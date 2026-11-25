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Ενδείξεις προσέγγισης μεταξύ των ΗΠΑ και άλλων κρατών-μελών του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) καταγράφονται στις διαπραγματεύσεις για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας, χωρίς ωστόσο η Ουάσιγκτον να υποχωρεί από τις βασικές θέσεις της, κυρίως όσον αφορά την επιβολή οικονομικών επιβαρύνσεων στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και τη διατήρηση περιφερειακών συστημάτων τιμολόγησης του άνθρακα, όπως το ευρωπαϊκό EU ETS.

Η πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Ναυτιλιακής Επιτροπής των ΗΠΑ (Federal Maritime Commission – FMC), Λόρα ΝτιΜπέλα (Laura DiBella), σε συνέντευξή της στη Lloyd’s List στις 24 Νοεμβρίου, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξη για την πορεία των διαπραγματεύσεων, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμφωνηθεί ένας οδικός χάρτης που θα μπορούσε να οδηγήσει στην υιοθέτηση ενός παγκόσμιου κανονιστικού πλαισίου εντός του 2027.

Η ίδια χαρακτήρισε εποικοδομητικό το κλίμα των συζητήσεων, επισημαίνοντας ότι χώρες οι οποίες στο παρελθόν ήταν απρόθυμες να συνομιλήσουν με την αμερικανική πλευρά εμφανίζονται πλέον διατεθειμένες να διαπραγματευθούν.

Πρόκειται για σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με το συγκρουσιακό κλίμα που επικράτησε πέρυσι και οδήγησε στην αναβολή της υιοθέτησης του πλαισίου μηδενικών καθαρών εκπομπών (Net-Zero Framework).

«Υπάρχουν κάποιες αχτίδες ελπίδας ότι ενδεχομένως θα καταφέρουμε να σημειώσουμε πρόοδο», ανέφερε η ΝτιΜπέλα, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις με πολυμελή αντιπροσωπεία, η οποία διαθέτει εκτεταμένη τεχνική εξειδίκευση, επιδιώκοντας καλόπιστα να γεφυρώσει τις διαφορές με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη.

Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι σε αρκετά ζητήματα εξακολουθεί να υπάρχει «μεγάλο χάσμα».

Στο στόχαστρο το ευρωπαϊκό ETS

Οι βασικές αντιρρήσεις της Ουάσιγκτον επικεντρώνονται στον οικονομικό μηχανισμό του προτεινόμενου πλαισίου, αλλά και στο ενδεχόμενο να εξακολουθήσουν να ισχύουν περιφερειακά συστήματα τιμολόγησης των εκπομπών άνθρακα παράλληλα με έναν παγκόσμιο μηχανισμό του IMO.

Ειδικότερα, η αμερικανική πλευρά ζητεί τη δέσμευση για κατάργηση περιφερειακών μέτρων, όπως το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (EU ETS) για τη ναυτιλία, εφόσον συμφωνηθεί ένα παγκόσμιο μέτρο.

«Η απροθυμία ανάληψης δέσμευσης για τον τερματισμό του, σε περίπτωση υιοθέτησης ενός παγκόσμιου μέτρου, είναι ιδιαίτερα προβληματική», υπογράμμισε η πρόεδρος της FMC, αναφερόμενη στο ευρωπαϊκό ETS.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ επιμένουν ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να είναι ουδέτερη ως προς την επιλογή καυσίμων και τεχνολογιών, χωρίς δηλαδή να ευνοεί συγκεκριμένες λύσεις για την ενεργειακή μετάβαση της ναυτιλίας. Στο συγκεκριμένο ζήτημα, πάντως, φαίνεται να καταγράφεται ευρύτερη συναίνεση.

Κατά την ΝτιΜπέλα, η αντιπαράθεση γύρω από τα οικονομικά μέτρα έχει καταλήξει να επισκιάζει τον ίδιο τον περιβαλλοντικό στόχο των διαπραγματεύσεων.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όλοι συμφωνούμε σε ένα πράγμα: θέλουμε να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Το πώς θα φτάσουμε εκεί είναι η μεγάλη πρόκληση», σημείωσε.

Συμφωνία χωρίς οικονομικό μηχανισμό;

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά της προέδρου της FMC στο ενδεχόμενο να τεθεί προσωρινά στο περιθώριο το αμφιλεγόμενο οικονομικό σκέλος του Net-Zero Framework, προκειμένου να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις για την τεχνική αρχιτεκτονική των κανονισμών περιορισμού των εκπομπών.

Μια τέτοια εξέλιξη θα επέτρεπε την πρόοδο των συζητήσεων στα τεχνικά ζητήματα, μεταθέτοντας για αργότερα την αντιμετώπιση των σημαντικότερων πολιτικών και οικονομικών διαφορών.

Η ΝτιΜπέλα εμφανίστηκε επιφυλακτική ως προς την πιθανότητα οριστικής συμφωνίας κατά την επικείμενη σύνοδο της Επιτροπής Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (MEPC) του IMO στο Λονδίνο.

Όπως ανέφερε, επιτυχία θα αποτελούσε ακόμη και μια κατ’ αρχήν συμφωνία για την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν οι διαπραγματεύσεις, με προοπτική την οριστικοποίηση και ενδεχομένως την υιοθέτηση του νέου πλαισίου το 2027.

Σε κάθε περίπτωση, η αλλαγή του κλίματος των διαπραγματεύσεων δεν συνεπάγεται μεταβολή της αμερικανικής στρατηγικής.

«Η θέση μας δεν έχει αλλάξει. Έχουμε καταστήσει σαφές από την αρχή ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές μας. Είμαστε, όμως, και πάλι πρόθυμοι να εργαστούμε πάνω σε όλα αυτά τα ζητήματα», κατέληξε η πρόεδρος της FMC.

Η αμερικανική τοποθέτηση αφήνει πλέον ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας σταδιακής συμφωνίας στον IMO, χωρίς ωστόσο να αίρει τις ουσιαστικές διαφωνίες για τη χρηματοδότηση της πράσινης μετάβασης της ναυτιλίας και τη συνύπαρξη παγκόσμιων και περιφερειακών περιβαλλοντικών ρυθμίσεων.