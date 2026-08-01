Το ράλι των 500 μονάδων, η ΔΕΗ «κλειδώνει» (;) τον hyperscaler, ο Μπουζνά για το 24/7, το γκάζι της Motor Oil και το soundtrack του Ομπάμα

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Το ελληνικό χρηματιστήριο διανύει την πιο «καυτή» – όπως την χαρακτηρίζουν χρηματιστηριακοί κύκλοι- περίοδό των τελευταίων χρόνων. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε τον Ιούλιο στις 2.570 μονάδες, έχοντας προσθέσει περίπου 500 μονάδες από την 1η Απριλίου.

Μέσα σε μόλις τέσσερις μήνες η αγορά καταγράφει άνοδο που προσεγγίζει το 25% ενώ οι ημερήσιες συναλλαγές παραμένουν σταθερά πάνω από τα 300 εκατ. ευρώ. Κάτι που σύμφωνα με αναλυτές αποδεικνύει ότι το ανοδικό momentum δεν στηρίζεται μόνο στις τιμές αλλά και στη συναλλακτική δραστηριότητα.

Καλά πληροφορημένες χρηματιστηριακές πηγές επισημαίνουν ότι το ενδιαφέρον των ξένων χαρτοφυλακίων παραμένει ισχυρό και πως, προς το παρόν, η Λεωφόρος Αθηνών δεν φοβάται τόσο τα εσωτερικά μέτωπα όσο το διεθνές περιβάλλον.

Η πορεία των αμερικανικών επιτοκίων, οι πληθωριστικές πιέσεις, μια πιθανή αναταραχή στο carry trade δολαρίου – γιεν ή μια απότομη διόρθωση στις διεθνείς αγορές θεωρούνται οι παράγοντες που μπορούν να ανακόψουν τη σημερινή δυναμική.

Στο εσωτερικό, οι ανησυχίες περιορίζονται κυρίως στο πολιτικό σκηνικό. Και στο ενδεχόμενο μιας πρόωρης προσφυγής στις κάλπες ή σε μια πιθανή κάμψη του τουρισμού ή σε νέα άνοδο του ενεργειακού κόστους. Μέχρι στιγμής, όμως, κανένα από αυτά τα σενάρια δεν δείχνει να επηρεάζει ουσιαστικά το επενδυτικό κλίμα.

Γιατί οι ξένοι συνεχίζουν να αγοράζουν

Τα ξένα κεφάλαια συνεχίζουν να αυξάνουν την έκθεσή τους στην Ελλάδα και αυτό αποδίδεται σε έναν συνδυασμό παραγόντων.

Σύμφωνα με χρηματιστηριακές πηγές, οι αποτιμήσεων των ελληνικών τραπεζών εξακολουθούν να θεωρούνται ελκυστικές, ο τουρισμός συνεχίζει να στηρίζει την οικονομία και η δημοσιονομική εικόνα της χώρας παραμένει θετικό σημείο αναφοράς.

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Οι επιδόσεις της ΔΕΗ

Στις 5 Αυγούστου η ΔΕΗ ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο του έτους. Όπως πληροφορούμαι, η εταιρεία θα διατηρήσει αμετάβλητο το guidance για τις επιδόσεις του 2026. Να θυμίσω ότι είναι η πρώτη χρονιά της υλοποίησης του νέου πενταετούς αναπτυξιακού πλάνου που προβλέπει επενδύσεις 24 δις. ευρώ και με το οποίο οδηγήθηκε και στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τουλάχιστον 4 δισ. ευρώ.

Η διοίκηση της εταιρείας υπό τον πρόεδρο και CEO Γιώργο Στάσση αναμένεται λένε οι πληροφορίες να επιβεβαιώσει τον στόχο για EBITDA στα 2,4 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη στα 700 εκατ. ευρώ.

Επενδυτικές ευκαιρίες

Αυτό που μαθαίνω επίσης για τη ΔΕΗ είναι ότι το επιτελείο του Στάσση αναζητά επενδυτικές ευκαιρίες. Και δεν αναφέρομαι μόνο στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών ή των data centers.

