ΗΠΑ: Μειώθηκε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον Ιούνιο

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Μειώθηκε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου των ΗΠΑ τον Ιούνιο, καθώς η μείωση των εισαγωγών ξεπέρασε την πτώση των εξαγωγών.

Το έλλειμμα μειώθηκε κατά 4,2% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα στα 101,5 δισ. δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εμπορίου την Τρίτη. Η μέση εκτίμηση σε έρευνα του Bloomberg μεταξύ οικονομολόγων έκανε λόγο για έλλειμμα 100 δισ. δολαρίων. Τα στοιχεία δεν είναι προσαρμοσμένα για τον πληθωρισμό.

Οι εξαγωγές αγαθών των ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 1,8%, λόγω της μείωσης των βιομηχανικών προμηθειών, ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 2,6%.

Το εμπορικό έλλειμμα παρουσίασε διακυμάνσεις τους τελευταίους μήνες, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν βοήθησε στην ενίσχυση της παγκόσμιας ζήτησης για αμερικανικά πετρελαϊκά προϊόντα και οι αμερικανικές εταιρείες αύξησαν τις εισαγωγές αγαθών για τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Η ακτινογραφία του εμπορικού ισοζυγίου

Οι εταιρείες έχουν επίσης δημιουργήσει αποθέματα αγαθών και υλικών καθώς οι καθυστερήσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού έχουν γίνει πιο εκτεταμένες και η απειλή νέων δασμών είχε αρχίσει να διαφαίνεται , τροφοδοτώντας ανησυχίες για πρόσθετες αυξήσεις τιμών.

Η επανέναρξη των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αυτόν τον μήνα έχει προκαλέσει νέες ανησυχίες σχετικά με τις διαταραχές στις θαλάσσιες μεταφορές. Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε επίσης νέους δασμούς νωρίτερα αυτόν τον μήνα για να αντικαταστήσει τους δασμούς που είχαν καταργηθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ τον Φεβρουάριο.

Τα στοιχεία της Τρίτης έδειξαν ότι οι εξερχόμενες αποστολές βιομηχανικών προμηθειών, όπου υπολογίζονται το αργό πετρέλαιο και τα προϊόντα πετρελαίου, μειώθηκαν κατά 4,4% τον Ιούνιο. Η κατηγορία περιλαμβάνει επίσης τον χρυσό, ο οποίος ενισχύει τις διακυμάνσεις τον τελευταίο χρόνο. Οι εξαγωγές της κατηγορίας των ευμετάβλητων καταναλωτικών αγαθών και των αυτοκινήτων ανέκαμψαν.

Εν τω μεταξύ, οι εισαγωγές κεφαλαιουχικών αγαθών – μια κατηγορία που περιλαμβάνει υπολογιστές και αξεσουάρ, ημιαγωγούς και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό – μειώθηκαν για πρώτη φορά από τον Σεπτέμβριο, αν και παρέμειναν 37,4% υψηλότερες από ό,τι πριν από ένα χρόνο. Οι εισαγωγές καταναλωτικών αγαθών μειώθηκαν επίσης.

Τα στοιχεία για τα αποθέματα λιανικής, που δημοσιεύθηκαν μαζί με τα στοιχεία για το εμπόριο αγαθών, έδειξαν ότι δεν άλλαξαν πολύ τον Ιούνιο. Τα αποθέματα χονδρικής αυξήθηκαν κατά 0,3%.