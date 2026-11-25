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Σφοδρή κριτική προς την κυβέρνηση τόσο για τον τομέα της ενέργειας -για ποιο λόγο δεν υπάρχει φθηνή ενέργεια στην Ελλάδα- όσο και για το θέμα των τιμών, άσκησαν σήμερα το πρωί ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) Σπύρος Θεοδωρόπουλος και ο πρόεδρος της Ενωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος (ΕΣΕ) Γιάννης Μασούτης, μιλώντας στο 17 συνέδριο του ΙΕΛΚΑ.

Ειδικότερα απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις ο κ. Θεοδωρόπουλος ανέφερε μεταξύ των άλλων ότι «η αγορά της ενέργειας είναι ένα σύνθετο πρόβλημα και δεν μπορεί να λυθεί σε ένα μόνο επίπεδο. Το πρώτο και πιο σημαντικό είναι ότι η χώρα μας έχει καθυστερήσει σε μπαταρίες, όπως ξέρουμε, και κατά συνέπεια η μεσημεριανή ενέργεια, την οποία παράγουμε χάρη στον ήλιο μας, δεν μπορούμε να την αποθηκεύσουμε για τις πρώτες βραδινές ώρες, που είναι και οι πιο κρίσιμες από πλευράς τιμής ενέργειας μέσα στο εικοσιτετράωρο.

Άρα λοιπόν, το πρώτο βήμα το οποίο χρειαζόμαστε είναι σημαντικές και γρήγορες επενδύσεις. Δυστυχώς αργούμε στο θέμα της αποθήκευσης της μεσημεριανής ενέργειας. Δεν είναι όμως το μοναδικό επίπεδο στο οποίο θα μπορούσε να λύσει όλα τα προβλήματα». Και συμπλήρωσε ότι «η Ευρώπη έχει σχεδιάσει μια πολιτική ενέργειας εδώ και χρόνια, η οποία απεδείχθη λανθασμένη και αναποτελεσματική. Πρόβαλλε τα σχέδια σε μια αγορά ενέργειας, λες και όλες οι αγορές, όλες οι χώρες της Ευρώπης επικοινωνούν μεταξύ τους ενεργειακά, ενώ δεν είναι διασυνδεδεμένες και δεν υπάρχουν καλώδια που να συνδέουν όλες τις χώρες. Το αποτέλεσμα είναι ότι έχουμε δύο, τρεις γεωγραφικές ζώνες. Εμείς είμαστε στο κομμάτι Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία μέχρι Ουκρανία και πολύ ελαφρά διασυνδεδεμένη με την Κεντρική Ευρώπη. Το αποτέλεσμα είναι ότι αυτές οι χώρες και ειδικά μετά και τις μεγάλες ποσότητες ενέργειας που ζητάει η Ουκρανία μετά τον πόλεμο, συνεχώς έχουμε ακριβές τιμές, χωρίς να μπορούμε να εισάγουμε ενέργεια από τη φθηνότερη Κεντρική Ευρώπη. Παρόλα τα αυτά όμως βλέπουμε ότι στη σημερινή κατάσταση και η Κεντρική Ευρώπη υποφέρει και αυτή από τιμές ενέργειας μόνο στο ρεύμα βέβαια, εκτός από τη Γαλλία η οποία έχει πυρηνικά».

Πολύ γρήγορα η πράσινη μετάβαση

Μάλιστα ο πρόεδρος του ΣΕΒ σημείωσε επίσης ότι «και το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα είναι ότι πήγαμε και κάναμε πάρα πολύ, πάρα πολύ γρήγορα την πράσινη μετάβαση. Βάλαμε πάρα πολλά λεφτά μονόπατα, χωρίς να φροντίσουμε ταυτόχρονα την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας». Και κατέληξε λέγοντας ότι «πρέπει να ξανασκεφτούμε τον ενεργειακό μας χάρτη, το διοξείδιο του άνθρακος, πόσα ακριβά πληρώνουμε και όλα αυτά, η όλη ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Άρα επανασχεδιασμός του ενεργειακού χάρτη. Και το τρίτο, η Ευρώπη πρέπει να, από εδώ και πέρα να καταλάβει ότι αν δεν προστατεύσει την έννοια της ανταγωνιστικότητας της δικής της βιομηχανίας, θα περνάμε αυτά που περνάμε σήμερα».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΕΣΕ κ. Μασούτης, αφού συμφώνησε με τον πρόεδρο του ΣΕΒ συμπλήρωσε πως «το πρόβλημα φυσικά είναι η αποθήκευση σήμερα, έχει γίνει ένας λάθος σχεδιασμός, περισσότερο από την κυβέρνηση φυσικά. Όλοι επενδύσαμε στο να παράγουμε ρεύμα. Ακριβώς αυτό που ζητήθηκε από την κυβέρνηση, αυτό που ζητήθηκε, αυτό και ακριβώς έγινε και από τις επιχειρήσεις, είτε την βιομηχανία είτε και το λιανεμπόριο. Και είναι πολύ μεγάλο κρίμα να έχουν δοθεί τόσες δεκάδες, εκατοντάδες εκατομμύρια, για να μην πω δισεκατομμύρια, σε επενδύσεις πιο απλές αρχικά. Δηλαδή να πάμε όλοι να επενδύσουμε, να αλλάξουμε, φυσικά, να κάνουμε εξοικονόμηση ενέργειας σε led φωτιστικά, σε ψυγεία σύγχρονης τεχνολογίας.

Να μην πω πολλές φορές στην από την βιομηχανία, τι χρήματα δίνει να πάρει πιο σύγχρονες μηχανές, πιο αυτοματοποιημένες, με σκοπό να παράγουν φθηνότερα. Και αυτό το νιώθουμε όταν έρχεται ο λογαριασμός. Αυτό φυσικά προκύπτει ότι δεν υπάρχει η αποθήκευση. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να απασχολήσει την κυβέρνηση ποιο θα είναι το επόμενο βήμα, το επόμενο βήμα, όσον αφορά την, την ενέργεια».

Ο καταναλωτής

Ωστόσο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο κ. Θεοδωρόπουλος εκτός προγράμματος, άλλαξε την πορεία της συζήτησης φέροντας στο προσκήνιο το θέμα της «δαιμονοποίησης» που έχουν υποστεί – κατά την άποψη του – βιομήχανοι και λιανέμποροι με ευθύνη της κυβέρνησης και των τηλεοπτικών σταθμών.

Ειδικότερα ο πρόεδρος του ΣΕΒ ανέφερε πως «ο κύριος Μαύρος – της MRB – μας είπε σήμερα ότι από εδώ και πέρα το βασικό θέμα λέγεται εμπιστοσύνη. Εμείς και η βιομηχανία τροφίμων αλλά και το και τα σούπερ μάρκετ. Ο καταναλωτής σήμερα δε μας αγκαλιάζει με εμπιστοσύνη και δε μας αγκαλιάζει γιατί κάθε μέρα από τέσσερις έως έξι φορές την ημέρα, ανάλογα αν κάνει τον κόπο να γυρίσει και κανένα κανάλι από το πρωί μέχρι το βράδυ, ακούει ότι είμαστε όλοι κερδοσκόποι. Απομυζούμε το αίμα του λαού. Δεν ξέρω τι ακριβώς μας κατηγορούν τώρα, δεν έχει και κανένα νόημα».

Πυρά στην κυβέρνηση

Και πρόσθεσε ότι «θέλω λοιπόν, καταρχήν θέλω να πω ότι έχουμε ευθύνη για αυτό το οποίο ζούμε και εμείς σαν επιχειρήσεις. Καταρχήν, πιστεύω ότι η κυβέρνηση έχει κάνει τα τελευταία χρόνια όλα τα λάθη που μπορούσε να κάνει για να έχει εξοργίσει τον καταναλωτή. Υπάρχει ένα αφήγημα το οποίο παίζεται τα τελευταία χρόνια. Κακοί έμποροι, κακοί βιομήχανοι, τα κακά σούπερ μάρκετ. Εγώ η κυβέρνηση που θα σε προστατεύσω, είμαι ο καλός σερίφης του Νότιγχαμ που θα σε προστατεύσω και θα κανονίσω να μην σε κλέβουνε.

Με νόμους, με διατάξεις, με ελέγχους των grouth margins, με αυτά, με εκείνα. Κάθε μέρα έριχνε και εκείνη νερό στο μύλο να εξοργίσει τον καταναλωτή όσο μπορεί περισσότερο». Ετσι κατά τον πρόεδρο του ΣΕΒ «το αποτέλεσμα είναι ότι σήμερα που μπαίνει ο καταναλωτής μέσα, πώς να μην είναι οργισμένος όταν νιώθει ότι μέσα στο σούπερ μάρκετ υπάρχουν πενήντα δύο χέρια τα οποία προσπαθούν να του πάρουν τα λεφτά του από τις τσέπες του. Αλλά και εμείς οι επιχειρήσεις και των δύο κατηγοριών είμαστε υπεύθυνοι, γιατί σε όλα αυτά τα χρόνια από κάποιο δεν ξέρω, δεν θέλω να το χαρακτηρίσω γιατί το κάνουμε, αρνούμαστε να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας».