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Πετρέλαιο: Η κούρσα για να βρεθούν διαδρομές εναλλακτικές στο Ορμούζ

Το Ιράν εξήγε περίπου 1,69 εκατ. βαρέλια την ημέρα κι αναμένεται να συνεχίσει να χρησιμοποιεί μακροπρόθεσμα το Ορμούζ

World 01.08.2026, 10:01
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Πετρέλαιο: Η κούρσα για να βρεθούν διαδρομές εναλλακτικές στο Ορμούζ
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Το πιεστικό πρόβλημα που έχει ενσκήψει για την εμπορική ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ εξαιτίας του πολέμου ωθεί τις πετρελαιοπαραγωγικές χώρες του Κόλπου να επιταχύνουν τις προσπάθειές τους να βρουν εναλλακτικές διαδρομές, με πολλά σχέδια που αφορούν αγωγούς να ανακοινώνονται ή να επανέρχονται.

Συνολικά 14,95 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου την ημέρα εξάγονταν μέσω τα Στενά του Ορμούζ το 2025

Η εικόνα στην περιφέρεια

Συνολικά 14,95 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου την ημέρα εξάγονταν μέσω τα Στενά του Ορμούζ το 2025, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (ΔΟΕ).

Το Ιράν εξήγε περίπου 1,69 εκατ. βαρέλια την ημέρα κι αναμένεται να συνεχίσει να χρησιμοποιεί μακροπρόθεσμα τα Στενά καθώς έχει πάρει τον έλεγχο του θαλάσσιου περάσματος στρατηγικής σημασίας, τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Άντριου Γουίλσον, διευθυντής της εταιρείας έρευνας για τη ναυτιλία BRS.

Η Τεχεράνη «θα παράγει τόσο όσο μπορεί να εξάγει όσο μπορεί στην Κίνα. Δεν είναι αληθινό πρόβλημα» γι’ αυτήν, προέβλεψε.

Από τα 13,26 εκατ. βαρέλια που απομένουν, ως και 11,5 εκατ. θα μπορούσαν να ανακατευθυνθούν, αν μεγεθυνθεί η δυναμικότητα αγωγών και εάν ολοκληρωθούν έργα σε εξέλιξη, σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις και ειδικούς του τομέα.

Σαουδική Αραβία

Προτού ξεσπάσει ο πόλεμος την 28η Φεβρουαρίου με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς στο Ιράν, η Σαουδική Αραβία μετέφερε κάπου 2 εκατ. βαρέλια την ημέρα μέσω του αγωγού ανατολής-δύσης που συνδέει την Αμπκάικ, κοντά στον Κόλπο, με το λιμάνι Γιάνμπου, στην Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με τον ΔΟΕ.

Ο κολοσσός του πετρελαίου Aramco ανακοίνωσε τον Μάρτιο του 2025 ότι αύξησε τη δυναμικότητα του αγωγού αυτού στα 7 εκατ. βαρέλια την ημέρα, κάτι που αύξησε σε 5 εκατ. τη διαθέσιμη δυναμικότητα για τη μεταφορά αργού που προηγουμένως εξαγόταν μέσω Ορμούζ.

Το Ριάντ σχεδιάζει επιπλέον αύξηση κατά ως και 2 εκατ. βαρέλια την ημέρα, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Έρευνας για την Ενέργεια (IER), με έδρα τις ΗΠΑ, που σημειώνει πως δεν είναι «σαφές» αν αυτό σημαίνει εκσυγχρονισμό του υπάρχοντος αγωγού ή κατασκευή παράλληλου αγωγού.

Το σχέδιο αυτό θα μπορούσε να έχει ολοκληρωθεί ως το 2030-2031, εκτιμά ο κ. Γουίλσον.

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Πριν από τον πόλεμο, τα ΗΑΕ εξήγαν κάπου 1,1 εκατ. βαρέλια την ημέρα μέσω αγωγού που συνδέει τα κοιτάσματα στη Χαμπσάν, δυτικά, με το λιμάνι Φουτζάιρα, στον κόλπο του Ομάν, νότια του στενού του Ορμούζ.

Η δυναμικότητα του πετρελαιαγωγού αυτού, όπως αναφέρει το ΑΠΕ, υπολογίζεται από τον ΔΟΕ πως ανέρχεται σε 1,8 εκατ. βαρέλια την ημέρα, κάτι που αφήνει περιθώριο για ακόμη 700.000.

Τα ΗΑΕ ανακοίνωσαν τον Μάιο ότι θα επιταχύνουν την κατασκευή δεύτερου αγωγού, που θα κινείται παράλληλα με τον υπάρχοντα, προτού αλλάξει πορεία προς τη βόρεια ακτή.

Το σχέδιο αυτό θα επέτρεπε στα Εμιράτα τόσο να αποφύγουν το στενό όσο και να διπλασιάσουν τη δυναμικότητα της μεταφοράς αργού προς εξαγωγή μέσω του λιμανιού στη Φουτζάιρα αν άρχιζε να λειτουργεί το 2027, σύμφωνα με τις αρχές στο Αμπού Ντάμπι.

Ιράκ

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε στα μέλη Ιουλίου τη σύναψη συμφωνίας του Ιράκ και της Συρίας για να τεθεί ξανά σε λειτουργία αγωγός που συνδέει τις δυο χώρες, κλειστός για δεκαετίες. Αυτό θα επέτρεπε η ιρακινή παραγωγή να εξάγεται μέσω της Μεσογείου.

Οι ΗΠΑ ανέφεραν ότι θα ηγηθούν διεθνούς κοινοπραξίες που θα αναλάβει την υλοποίηση των τεχνικών και χρηματοοικονομικών διαστάσεων του σχεδίου αυτού. Ο αγωγός θα έχει αρχική δυναμικότητα 2 εκατ. βαρελιών την ημέρα.

Ωστόσο δεν ανακοινώθηκε κανένα χρονοδιάγραμμα και το σχέδιο μπορεί να συναντήσει πολιτικά και οικονομικά εμπόδια που θα καθυστερήσουν την υλοποίησή του, σημείωσε ο Άντριου Γουίλσον στο AFP.

Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Ούτε το Κουβέιτ, ούτε το Μπαχρέιν έχουν σήμερα αγωγούς που θα τους επέτρεπαν να αποφύγουν τα Στενά του Ορμούζ.

Ωστόσο και οι δυο μοναρχίες πρόσφατα διεξήγαγαν συνομιλίες με τη Σαουδική Αραβία το ενδεχόμενο σύνδεσης με δικούς της αγωγούς, σύμφωνα με το IER.

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