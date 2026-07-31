Prada: Έσοδα 3 δισ. το πρώτο εξάμηνο με διψήφια αύξηση

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Με καθαρά έσοδα ύψους 3,048 δισ. ευρώ έκλεισε το πρώτο εξάμηνο του 2026 για τον όμιλο Prada σημειώνοντας αύξηση 16% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, 11% σε τρέχουσες ισοτιμίες και 5% σε οργανική βάση, με το δεύτερο τρίμηνο να σημειώνει αύξηση 7%.

«Μέσα σε ένα κλίμα γεωπολιτικών και μακροοικονομικών αναταραχών, συνεχίσαμε να εφαρμόζουμε τη στρατηγική μας με αυστηρότητα. Η αταλάντευτη δέσμευσή μας στην αριστεία των προϊόντων, που στηρίζεται στη δεξιοτεχνία και τη δημιουργικότητα —μακροχρόνιοι και θεμελιώδεις πυλώνες—, μας επέτρεψε να επιτύχουμε 22 συνεχόμενα τρίμηνα οργανικής ανάπτυξης», τόνισε στο Fashion Network ο Patrizio Bertelli, εκτελεστικός πρόεδρος του Ομίλου Prada.

Η Prada μπροστά στην αβεβαιότητα

«Το περιβάλλον όμως θα παραμείνει αβέβαιο», πρόσθεσε ο Bertelli. «Πρέπει να παραμείνουμε ευέλικτοι και να καινοτομούμε συνεχώς, αξιοποιώντας τη βιομηχανική μας δομή και διατηρώντας μια ισορροπία μεταξύ βραχυπρόθεσμης πειθαρχίας και μακροπρόθεσμου οράματος».

Όσον αφορά τα κανάλια πωλήσεων, οι λιανικές πωλήσεις ανήλθαν σε 2,633 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 12% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες και 3% σε οργανική βάση, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ το δεύτερο τρίμηνο έκλεισε με αύξηση 5% σε οργανική βάση, έναντι +1% το πρώτο τρίμηνο, παρά την πιο έντονη επίδραση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Οι χονδρικές πωλήσεις σημείωσαν απότομη ανάκαμψη στα 299 εκατομμύρια ευρώ – αύξηση 40% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες και 20% σε οργανική βάση – ενώ τα δικαιώματα αυξήθηκαν κατά 73% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες (+12% σε οργανική βάση) στα 116 εκατομμύρια ευρώ.

Τα brands

Όσον αφορά την απόδοση των εμπορικών σημάτων, η Prada κατέγραψε ένα πολύ θετικό πρώτο εξάμηνο, με τις λιανικές πωλήσεις να αυξάνονται κατά 3,3% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, σημειώνοντας άνοδο 6,3% το δεύτερο τρίμηνο.

Η Miu Miu επιβεβαίωσε τη θετική της πορεία, καταγράφοντας αύξηση 2,5% για το εξάμηνο και άνοδο 2,6% το δεύτερο τρίμηνο – γενικά σύμφωνα με το πρώτο τρίμηνο, παρά τη δύσκολη σύγκριση σε ετήσια βάση με την αύξηση 40% του δεύτερου τριμήνου του 2025, καθώς και το γεωπολιτικό πλαίσιο.

Ενώ η Versace ανέφερε καθαρά έσοδα ύψους 305 εκατομμυρίων ευρώ για το εξάμηνο, σύμφωνα με τις προσδοκίες της διοίκησης, εστιάζοντας στην αναβάθμιση της ποιότητας των πωλήσεων εν όψει της έναρξης της νέας δημιουργικής κατεύθυνσης υπό τον Pieter Mulier.

Ποιοι προτίμησαν την Prada

Αναλύοντας τη γεωγραφική κατανομή των λιανικών πωλήσεων, η Αμερική παρουσίασε την ισχυρότερη ανάπτυξη, κλείνοντας το εξάμηνο με αύξηση 37% (17% σε οργανική βάση) στα 572 εκατομμύρια ευρώ, χάρη στην ενισχυμένη τοπική ζήτηση.

Η Ασία-Ειρηνικός παραμένει η κορυφαία αγορά ως προς τον κύκλο εργασιών, με 922 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 15% και 6%.

Στην Ιαπωνία, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 6% (+2% σε οργανική βάση) στα 288 εκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας βελτίωση το δεύτερο τρίμηνο, χάρη τόσο στις δαπάνες των τοπικών πελατών όσο και των τουριστών.

Ενώ η Ευρώπη κατέγραψε έσοδα λιανικής πώλησης ύψους 752 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 5% —αλλά μείωση 4% σε οργανική βάση— με ανάκαμψη το δεύτερο τρίμηνο που τροφοδοτήθηκε από τις δαπάνες των τουριστών.

Τέλος, η Μέση Ανατολή παρουσίασε πτώση 24% (τόσο σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες όσο και σε οργανική βάση) στα 98 εκατ. ευρώ, λόγω των συνεχιζόμενων εντάσεων στην περιοχή.

«Κλείνουμε το πρώτο εξάμηνο με σταθερά αποτελέσματα, χάρη σε ένα δεύτερο τρίμηνο που πήρε φόρα μετά από ένα δυναμικό ξεκίνημα της χρονιάς. Η Prada παρουσίασε πολύ θετική απόδοση το δεύτερο τρίμηνο και θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στα προϊόντα, στο λιανικό εμπόριο και στην επικοινωνία, ώστε να βοηθήσουμε τη μάρκα να αξιοποιήσει πλήρως το δυναμικό της», πρόσθεσε και ο Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου, Andrea Guerra. «Η Miu Miu επιβεβαίωσε τη σημασία και την ελκυστικότητά της, υποστηριζόμενη από μια σταθερή και συνεπή πορεία που έχει χτίσει όλα αυτά τα χρόνια, παρά τη συνεχιζόμενη απαιτητική σύγκριση σε ετήσια βάση. Η άφιξη του Pieter Mulier στη Versace σηματοδοτεί την αρχή ενός νέου δημιουργικού κεφαλαίου για τη μάρκα, και είμαστε ενθουσιασμένοι που καλωσορίζουμε το ταλέντο και το όραμά του στον όμιλο. Η στρατηγική μας είναι σαφής και οι μάρκες μας διαθέτουν σταθερά θεμέλια. Με το βλέμμα στραμμένο στους επόμενους μήνες, θα διατηρήσουμε την πειθαρχία και τον δυναμισμό στην εκτέλεση, επιδιώκοντας την φιλοδοξία του ομίλου να επιτύχει βιώσιμη ανάπτυξη πάνω από τον μέσο όρο της αγοράς».