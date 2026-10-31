Σαρωτές barcode: Κενά ασφαλείας απειλούν τη λειτουργία των αποθηκών

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Μια νέα μέθοδο κυβερνοεπίθεσης μέσω ευρέως διαδεδομένου μοντέλου σαρωτή barcode, η οποία θα μπορούσε να εκθέσει τις εφοδιαστικές αλυσίδες του ηλεκτρονικού εμπορίου σε κυβερνοαπειλές, εντόπισαν οι ειδικοί της Kaspersky. Τα ευρήματα παρουσιάστηκαν στο Security Analyst Summit 2026 στο Μπαλί, στο πλαίσιο ελέγχου ασφαλείας του ψηφιακού περιβάλλοντος μιας αποθήκης.

Οι σύγχρονες αποθήκες είναι πλέον κάτι πολύ περισσότερο από απλοί χώροι αποθήκευσης εμπορευμάτων. Αποτελούν σύνθετα οικοσυστήματα που βασίζονται σε πολλαπλές τεχνολογίες και συσκευές. Καθώς οι παγκόσμιες πωλήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου έχουν σχεδόν διπλασιαστεί από το 2019, ξεπερνώντας τα 6 τρισ. δολάρια, οποιαδήποτε διαταραχή ή καθυστέρηση στην αλυσίδα παραδόσεων μπορεί να επιφέρει σημαντικές οικονομικές απώλειες και να πλήξει τη φήμη των επιχειρήσεων. Για να εντοπίσουν πιθανούς κινδύνους, οι ερευνητές της Kaspersky Security Services εξέτασαν διάφορα πιθανά σημεία εισόδου κυβερνοεπιθέσεων στις υποδομές αποθηκών, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων μέσω διαφορετικών συσκευών που χρησιμοποιούνται στα συστήματά τους. Στο πλαίσιο της έρευνας, εντόπισαν έναν νέο τρόπο επίθεσης που αξιοποιεί ευπάθεια σε μοντέλο σαρωτή barcode μεγάλου κατασκευαστή. Τέτοιες συσκευές χρησιμοποιούνται ευρέως σε αποθήκες, επιχειρήσεις λιανικής πώλησης και πολλούς ακόμη κλάδους.

Σε μια τυπική εγκατάσταση, οι φορητοί σαρωτές επικοινωνούν με έναν σταθμό βάσης, ο οποίος συνδέεται με έναν υπολογιστή ή άλλο επιχειρησιακό σύστημα. Η βασική ευπάθεια έγκειται στην απουσία μηχανισμού ελέγχου ταυτότητας μεταξύ του σταθμού βάσης και των σαρωτών.

Η έρευνα της Kaspersky αποκαλύπτει ότι οι συγκεκριμένοι σαρωτές θα μπορούσαν να αποτελέσουν σημείο εισόδου για κυβερνοεπιθέσεις στο δίκτυο επιχειρησιακής τεχνολογίας (OT) μιας αποθήκης. Η επίθεση μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της ασύρματης σύνδεσης του σαρωτή. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ένας επιτιθέμενος εντός της εμβέλειας της ασύρματης σύνδεσης θα μπορούσε να εισαγάγει εντολές πληκτρολογίου στη συνδεδεμένη συσκευή και, ενδεχομένως, να επιτύχει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ενέργεια από τον χρήστη.

Σε ένα υποθετικό σενάριο επίθεσης, ένας εργαζόμενος εκτελεί κανονικά τις καθημερινές του εργασίες, χρησιμοποιώντας έναν ασύρματο σαρωτή barcode που είναι συνδεδεμένος με έναν σταθμό βάσης. Την ίδια στιγμή, ένας επιτιθέμενος εντοπίζει τη διεύθυνση Bluetooth του σταθμού βάσης, για παράδειγμα, μέσω παθητικής υποκλοπής της κίνησης Bluetooth. Αξιοποιώντας την ήδη ενεργή σύνδεση Bluetooth, αποστέλλει στον σταθμό βάσης ένα κακόβουλο φορτίο δεδομένων που προσομοιώνει πληκτρολογήσεις. Ο σταθμός βάσης προωθεί τις πληκτρολογήσεις στον συνδεδεμένο υπολογιστή, όπου εκλαμβάνονται ως κανονικές ενέργειες του χρήστη και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση μη εξουσιοδοτημένων εντολών. Το συγκεκριμένο μοτίβο επίθεσης παρατηρήθηκε σε συσκευές πολλών κατασκευαστών.

Ως αποτέλεσμα, ο επιτιθέμενος θα μπορούσε να αποκτήσει αρχική πρόσβαση σε έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο της αποθήκης. Ο σαρωτής λειτουργεί απλώς ως σημείο εισόδου. Η σημασία αυτής της πρόσβασης έγκειται στο γεγονός ότι ο υπολογιστής αποτελεί μέρος του έμπιστου επιχειρησιακού περιβάλλοντος και είναι συνδεδεμένος με κρίσιμα συστήματα. Αυτές οι τεχνικές επίθεσης ενδέχεται να αποτελέσουν σημαντική απειλή όχι μόνο για τον κλάδο της αποθήκευσης και διαχείρισης εμπορευμάτων, αλλά και για το λιανεμπόριο και κάθε άλλο τομέα στον οποίο χρησιμοποιούνται ευρέως αντίστοιχες συσκευές.

Οι ερευνητές της Kaspersky εκτιμούν ότι παρόμοια σενάρια επίθεσης θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και μέσω άλλων συσκευών που χρησιμοποιούνται στις αποθήκες, όπως τα φορητά τερματικά συλλογής δεδομένων (Portable Data Terminals – PDT) και οι θερμικοί εκτυπωτές. Στόχος θα μπορούσε να είναι η απόκτηση πρόσβασης σε κρίσιμες υποδομές, όπως τα Συστήματα Διαχείρισης Αποθήκης (Warehouse Management Systems – WMS).

Για την ενίσχυση της ασφάλειας των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων, οι ειδικοί της Kaspersky συνιστούν τον έλεγχο κάθε νέας συσκευής πριν από τη σύνδεσή της στο δίκτυο, την απενεργοποίηση των διεπαφών Bluetooth που δεν χρησιμοποιούνται και την εφαρμογή ισχυρών μηχανισμών ελέγχου ταυτότητας. Παράλληλα, προτείνουν την τμηματοποίηση των δικτύων των αποθηκών, ώστε να επιτρέπονται μόνο οι απολύτως απαραίτητες συνδέσεις, καθώς και την άμεση εγκατάσταση ενημερώσεων ασφαλείας στις συσκευές και στα Συστήματα Διαχείρισης Αποθήκης (WMS). Επιπλέον, τονίζουν τη σημασία του περιορισμού των δικαιωμάτων πρόσβασης των λογαριασμών στο απολύτως απαραίτητο επίπεδο, καθώς και της τακτικής διεξαγωγής ολοκληρωμένων ασκήσεων προσομοίωσης κυβερνοεπιθέσεων, οι οποίες εξετάζουν πιθανά μονοπάτια επίθεσης και περιλαμβάνουν σενάρια με εσωτερικούς χρήστες που διαθέτουν νόμιμα διαπιστευτήρια πρόσβασης.