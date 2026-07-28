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FIFA: Αντιδράσεις στα σχέδια για τη δημιουργία θυγατρικής εταιρείας

Η θυγατρική που θα ανήκει εξ ολοκλήρου στη FIFA θα συγκεντρώνει τις εμπορικές δραστηριότητες και τη διοργάνωση εκδηλώσεων του οργανισμού

Business of Sport 28.07.2026, 19:45
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FIFA: Αντιδράσεις στα σχέδια για τη δημιουργία θυγατρικής εταιρείας
Επιμέλεια Αλέξανδρος Σιουτζούκης

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Mια νέα εμπορική θυγατρική αξίας 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σχεδιάζει να δημιουργήσει η FIFA όπως ανακοίνωσε την Τρίτη η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία.

Η FIFA επιδιώκει την υποστήριξη των 211 ομοσπονδιών-μελών της για την πρόταση αυτή αλλά η συγκεκριμένη κίνηση έχει ήδη επικριθεί από την ευρωπαική UEFA.

Το φιλόδοξο σχέδιο προβλέπει τη σύσταση από τη FIFA της «FIFA Forward Enterprise» (FFE), μιας θυγατρικής που θα ανήκει εξ ολοκλήρου στη FIFA και θα συγκεντρώνει τις εμπορικές δραστηριότητες και τη διοργάνωση εκδηλώσεων του οργανισμού.

Παράλληλα, η FIFA δήλωσε ότι θα διατηρήσει τον αποκλειστικό έλεγχο καθώς και την «αποκλειστική εξουσία» όσον αφορά τη διοίκηση του ποδοσφαίρου, τους διαγωνισμούς, το πρόγραμμα των αγώνων και όλες τις ρυθμιστικές και αθλητικές αποφάσεις.

Σύμφωνα με την πρόταση, η FIFA θα προσκαλέσει εξωτερικούς επενδυτές να αγοράσουν μειοψηφικά,  μερίδια στην FFE για να συγκεντρώσει έως και 4,2 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ ο οργανισμός δηλώνει ότι όλα τα καθαρά έσοδα θα επανεπενδυθούν στο άθλημα.

«Το ποδόσφαιρο είναι το πιο δημοφιλές άθλημα στον κόσμο και ένας εξαιρετικός μοχλός ανθρώπινης και κοινωνικής ανάπτυξης», δήλωσε ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, σε ανακοίνωσή του.
«Ορισμένοι τομείς του αθλήματος έχουν μετατρέψει αυτή τη δημοτικότητα σε αξιοσημείωτη εμπορική αξία – και εμείς γιορτάζουμε αυτή την επιτυχία και θέλουμε να συνεχιστεί, διότι αναβαθμίζει ολόκληρο το άθλημα.

«Δουλειά μας είναι να διασφαλίσουμε ότι και το υπόλοιπο ποδόσφαιρο θα αναπτυχθεί παράλληλα: η FIFA υπάρχει για να υποστηρίζει τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη σε κάθε γωνιά του κόσμου.»

Οξεία κριτική απο την UEFA στη FIFA

Ωστόσο, η πρόταση έχει προκαλέσει σφοδρή κριτική από την UEFA, το διοικητικό όργανο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

«Αυτό ξεπερνά ένα όριο που οι διοικητικοί φορείς του ποδοσφαίρου δεν πρέπει ποτέ να ξεπερνούν», ανέφερε η UEFA σε δήλωσή της.

«Η UEFA το αντιμετωπίζει με εξαιρετική σοβαρότητα. Το ίδιο πρέπει να κάνουν και όλες οι Εθνικές Ομοσπονδίες Ποδοσφαίρου. Το ίδιο πρέπει να κάνουν και όλοι οι ενδιαφερόμενοι: πρωταθλήματα, σύλλογοι, παίκτες, οπαδοί, κυβερνήσεις και όλοι όσοι νοιάζονται για το μέλλον του αθλήματος.

«Η ψυχή και η διακυβέρνηση του ποδοσφαίρου δεν είναι περιουσιακά στοιχεία προς διαπραγμάτευση — ειδικά όταν υπάρχει μηδενική διαφάνεια ως προς το ποιος θα ωφεληθεί οικονομικά. Κανείς από εμάς δεν είναι ιδιοκτήτης του ποδοσφαίρου. Δεν είναι δικαίωμα της FIFA να το πουλήσει.»

Ο Ινφαντίνο, ωστόσο, δήλωσε ότι κάθε ομοσπονδία-μέλος θα πρέπει να έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει ένα δίκαιο μερίδιο από τη διαθέσιμη χρηματοδότηση, προκειμένου να διαμορφώσει το δικό της μέλλον.
«Πρόκειται για τη δημοκρατικοποίηση του ποδοσφαίρου σε παγκόσμιο επίπεδο», πρόσθεσε.
Ένας εκπρόσωπος της FIFA ανέφερε ότι η πρόταση θα υποβληθεί σύντομα στις 211 Ομοσπονδίες-Μέλη και στο Συμβούλιο της FIFA, τα οποία θα είναι οι μοναδικοί τελικοί φορείς λήψης αποφάσεων για το θέμα.

Μουντιάλ, FIFA

Ο πρόεδρος της FIFA, ο Ιταλός Τζιάνι Ινφαντίνο

Εξωτερικοί επενδυτές και JPMorgan

Η FIFA συνεργάζεται με τραπεζίτες της JPMorgan για να συγκεντρώσει δισεκατομμύρια δολάρια, προσελκύοντας εξωτερικούς επενδυτές που θα αποκτήσουν συμμετοχή έως και 20% στην εταιρεία, σύμφωνα με πηγή.
Η πηγή πρόσθεσε ότι ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Liberty Media , Γκρέγκ Μαφέι, έχει εμπλακεί ως εμπορικός σύμβουλος στη δημιουργία της επιχείρησης της FIFA.

Η «Thrive Eternal», μια νέα επενδυτική στρατηγική που ξεκίνησε η εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων «Thrive Capital», αναμένεται να είναι ο κύριος επενδυτής στην εν λόγω οντότητα, ανέφερε η πηγή.
Η στρατηγική αυτή αποτελεί ένα επενδυτικό όχημα μόνιμου κεφαλαίου που εστιάζει στην πραγματοποίηση ενός μικρού αριθμού μακροπρόθεσμων επενδύσεων σε franchises και πολιτιστικούς φορείς.
Η Thrive Eternal απέκτησε φέτος μειοψηφικό μερίδιο στους San Francisco Giants της Major League Baseball.

Το επενδυτικό όχημα ιδρύθηκε από τον Τζόσουα Κουσνερ , αδελφό του Τζάρεντ Κούσνερ , γαμπρού του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος της Walt Disney, Μπόμπ Ιγκερ, ενεργεί ως σύμβουλος, σημειώνει το Reuters.

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