Πηγές μου από την αγορά, μου λένε ότι κινείται κι εκτός του τομέα των δραστηριοτήτων της. Σας θυμίζω την απόκτηση της αλυσίδας «Κωτσόβολος».

Επίσης οι ίδιες πηγές μου, μού σημειώνουν ότι δεν εξετάζει τον κλάδο των τροφίμων. Όλα τ’ άλλα τα σκανάρει αναζητώντας πρόσθετες αξίες…

Πολωνία

Χθες πάντως η ΔΕΗ ανακοίνωσε την εξαγορά χαρτοφυλακίου ΑΠΕ 277,3 MW από την EDP Renewables στην Πολωνία.

Και μετά την Ουγγαρία η νέα κίνηση δείχνει ότι ο Όμιλος υλοποιεί το στρατηγικό σχέδιο ύψους 24 δισ. ευρώ το οποίο προβλέπει την επέκταση του σε Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Mega Data Center

Και αφού σας ενημερώνω για τη ΔΕΗ να σας πω και κάτι που κυκλοφορεί στην αγορά. Οι πληροφορίες θέλουν την ελληνική εταιρεία να έχει κλειδώσει τον Αμερικανό hyperscaler για το Mega Data Center των 300 MW στη Δυτική Μακεδονία.

Και τα νέα αναμένονται σύντομα…

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Ο Μπουζνά βλέπει δυναμική

Τις προοπτικές που εμφανίζει η ελληνική αγορά υπογράμμισε και ο διευθύνων σύμβουλος της Euronext, Στεφάν Μπουζνά, ο οποίος μιλώντας στο CNBC, εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος τόσο για την πορεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών όσο και για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, σημειώνοντας ότι η χώρα έχει αφήσει πίσω της την εικόνα που τη συνόδευε την περίοδο της κρίσης.

Όπως ανέφερε, η Ελλάδα διανύει τρίτη συνεχόμενη χρονιά δημοσιονομικών πλεονασμάτων, αποπληρώνει περισσότερο χρέος από όσο δανείζεται και καταγράφει ένα ισχυρό ράλι στις μετοχές και στα υπόλοιπα ελληνικά περιουσιακά στοιχεία.

Δεν έκρυψε, μάλιστα, ότι η εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποδεικνύεται ιδιαίτερα επίκαιρη, καθώς οι όγκοι συναλλαγών έχουν αυξηθεί σημαντικά και η συνεργασία με την ελληνική αγορά δημιουργεί νέες προοπτικές.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η αναφορά του στις ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Euronext εργάζεται συστηματικά για τον επαναπατρισμό τους στις ευρωπαϊκές αγορές, εκτιμώντας ότι υπάρχει πλέον πρόσφορο έδαφος ώστε περισσότερες ελληνικές ναυτιλιακές να επιλέξουν την Ευρώπη για τη χρηματιστηριακή τους παρουσία.

Το 24ωρο χρηματιστήριο μπορεί να περιμένει

Ο επικεφαλής της Euronext κλήθηκε να σχολιάσει και την απόφαση του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου να εξετάσει διαπραγμάτευση σχεδόν σε 24ωρη βάση. Παραδέχθηκε ότι οι επενδυτές ζητούν όλο και μεγαλύτερη ευελιξία και πρόσβαση στις αγορές οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, ωστόσο, όπως εξήγησε η επέκταση του ωραρίου δεν είναι τόσο απλή όσο ακούγεται.

Η εκκαθάριση συναλλαγών, η διαχείριση εταιρικών πράξεων και, κυρίως, η συγκέντρωση της ρευστότητας αποτελούν ζητήματα που δεν λύνονται με μια απλή ανακοίνωση.

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Η πρωτοπορία

Να μείνω στα θέματα της ενέργειας και να σας πω για μία επενδυτική πρωτοβουλία που έχει αναλάβει η Motor Oil και την πάει μέχρι τέλους…

Αναφέρομαι στην παραγωγή υδρογόνου, το οποίο θα χρησιμοποιείται ως καύσιμο από τα αυτοκίνητα. Ο Όμιλος έκανε γνωστό ότι παρέδωσε τα πρώτα επιβατικά οχήματα κυψελών καυσίμου υδρογόνου (Fuel Cell Electric Vehicles – FCEVs) που ταξινομούνται στη χώρα.

Πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο για την ανάπτυξη της υδρογονοκίνησης στην Ελλάδα, κατόπιν πρωτοβουλιών και ενεργειών του Ομίλου Motor Oil που σχεδίασε, ηγείται και συντονίζει το ευρωπαϊκό έργο TRIERES – Greek Hydrogen Valley.

Γκάζι στο υδρογόνο

Τα δυο οχήματα Toyota MIRAI παρέλαβαν, ως εταίροι του έργου TRIERES που χρηματοδοτεί την προμήθειά τους, ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων και η Ολυμπία Οδός στο πρατήριο υδρογόνου της AVIN στους Αγίους Θεοδώρους, όπου πραγματοποιήθηκε και ο πρώτος ανεφοδιασμός τους.

Το στέλεχος της Motor Oil που τρέχει αυτή την πρωτοβουλία είναι ο Κωνσταντίνος Χατζηφώτης, Διευθυντής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της εταιρείας και αναγγέλλει κι άλλα αποτελέσματα των δράσεων για τη διείσδυση του υδρογόνου

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Το γύρισε…

Μία ευχάριστη έκπληξη είχε για τη χώρα μας ο πληθωρισμός της Eurostat πέρα από την αποκλιμάκωσή του στο 2,7% τον Ιούλιο από 3,9% τον Ιούνιο, αποκαλύφθηκε ότι ο δείκτης των τιμών των τροφίμων γύρισε σε αρνητικό πρόσημο.

Φαίνεται ότι η λήξη του πλαφόν σε προϊόντα σούπερ μάρκετ στο τέλος του Ιουνίου δεν πυροδότησε κύμα ανατιμήσεων με την αγορά να ανταποκρίνεται και στην πρόσκληση του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου για συγκράτηση στις τιμές. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Eurostat, τον Ιούλιο ο πληθωρισμός των τροφίμων στην Ελλάδα κινήθηκε σε αρνητικό έδαφος καθώς διαμορφώθηκε σε -0,3% έναντι 2,2$ τον Ιούνιο, την ίδια στιγμή όπου στη ζώνη του ευρώ διαμορφωνόταν σε 1,2% και 1,5% αντίστοιχα. Η αποκλιμάκωση είναι σημαντική αν λάβει κανείς υπόψη ότι ο πληθωρισμός στα τρόφιμα στην Ελλάδα τον Μάρτιο ήταν 3,7%, τον Απρίλιο 3,8%, ενώ τον Μάιο υποχώρησε στο 2,6%.

Αποτελεί μια πρώτη καλή ένδειξη για την αποτελεσματικότητα των χειρισμών του Θεοδωρικάκου σε μια δύσκολη χρονική συγκυρία.

Να δούμε τη συνέχεια…

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Ο Ομπάμα και το soundtrack του καλοκαιριού

Μέσα στον θόρυβο των αγορών, των αποτελεσμάτων και των αποτιμήσεων, ο Μπαράκ Ομπάμα επέλεξε να μιλήσει για κάτι εντελώς διαφορετικό.

Με ανάρτησή του στο LinkedIn, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ δημοσίευσε τη λίστα με τα τραγούδια που ακούει αυτό το καλοκαίρι, αφιερώνοντας την πρώτη επιλογή στον Glen Hansard, έναν μουσικό που, όπως έγραψε, αγαπούσαν ο ίδιος και η Μισέλ Ομπάμα και ο οποίος έφυγε πρόσφατα από τη ζωή.

Ο λόγος για τον Glen Hansard και το τραγούδι «Song of Good Hope». Ωστόσο, η λίστα περιελάμβανε κλασσικούς καλλιτέχνες αλλά και νεότερες φωνές και κινούνταν σε πολλά και διαφορετικά μουσικά μονοπάτια. Από τους The Police με το Message in a Bottle, τον David Bowie με το Modern Love, τους Beatles με το Revolution μέχρι τον Johnny Cash, τους Coldplay και τους Temptations.

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