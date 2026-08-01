Σήραγγα Βερίγγειου Πορθμού: Ένα ρηξικέλευθο «φαραωνικό» έργο που θα αλλάξει τις διεθνείς μεταφορές

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Την ώρα που οι έντονοι ενεργειακοί κλυδωνισμοί από την γεωπολιτική καταιγίδα του πολέμου στον Περσικό Κόλπο συνεχίζονται, Αμερικανοί και Ρώσοι «ξεπαγώνουν» ένα παλιό, μεγάλης κλίμακας σχέδιο, που φιλοδοξεί να παρέμβει ρηξικέλευθα στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα και τις εμπορευματικές μεταφορές εν γένει: Την κατασκευή διηπειρωτικής σήραγγας κάτω από τον Βερίγγειο Πορθμό, μεταξύ της ρωσικής περιφέρειας της Τσουκότκα και της Αλάσκας, η οποία πρόσφατα επανήλθε στο προσκήνιο της διεθνούς ατζέντας.

Το έργο, που θεωρούνταν τεχνικά και οικονομικά ανέφικτο, ακούστηκε, «αίφνης», στο περιθώριο του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης (St. Petersburg International Economic Forum – SPIEF) τον περασμένο Ιούνιο, όπου, ο Κιρίλ Ντμίτριεφ, ο σύμβουλος του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν, για την επενδυτική συνεργασία, ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας με την αμερικανική πλευρά, για την έναρξη του σχεδιασμού.

«Υπογράψαμε μια συμφωνία που θα μας επιτρέψει να σχεδιάσουμε αυτή τη σήραγγα. Συνεχίζουμε να αξιολογούμε τα οικονομικά δεδομένα της και κατανοούμε ότι οι νέες τεχνολογίες μειώνουν δραματικά το κόστος παραγωγής της», δήλωσε ο Ντμίτριεφ στο περιθώριο του SPIEF, όπως ανέφερε το RIA Novosti. Τα βήματα για την υλοποίηση αυτού του έργου θα αποσαφηνιστούν μέχρι το τέλος του έτους, πρόσθεσε ο Ντμίτριεφ.

Οι τεχνικές προκλήσεις

Προς το παρόν, στην ασάφεια γύρω από το έργο, προστίθενται η έλλειψη επίσημων σχολίων, καθώς και το γεγονός ότι η συμφωνία υπογράφηκε, όχι με Αμερικανούς κυβερνητικούς αξιωματούχους, αλλά με μια κατασκευαστική εταιρεία.

Από οικονομικής άποψης, η λειτουργία αυτού του διαδρόμου θα δώσει μια ισχυρή ώθηση για ανάπτυξη όχι μόνο στην Τσουκότκα αλλά και σε ολόκληρη την ρωσική Άπω Ανατολή, μέσω επενδύσεων δισεκατομμυρίων δολαρίων και χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας.

Αναμένεται να έχει, όμως, θετικές επιπτώσεις και στις διεθνείς μεταφορές.

Το έργο απέκτησε νέα δυναμική πριν από αρκετούς μήνες, όταν οι ρωσικές αρχές πρότειναν την κατασκευή της σήραγγας χρησιμοποιώντας τεχνολογία από την The Boring Company.

Η αυτοματοποιημένη διάνοιξη σηράγγων και η κατασκευή με αρθρωτές μεθόδους κατέστησαν δυνατή τη μείωση του εκτιμώμενου κόστους κατασκευής της σήραγγας από 65 δισεκατομμύρια δολάρια σε 8 δισεκατομμύρια δολάρια.

«Έλον Μασκ, φανταστείτε να συνδέετε τις ΗΠΑ και τη Ρωσία, τις δύο Αμερικές και την Αφρο-Ευρασία με τη σήραγγα Πούτιν – Τραμπ, μια σύνδεση μήκους 70 μιλίων που συμβολίζει την ενότητα», έγραψε πανηγυρικά ο Κιρίλ Ντμίτριεφ στο X, την περασμένη χρονιά.

Η κατασκευή της σήραγγας θέτει προκλήσεις, όπως η έλλειψη ποιοτικών, περιφερειακών υποδομών τόσο στη ρωσική όσο και στην αμερικανική πλευρά. Αυτό αφορά κυρίως την έλλειψη σιδηροδρομικών συνδέσεων, μεγάλων πληθυσμιακών κέντρων, ποιοτικών δρόμων και επικοινωνιών.

Οι Ρωσικοί Σιδηρόδρομοι ανέφεραν ότι είχαν διερευνήσει δύο επιλογές για μια διαδρομή προς το Βερίγγειο Πορθμό:

Τη βόρεια διαδρομή Γιακούτσκ-Ζιριάνκα-Ουελέν, μήκους 3.800 χιλιομέτρων

Τη νότια διαδρομή Γιακούτσκ-Σουσουμάν-Μάρκοβο-Αναντίρ-Ουελέν, μήκους λίγο πάνω από 4.000 χιλιόμετρα.

Η δεύτερη διαδρομή είναι μεγαλύτερη, αλλά περνάει από πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της Περιφέρειας Μαγκαντάν και της Τσουκότκα.

Στη Βόρεια Αμερική, θα πρέπει να κατασκευαστεί η σιδηροδρομική γραμμή Ουαλία- Φέρμπανκς – Φορτ Νέλσον, μήκους περίπου δύο χιλιάδων χιλιομέτρων. Πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη διαφορετικά πρότυπα: το ρωσικό εύρος σιδηροτροχιών είναι 1.520 mm, ενώ το αμερικανικό εύρος είναι 1.435 mm, γεγονός που περιπλέκει περαιτέρω την αδιάλειπτη λειτουργία.

Ποιος ωφελείται

Τα κύρια εμπόδια στην κατασκευή σηράγγων είναι το υψηλό κόστος και η πολιτική αστάθεια. Τον τελευταίο αιώνα, οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών σπάνια θεωρούνταν φιλικές.

Ωστόσο, εάν επιμένει το θετικό, ή τουλάχιστον ουδέτερο, κλίμα, ο οικονομικός αντίκτυπος θα επιτρέψει στην κατασκευή του έργου να αποσβέσει το κόστος σε μόλις 10-20 χρόνια, όπως υποστηρίζουν πολλοί οικονομολόγοι εδώ και αρκετά χρόνια.

Αυτό οφείλεται κυρίως στη μείωση των εφοδιαστικών διαδρομών μεταξύ ασιατικών και βορειοαμερικανικών χωρών κατά περίπου 7-10 ημέρες σε σύγκριση με τις θαλάσσιες μεταφορές.

Για ορισμένα αγαθά, τα μεγάλα ωκεάνια ταξίδια μπορεί να είναι κρίσιμα, γεγονός που ευνοεί την χερσαία διαδρομή.

Ενώ η μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων με δεξαμενόπλοια είναι συχνά φθηνότερη, εξαρτάται περισσότερο από τις φυσικές συνθήκες και τις υποδομές, κάτι που επηρεάζει επίσης την τελική τιμή.

Ταυτόχρονα, η πολιτική αστάθεια μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών δεν αποτελεί τόσο ανησυχητικό παράγοντα για τους ιδιωτικούς μεταφορείς, καθώς είναι απίθανο να οδηγήσει σε μια μεγάλης κλίμακας αντιπαράθεση.

Πολύ πιο σοβαροί κίνδυνοι προκύπτουν κατά τον σχεδιασμό μεταφορών μέσω διαδρομών στη Μέση Ανατολή, κοντά στην Ταϊβάν ή μέσω της Διώρυγας του Παναμά.

Ως εκ τούτου, εταιρείες από διάφορες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας και του Καναδά, συνεχίζουν να δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για συμμετοχή στην κατασκευή του έργου, αλλά, όπως σημειώνουν αναλυτές, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να είναι οι πρώτες που θα κάνουν το πρώτο βήμα.

Ποιος θα ξεκινήσει;

Ο Βλαντίμιρ Νόριν, Ρώσος οικονομολόγος και υποψήφιος διδάκτορας, δήλωσε στο Far Eastern Review ότι οι κυβερνήσεις των δύο χωρών θα πρέπει να ξεκινήσουν την κατασκευή της σήραγγας και μόνο τότε να προσελκύσουν ιδιώτες επενδυτές.

