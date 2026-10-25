Τροχαία: Αυξημένα μέτρα εν όψει της εξόδου της 28ης Οκτωβρίου

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Αυξημένα θα είναι τα μέτρα οδικής ασφάλειας και οι τροχονομικοί έλεγχοι σε όλη τη χώρα από την προσεχή Τρίτη έως και την Τετάρτη, ανήμερα της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου, ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνομία.

Αυξημένα μέτρα θα εφαρμοστούν από την Τροχαία και μέσα στις πόλεις.

Με στόχο την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, η Τροχαία θα ενισχύσει την παρουσία της στις εισόδους και εξόδους των μεγάλων πόλεων, σε σημεία όπου καταγράφονται συχνά τροχαία, αλλά και σε αεροδρόμια, λιμάνια και σταθμούς. Αυξημένα μέτρα θα εφαρμοστούν και μέσα στις πόλεις.

Οι έλεγχοι θα επικεντρωθούν σε επικίνδυνες παραβάσεις, όπως η υπερβολική ταχύτητα, η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, η χρήση κινητού, οι αντικανονικές προσπεράσεις και η μη χρήση ζώνης ή κράνους. Στο επίκεντρο θα βρεθούν επίσης η χρήση παιδικών καθισμάτων, η οδήγηση χωρίς άδεια και η κατάσταση των ελαστικών.

Οι ώρες απαγόρευσης για τα φορτηγά

Για φορτηγά με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος άνω των 3,5 τόνων θα ισχύσει απαγόρευση κυκλοφορίας σε συγκεκριμένα τμήματα αυτοκινητοδρόμων και εθνικών οδών:

Την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, από τις 16:00 έως τις 22:00, στα ρεύματα εξόδου από τα μεγάλα αστικά κέντρα.

Την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, από τις 16:00 έως τις 23:00, στα ρεύματα εισόδου προς τα μεγάλα αστικά κέντρα.

Οι περιορισμοί αφορούν, μεταξύ άλλων, τμήματα των οδών Αθηνών – Πατρών και Αθηνών – Θεσσαλονίκης, την Ιόνια Οδό και δρόμους γύρω από τη Θεσσαλονίκη. Προβλέπονται εξαιρέσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες οχημάτων, όπως τα οχήματα έκτακτης ανάγκης και οδικής βοήθειας.

Πριν από την αναχώρηση, οι οδηγοί καλούνται να ελέγξουν την κατάσταση του οχήματός τους και να ενημερωθούν για τον καιρό και το οδικό δίκτυο. Η ΕΛ.ΑΣ. συστήνει επίσης την τήρηση των ορίων ταχύτητας και του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς και την αποφυγή οδήγησης μετά την κατανάλωση αλκοόλ.

Ζώνες ασφαλείας, κράνη και παιδικά καθίσματα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε κάθε διαδρομή. Επίσης, οι οδηγοί θα πρέπει να ακολουθούν τις κατά τόπους κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Πηγή: in.gr