Συνταξιούχοι: Με τέσσερα χρόνια καθυστέρηση, μισά αναδρομικά 11μήνου σε 20.000 δικαιούχους

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Με μειώσεις που φθάνουν και το 40% λόγω φόρου και κρατήσεων αλλά και με τεράστια καθυστέρηση που φθάνει τα 4 χρόνια, καταβάλλονται σταδιακά τα αναδρομικά του 11μήνου στους 370.000 συνταξιούχους που έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

Για περίπου 200.000 συνταξιούχους με αγωγές, οι δικαστικές αποφάσεις εκκρεμούν καθώς οι υποθέσεις δεν έχουν εκδικαστεί

Εκτιμάται ότι μέχρι σήμερα έχουν πληρωθεί αναδρομικά 11μήνου μόνο σε 20.000 δικαιούχους συνταξιούχους. Τα ποσά που εκκρεμούν αφορούν τις επικουρικές συντάξεις του 11μήνου (Ιούνιος 2015 – Μάιος 2016) και τα δώρα.

Οι καθυστερήσεις οφείλονται στην τεράστια γραφειοκρατία, στον αργό επανυπολογισμό των παλαιών συντάξεων με τον νόμο Βρούτση, καθώς και στον προγραμματισμό των πιστώσεων από τον e-ΕΦΚΑ.

Για περίπου 200.000 συνταξιούχους με αγωγές οι αποφάσεις των δικαστηρίων είναι ακόμη σε εκκρεμότητα καθώς δεν έχουν εκδικαστεί. Για αυτή την κατηγορία ο χρόνος πληρωμής των αναδρομικών θα παραταθεί και το πιθανότερο είναι να αρχίσουν να καταβάλλονται μέσα στο 2027.

Μέχρι τώρα έχουν πληρωθεί αναδρομικά σε περίπου 20.000 συνταξιούχους. Σε λίστα αναμονής για πληρωμές αναδρομικών είναι 150.000 συνταξιούχοι με αγωγές οι οποίες έχουν εκδικαστεί μεν αλλά δεν έχουν καθαρογραφεί και κοινοποιηθεί στον ΕΦΚΑ. Από τη στιγμή που κοινοποιούνται ο χρόνος πληρωμής των αναδρομικών είναι εντός τριμήνου

Διευκρινίζεται ότι η έκδοση μιας θετικής δικαστικής απόφασης δεν σημαίνει ότι τα χρήματα καταβάλλονται άμεσα στους δικαιούχους. Αρχικά, η απόφαση κοινοποιείται στους διαδίκους και στη συνέχεια πρέπει να διαπιστωθεί αν έχει ασκηθεί έφεση.

Εφόσον δεν υπάρχει προσφυγή, εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό τελεσιδικίας.

Ακολούθως, ο συνταξιούχος παραλαμβάνει από τον δικηγόρο του την απόφαση μαζί με το πιστοποιητικό τελεσιδικίας και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά αποστέλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες για τον υπολογισμό και την εκκαθάριση των ποσών.

Σημαντικό χρόνο απαιτεί και η διοικητική επεξεργασία κάθε υπόθεσης, καθώς οι υπηρεσίες πρέπει να ελέγξουν τα στοιχεία του ασφαλισμένου, να υπολογίσουν το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε ασφαλιστικό ταμείο και να ολοκληρώσουν όλες τις απαραίτητες διαδικασίες πριν δοθεί η εντολή πληρωμής.

Παράλληλα, σε πολλές περιπτώσεις οι αρχικοί δικαιούχοι έχουν αποβιώσει, με αποτέλεσμα οι κληρονόμοι τους να καλούνται να συγκεντρώσουν πλήθος δικαιολογητικών προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία καταβολής.

Ο τόκος 6%

Επισημαίνεται ότι τα αναδρομικά του 11μήνου καταβάλλονται με τόκο 6% και αφορούν αποκλειστικά (και μόνο) τους περίπου 370.000 συνταξιούχους που είχαν προσφύγει εγκαίρως στη Δικαιοσύνη, παρά τις τότε κυβερνητικές παραινέσεις να μην κινηθούν δικαστικά. Υπενθυμίζεται ότι το καλοκαίρι του 2020 η κυβέρνηση, μέσω του τότε κυβερνητικού εκπροσώπου Στέλιου Πέτσα, καλούσε τους συνταξιούχους να μην προσφεύγουν στα δικαστήρια και να επιδείξουν υπομονή.

Στις 15 Ιουλίου 2020, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο Στέλιος Πέτσας είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Η έκκληση που θα ήθελα να κάνω είναι οι συνταξιούχοι να έχουν λίγη υπομονή και να μην προσφεύγουν σε ένδικα μέσα, γιατί αυτό συνεπάγεται μεγάλη γραφειοκρατία, φόρτο στα δικαστήρια και φυσικά δαπάνη για τους ίδιους».

Την ίδια περίοδο διαβεβαίωνε ότι θα δοθεί μια οριζόντια λύση και πως δεν υπήρχε λόγος να προσφύγει κανείς στη Δικαιοσύνη.

Στη συνέχεια όμως, επί υπουργίας Γιάννη Βρούτση, θεσπίστηκε διάταξη σύμφωνα με την οποία, μετά το 2020, έπαυε πλέον να υπάρχει δυνατότητα νέων δικαστικών προσφυγών για τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Οι έξι κρατήσεις

Ακόμη και για όσους λαμβάνουν τα αναδρομικά, το τελικό ποσό που πιστώνεται στους λογαριασμούς τους είναι σημαντικά χαμηλότερο, καθώς επιβάλλονται έως και έξι διαφορετικές κρατήσεις, οι οποίες μπορούν να περιορίσουν την καθαρή καταβολή ακόμη και κατά 40%.

Συγκεκριμένα, στα αναδρομικά εφαρμόζονται:

εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης 6% (χωρίς να υπολογίζονται οι τόκοι),

αυτοτελής φορολόγηση 20% επί των αναδρομικών μετά την αφαίρεση της εισφοράς ασθένειας,

φόρος 15% επί των τόκων,

χαρτόσημο 3% επί των τόκων,

εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,6% επί του χαρτοσήμου των τόκων,

νέα φορολόγηση μέσω τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης, με τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές που ξεκινούν από 20% και μπορεί να είναι υψηλότεροι, ανάλογα με το συνολικό εισόδημα.

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