντας τον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού στο 3,7%. Οι μετρήσεις ήταν σύμφωνες με τις προβλέψεις.

Εξαιρώντας τα τρόφιμα και την ενέργεια, ο δομικός PCE κατέγραψε μηνιαία αύξηση 0,1% και ετήσιο επίπεδο 3,3%, έναντι αντίστοιχων προβλέψεων για 0,2% και 3,3%. Ενώ η Fed τεχνικά χρησιμοποιεί τον κύριο αριθμό PCE ως δείκτη για τον καθορισμό της πολιτικής της, οι περισσότεροι αξιωματούχοι θεωρούν τον δομικό πληθωρισμό ως καλύτερο δείκτη των μακροπρόθεσμων τάσεων.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης της χρηματιστηριακής αγοράς ήταν θετικά μετά την έκθεση, ενώ οι αποδόσεις των ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου διαμορφώθηκαν απότομα υψηλότερες. Οι αναφορές έρχονται μια ημέρα αφότου η διχασμένη Fed ψήφισε με 9-3 υπέρ της διατήρησης του βασικού επιτοκίου δανεισμού της σε ένα εύρος μεταξύ 3,5%-3,75%, όπου βρίσκεται από τον Δεκέμβριο.

ΑΕΠ

Ενώ το ΑΕΠ ήταν κάτω από τις προσδοκίες, η αστοχία φάνηκε να οφείλεται στη μείωση των δαπανών και των αποθεμάτων της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Άλλοι τομείς της οικονομίας φάνηκαν ισχυροί. Βασικοί τομείς της οικονομίας συνέχισαν να δείχνουν βελτίωση: Οι προσωπικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 2,1% μετά από αύξηση 0,4% στο πρώτο τρίμηνο, ενώ ο βασικός δείκτης υποκείμενης ζήτησης, οι τελικές πωλήσεις σε ιδιώτες εγχώριους αγοραστές, κατέγραψε ισχυρή αύξηση 3,9%

Ωστόσο, τα αποθέματα μειώθηκαν κατά 0,7% και οι ομοσπονδιακές δαπάνες μειώθηκαν κατά 0,3%, αφαιρώντας από την τελική ένδειξη. Οι ακαθάριστες ιδιωτικές εγχώριες επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 0,5%, ενώ οι εξαγωγές αυξήθηκαν επίσης κατά 0,5% και οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 1,5%. Οι εξαγωγές γενικά προστίθενται στο ΑΕΠ, ενώ οι εισαγωγές αφαιρούνται.

Πληθωρισμός

Στις μετρήσεις του πληθωρισμού, τα στοιχεία ήταν κοντά στα αναμενόμενα, αν και εξακολουθούν να είναι πολύ πάνω από τον στόχο του 2% της Fed.

Οι τιμές των ενεργειακών αγαθών και υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 5,9% τον Ιούνιο, χάρη στην προσωρινή χαλάρωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, η οποία οδήγησε σε πτώση της τιμής της βενζίνης κατά 9,2%.

Ο πληθωρισμός των κατοικιών επίσης επιβραδύνθηκε, αυξανόμενος μόλις κατά 0,2%. Οι τιμές των αγαθών συνολικά μειώθηκαν κατά 0,6%, ενώ οι υπηρεσίες αυξήθηκαν μόλις κατά 0,1%. Σε τριμηνιαία βάση, ο δείκτης PCE αυξήθηκε κατά 5,1% στον βασικό δείκτη και κατά 3,4% στον βασικό.

Οι δαπάνες διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα για τον μήνα, με τις προσωπικές δαπάνες να αυξάνονται κατά 0,3%, σύμφωνα με τις προσδοκίες.

Το προσωπικό εισόδημα αυξήθηκε κατά 0,2%, το οποίο ήταν κάτω από την εκτίμηση του 0,3%. Ωστόσο, οι καταναλωτές στράφηκαν στις αποταμιεύσεις τους για να τα βγάλουν πέρα. Το ποσοστό προσωπικής αποταμίευσης μειώθηκε στο 2,7%, το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών.