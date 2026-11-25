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Η χρηματοδότηση για τη γεωργία και τα αγροδιατροφικά συστήματα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μειώνεται, ακόμη και καθώς οι χώρες αντιμετωπίζουν ολοένα και πιο σοβαρές επιπτώσεις από τις αυξανόμενες θερμοκρασίες και τα ακραία καιρικά φαινόμενα, δήλωσε ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) στους εκπροσώπους στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή του 2026 (COP31) .

Το συνέδριο, που πραγματοποιήθηκε στην Αττάλεια της Τουρκίας, από τις 9 έως τις 20 Νοεμβρίου 2026, ένωσε τις χώρες σε μια καθοριστική στιγμή των παγκόσμιων προσπαθειών για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και τη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας για τις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές.

Οι θαλάσσιοι καύσωνες έχουν ήδη επηρεάσει το 15% της παγκόσμιας αλιείας

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου, ο FAO τόνισε τους αυξανόμενους κλιματικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν η γεωργία και τα συστήματα τροφίμων, συμπεριλαμβανομένης της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, και τόνισε την ανάγκη να μετατραπούν οι δεσμεύσεις για το κλίμα σε δράση. Ο FAO υπογράμμισε την επείγουσα ανάγκη δράσης, ιδίως με τον τρέχοντα κύκλο Ελ Νίνιο να έρχεται να προστεθεί σε έναν θερμότερο κόσμο και να εντείνει την ένταση των αναμενόμενων ξηρασιών, ακραίων καύσωνων και πλημμυρών.

Κλιματικό σοκ

Βασιζόμενη σε 41 χρόνια δορυφορικών παρατηρήσεων, η τελευταία ανάλυση του FAO σχετικά με τις προβλεπόμενες επιπτώσεις του Ελ Νίνιο εντοπίζει σημαντικούς κινδύνους γεωργικής ξηρασίας στη Νότια Αφρική, το Σαχέλ, τον Ξηρό Διάδρομο της Κεντρικής Αμερικής και σε τμήματα της Νότιας και Νοτιοανατολικής Ασίας, όπου η πιθανότητα γεωργικής ξηρασίας υπερβαίνει το 50%.

Εν τω μεταξύ, οι θαλάσσιοι καύσωνες έχουν ήδη επηρεάσει το 15% της παγκόσμιας αλιείας και έχουν συνδεθεί με απώλειες 5,6 εκατομμυρίων τόνων και οικονομικές ζημίες ύψους 6,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η αυξανόμενη έκθεση των συστημάτων παραγωγής τροφίμων σε κλιματικά σοκ αντικατοπτρίζεται ολοένα και περισσότερο στον εθνικό σχεδιασμό για το κλίμα. Σύμφωνα με στοιχεία του FAO που υποβλήθηκαν στο συνέδριο, το 86% των χωρών αναφέρουν πλέον τις επιπτώσεις ακραίων και βραδείας έναρξης κλιματικών φαινομένων, συμπεριλαμβανομένων των πλημμυρών και των ξηρασιών, στα αγροδιατροφικά συστήματα στις Εθνικά Καθορισμένες Συνεισφορές (NDCs). Εάν πληρούνται όλα τα υπό όρους στοιχεία των NDCs, σύμφωνα με τις προβλέψεις, οι εκπομπές από τους αγροτικούς τομείς θα είναι 41% χαμηλότερες το 2030 και 76% χαμηλότερες το 2035 από ό,τι το 2019.

Η συντριπτική πλειοψηφία των χωρών αναγνωρίζει επίσης τις δυνατότητες μετασχηματισμού του τρόπου παραγωγής, διανομής και κατανάλωσης τροφίμων για την προώθηση του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

Ταυτόχρονα, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά κενά στις προσπάθειες μείωσης των εκπομπών από υποβαθμισμένες καλλιεργήσιμες εκτάσεις, δασικές εκτάσεις και λιβάδια, των εκπομπών υποξειδίου του αζώτου (N₂O) από λιπάσματα, των εκπομπών μεθανίου (CH4) από ζώα εκτροφής και πλημμυρισμένο ρύζι, καθώς και στη διαχείριση της κοπριάς.

Ανεπαρκείς οι επενδύσεις

Ωστόσο, οι επενδύσεις που απαιτούνται για την υποστήριξη του μετασχηματισμού των αγροδιατροφικών συστημάτων παραμένουν ανεπαρκείς. Παρόλο που τα τρόφιμα και η γεωργία αντιπροσωπεύουν το 18% των αναγκών χρηματοδότησης για το κλίμα, η χρηματοδότηση ανάπτυξης που σχετίζεται με το κλίμα για τα αγροδιατροφικά συστήματα μειώθηκε κατά 10% το 2024, το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Οι τομείς που είναι υπεύθυνοι για την παραγωγή τροφίμων – καλλιέργειες, κτηνοτροφία, δασοκομία και αλιεία – έλαβαν μόνο το 5% της συνολικής χρηματοδότησης ανάπτυξης που σχετίζεται με το κλίμα.

Για τις χώρες που είναι ευάλωτες στην κλιματική αλλαγή και στις δημοσιονομικές πιέσεις, οι επιχορηγήσεις και η χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους παραμένουν απαραίτητες για την ανάπτυξη δυναμικότητας, τη μείωση του κόστους κεφαλαίου και την αύξηση της ελκυστικότητας των έργων για μελλοντικές ιδιωτικές επενδύσεις, σύμφωνα με τον FAO.