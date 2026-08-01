FIFA: Εγκαταλείπει σχέδιο πώλησης μετοχών της σε επενδυτές – Αντιδράσεις από UEFA

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Στις καλένδες παραπέμπεται το σχέδιο της FIFA για την ίδρυση μιας εταιρείας αξίας 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων που θεωρητικά θα ήλεγχε τα εμπορικά δικαιώματα της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας και θα πωλούσε το 20% των μετοχών της σε ιδιώτες επενδυτές, μετά από έντονες αντιδράσεις παγκοσμίως.

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο, πρόεδρος της FIFA και βασικός «αρχιτέκτονας» του σχεδίου, δήλωσε στους Financial Times πως «έχει καταστεί σαφές ότι το έργο έχει τέτοιες διαιρέσεις που, ανεξάρτητα από το επίπεδο υποστήριξης που εκείνο έλαβε, δεν είναι πλέον προς το συμφέρον του στόχου που είχε τεθεί εξαρχής».

Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά από έντονες αντιδράσεις ανωτέρων στελεχών της FIFA, της UEFA και άλλων ποδοσφαιρικών συνομοσπονδιών.

Πιο ειδικά, στελέχη της FIFA επέκριναν το σχέδιο του Ινφαντίνο να συγκεντρώσει έως και 4,2 δισεκατομμύρια δολάρια από μια ομάδα επενδυτών με επικεφαλής την Thrive Eternal, η οποία θα είχε περίπου το 20% των μετοχών της νέας εμπορικής επιχείρησης, γνωστής ως Fifa Forward.

Επισημαίνεται ότι η Thrive διευθύνεται από τον Joshua Kushner, αδελφό του Jared Kushner, ο οποίος είναι παντρεμένος με την κόρη του προέδρου των ΗΠΑ Ιβάνκα Τραμπ.

«Βέλη» προς FIFA από όλες τις κατευθύνσεις

Την ίδια ώρα, δεκάδες ομοσπονδίες-μέλη χάνουν την πίστη τους στην ηγεσία του Τζιάνι Ινφαντίνο, κάτι που θα μπορούσε να θέσει υπό αμφισβήτηση τυχόν μελλοντική επανεκλογή του Ελβετού στη διοίκηση της FIFA.

Ο Kevin Lamour, διευθύνων σύμβουλος της FIFA, δήλωσε την Παρασκευή ότι η πώληση των μετοχών ήταν ένα «έργο ενός ατόμου» και ότι αυτός και οι συνάδελφοί του είχαν «εξαπατηθεί» από τους δημιουργούς του ανωτέρω σχεδίου.

Νωρίτερα την Παρασκευή, η UEFA χαρακτήρισε τον χειρισμό της διαδικασίας από τη FIFA ως «ανεύθυνο και αδικαιολόγητο» και κατηγόρησε τον Ινφαντίνο για «διακυβέρνηση μέσω εκφοβισμού», σύμφωνα με τους FT.

Παράλληλα, η ευρωπαϊκή ομοσπονδία δήλωσε ότι οι 55 ομοσπονδίες-μέλη της θα μποϊκοτάρουν όλα τα τουρνουά της FIFA μέχρι να αποσυρθεί το εν λόγω επενδυτικό σχέδιο.

Ποιο ήταν το πλάνο

Η FIFA είχε προτείνει το σχέδιο πώλησης των μεριδίων ως έναν τρόπο για την αύξηση των εσόδων αλλά και τη συνακόλουθη κατανομή τους στις 211 εθνικές ομοσπονδίες-μέλη της.

Μάλιστα, σε κάθε μέλος υποσχέθηκε μια προκαταβολή ύψους 20 εκατομμυρίων δολαρίων και τον διπλασιασμό της ετήσιας επιχορήγησής τους στα 5 εκατομμύρια δολάρια, εάν υπερψήφιζαν το σχέδιο, σημειώνουν οι FT.

Το σχέδιο επρόκειτο να τεθεί σε ψηφοφορία στις 19 Σεπτεμβρίου και θα χρειαζόταν την απλή πλειοψηφία των ομοσπονδιών-μελών πριν από την έγκριση του Συμβουλίου της FIFA.

Πάντως, αυτό θα ήταν δύσκολο να επιτευχθεί, δεδομένης της αντίθεσης της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας και της αντίστοιχης ομοσπονδίας που καλύπτει τη Βόρεια Αμερική, την Κεντρική Αμερική και την Καραϊβική, οι οποίες συνολικά αριθμούν 96 μέλη.

Παρά την κριτική που έχει δεχθεί, ο Ινφαντίνο άφησε να εννοηθεί ότι θα παραμείνει στο τιμόνι της διοργανώτριας αρχής του Παγκοσμίου Κυπέλλου. «Προχωρώντας, η πρόθεσή μου είναι να φέρω ξανά κοντά όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες, με πνεύμα κοινού ενδιαφέροντος για το παιχνίδι μας».