Σε αυτήν την περίπτωση, δεν θα υπάρξει έλλειψη πιθανών εταίρων, καθώς τα οικονομικά οφέλη από την κατασκευή είναι κολοσσιαία και θα επηρεάσουν όχι μόνο τη Βόρεια Αμερική και την Ασία, αλλά και τη Νότια Αμερική, την Ευρώπη, ακόμη και την Αφρική.

«Το έργο έχει πολιτικές προεκτάσεις, αλλά μακροπρόθεσμα, εάν υλοποιηθεί, έχει τη δυνατότητα να γίνει ένα οικονομικά εφικτό και αποτελεσματικό επενδυτικό έργο. Ναι, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για την αρχική χρηματοδότηση και την κατασκευή και στη συνέχεια να προσελκύσουν ιδιωτικές επιχειρήσεις μέσω συμβάσεων παραχώρησης ή άλλων μηχανισμών. Ως αποτέλεσμα, εμείς, και όσοι επενδύσουν σε αυτό το έργο, θα αποκομίσουμε τεράστια οφέλη», εξηγεί ο Νόριν.

Οικονομική Ανάπτυξη στην Άπω Ανατολή

Η Ρωσική Άπω Ανατολή θα μπορούσε να είναι ένας από τους σημαντικότερους κερδισμένους εάν υλοποιηθεί αυτό το έργο. Ορισμένοι ειδικοί μιλούν για ετήσια αύξηση του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος κατά σχεδόν 30%, την περίοδο κατασκευής.

Ο Νόριν εξήγησε ότι ο οικονομικός αντίκτυπος θα εξαρτηθεί από τους πόρους που θα αναπτυχθούν ταυτόχρονα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κατασκευή της σήραγγας και των γύρω δρόμων θα είναι αδύνατη χωρίς τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού ανθρώπων, απαιτώντας τη δημιουργία νέων οικισμών.

Ταυτόχρονα, η ανάπτυξη των κοιτασμάτων ορυκτών που βρίσκονται σήμερα σε απομακρυσμένες περιοχές θα αποκτήσει κρίσιμη σημασία. Άλλωστε, η σιδηροδρομική γραμμή θα διέρχεται ενδεχομένως από περιοχές πλούσιες σε ορυκτά. Επιπλέον, η κατασκευή θα απαιτήσει επίσης την ανάπτυξη ενεργειακών υποδομών και επικοινωνιών, οι οποίες είναι επίσης απαραίτητες για την άνετη διαβίωση σε δύσκολα κλίματα.

«Ναι, εκεί είναι βόρεια. Αλλά κοιτάξτε τις σκανδιναβικές χώρες, που βρίσκονται βόρεια του Αρκτικού Κύκλου. Ζουν καλά, και αυτό δεν εξαρτάται από τις κλιματικές συνθήκες, αλλά από τις συνθήκες διαβίωσης και κοινωνικής ζωής που δημιουργούνται για τους ανθρώπους σε αυτές τις περιοχές».

Επιπλέον, πρόκειται για οικολογικά καθαρές περιοχές, σημειώνει ο Νόριν.

Σήραγγα προς την Ιαπωνία

Η κοινότητα των ειδικών έχει ήδη ανακαλύψει μια απροσδόκητη σύνδεση μεταξύ της πιθανής σήραγγας στην Τσουκότκα και της γέφυρας μεταξύ της ηπειρωτικής χώρας και της Σαχαλίνης.

Ένα άλλο μακροχρόνιο έργο, μια σήραγγα μεταξύ του ρωσικού νησιού και του ιαπωνικού νησιού Χοκάιντο, έχει τεθεί προς συζήτηση.

Οι συζητήσεις για αυτό το έργο σταμάτησαν το 2022, αλλά η χερσαία διαδρομή μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ μπορεί να αναγκάσει τους Ιάπωνες να ανοίξουν ξανά τις συζητήσεις για να αποφύγουν να μείνουν εκτός νέων ροών κυκλοφορίας. Και η σήραγγα προς την Ιαπωνία θα είναι άχρηστη χωρίς γέφυρα ή σήραγγα μεταξύ της Σαχαλίνης και της ηπειρωτικής Ρωσίας.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι η κατασκευή αυτή της γέφυρας ή σήραγγας μεταξύ της ηπειρωτικής χώρας και της Σαχαλίνης είναι ένα πολύ ακριβό έργο, αλλά τελικά θα υλοποιηθεί με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Η πολιτική κατάσταση θα σταθεροποιηθεί αργά ή γρήγορα. Οι Ιάπωνες έχουν επίσης ένα έργο για την κατασκευή μιας σήραγγας που θα συνδέει τη νότια Σαχαλίνη με το Χοκάιντο.

Σε αυτήν την περίπτωση, περιοχές όπως το Χαμπάροφσκ θα μπορούσα να διαδραματίσουν βασικό ρόλο, καθώς η γεωγραφική τους θέση θα επιτρέψει σε όλες τις μεταφορικές αρτηρίες να διέρχονται από αυτές: σιδηροδρομικές, ποτάμιες, θαλάσσιες, οδικές. Και τα σχέδια για την κατασκευή ενός πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής θα παρέχουν ενέργεια για όλα τα προγραμματισμένα έργα υποδομής.

Κάπως έτσι, η σήραγγα στον Βερίγγειο Πορθμό είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό μηχανικό επίτευγμα. Είναι ένας παγκόσμιος διάδρομος εφοδιαστικής ικανός να αλλάξει τον χάρτη του παγκόσμιου εμπορίου, ενισχύοντας τον ρόλο της Ρωσίας ως κόμβου διαμετακόμισης μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Αμερικής, να γίνει σύμβολο τεχνολογικής κυριαρχίας και να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της Άπω Ανατολής.

Ιστορική Αναδρομή: Από το όνειρο στην πραγματικότητα

Η ιδέα της σύνδεσης των δύο ηπείρων προτάθηκε για πρώτη φορά από τον κυβερνήτη του Κολοράντο Γουίλιαμ Γκίλπιν το 1890.

Ο «Κοσμοπολιτικός Σιδηρόδρομος», που θα συνέδεε την Ασία και την Αμερική, οραματιζόταν την κατασκευή μιας σιδηροδρομικής γραμμής κατά μήκος του Βερίγγειου Πορθμού.

Ιδρύθηκε μάλιστα εκείνη την εποχή μια ανώνυμη εταιρεία, η Trans Alaska-Siberia, αλλά χρεοκόπησε αφού οι ρωσικές αρχές απέρριψαν το έργο λόγω αιτημάτων για μεταβίβαση γης σε ξένους επενδυτές.

Το 1906, ο τσάρος Νικόλαος Β’ ενέκρινε ένα παρόμοιο έργο, αλλά οι διαπραγματεύσεις συνεχίστηκαν και τελικά διακόπηκαν από τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο και τη Ρωσική Επανάσταση.

Κατά τη διάρκεια της σοβιετικής εποχής, η ιδέα επανεμφανίστηκε περιοδικά, ιδιαίτερα τη δεκαετία του 1950, όταν ο Κινεζοαμερικανός μηχανικός Tung-Yen Lin πρότεινε την κατασκευή μιας «Γέφυρας Ειρήνης» μεταξύ της ΕΣΣΔ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Ωστόσο, η έναρξη του Ψυχρού Πολέμου καταδίκασε για άλλη μια φορά κάθε συζήτηση.

Τη δεκαετία του 1990, συστάθηκε στη Ρωσία μια συντονιστική επιτροπή για την κατασκευή σηράγγων, η οποία αποτελούνταν από εκπροσώπους από διάφορα βασικά υπουργεία, περιφερειακούς ειδικούς και ακαδημαϊκούς.

Ταυτόχρονα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ίδρυσαν την Ομάδα Διαημισφαιρικών Σηράγγων και Σιδηροδρόμων του Βερίγγειου Πορθμού για την προώθηση του έργου. Το 1996, διατέθηκαν ακόμη και 10 εκατομμύρια δολάρια για έρευνα, αλλά το έργο δεν κατάφερε να κερδίσει έδαφος λόγω του υψηλού κόστους του.

Τεχνικές προδιαγραφές