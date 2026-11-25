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Σε μια ασυνήθιστα προσωπική και φορτισμένη τοποθέτηση προς τους εργαζομένους της Nvidia, ο Τζένσεν Χουάνγκ ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά του και αποκάλυψε ότι βρίσκεται σε καθημερινή θεραπεία, προκειμένου να αντιμετωπίσει τα ζητήματα που οδήγησαν στην προσωρινή απομάκρυνσή του από την ηγεσία της εταιρείας. Η παρέμβασή του πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 24 Νοεμβρίου, στα κεντρικά γραφεία της Nvidia στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνιας, μία ημέρα μετά την επαναφορά του στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Bloomberg από ανθρώπους που γνώριζαν το περιεχόμενο της εσωτερικής συνάντησης, ο Χουάνγκ είπε στους εργαζομένους ότι τους απογοήτευσε και χαρακτήρισε τη συγκέντρωση ως την «πιο δύσκολη εταιρική συνάντηση» που είχε πραγματοποιήσει ποτέ. Παραδέχθηκε ότι παραβίασε τον κώδικα δεοντολογίας της Nvidia και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη δεύτερη ευκαιρία να ηγηθεί της εταιρείας που συνίδρυσε πριν από περίπου τρεις δεκαετίες.

Όπως ανέφερε, η δυσκολότερη συζήτηση δεν ήταν με τους συνεργάτες του, αλλά με τη σύζυγό του. Η αποκάλυψη της καθημερινής θεραπείας αποτέλεσε επίσης μέρος της προσπάθειάς του να δείξει ότι αναγνωρίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης και ότι επιχειρεί να αλλάξει τη συμπεριφορά που οδήγησε στην κρίση.

Η επιστροφή Χουάνγκ μετά την παρέμβαση Τραμπ

Η απομάκρυνση του Χουάνγκ είχε ακολουθήσει αποκαλύψεις για εξωσυζυγικές σχέσεις, μεταξύ των οποίων μία με υφισταμένη του και μία άλλη με γυναίκα που φέρεται να είχε διασυνδέσεις με κινεζικές υπηρεσίες κατασκοπείας. Ο ίδιος είχε βρεθεί εκτός της θέσης του διευθύνοντος συμβούλου, ενώ η Nvidia είχε αρχίσει να εξετάζει το ενδεχόμενο διαδοχής του.

Η επιστροφή του τη Δευτέρα προκάλεσε έκπληξη ακόμη και σε ανώτατα στελέχη της εταιρείας. Σύμφωνα με το Bloomberg, καθοριστικό ρόλο στην ανατροπή της απόφασης έπαιξε η παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ υπέρ του επικεφαλής της Nvidia. Ο Χουάνγκ, πάντως, επέμεινε ότι το διοικητικό συμβούλιο δεν τον επανέφερε επειδή το ζήτησαν κυβερνητικοί αξιωματούχοι. Όπως είπε, τα μέλη του συμβουλίου αξιολόγησαν τα δεδομένα και διαβεβαιώθηκαν ότι δεν υπήρχε απειλή για την εθνική ασφάλεια.

Αναφερόμενος στον Αμερικανό πρόεδρο, δήλωσε ότι τον θεωρεί πρόεδρό του και ότι η Nvidia υπηρετεί την επιτυχία της χώρας. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι η εταιρεία παραμένει απολιτική και θα συνεργαζόταν με τον ίδιο τρόπο με οποιονδήποτε εκλεγεί στο μέλλον.

Ερωτήματα για την εταιρική διακυβέρνηση

Η παρέμβαση του Τραμπ έχει προκαλέσει αντιδράσεις στην Ουάσιγκτον, ακόμη και από Ρεπουμπλικανούς. Ο γερουσιαστής Ντέιβ ΜακΚόρμικ προειδοποίησε ότι η εμπλοκή του προέδρου στις εσωτερικές αποφάσεις μιας εισηγμένης εταιρείας μπορεί να δημιουργήσει ένα επικίνδυνο προηγούμενο. Παράλληλα, ο υπουργός Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς απέφυγε να διευκρινίσει εάν το υπουργείο εξετάζει τις συνθήκες της προσωρινής απομάκρυνσης του Χουάνγκ.

Στη συνάντηση, ο επικεφαλής της Nvidia ευχαρίστησε την οικονομική διευθύντρια Κολέτ Κρες, η οποία ανέλαβε την καθοδήγηση της εταιρείας κατά την απουσία του. Επανέλαβε επίσης ότι δεν επιθυμεί μια παραδοσιακή διαδικασία διαδοχής, καθώς δεν θέλει τα ανώτατα στελέχη να ανταγωνίζονται μεταξύ τους για την κορυφαία θέση.

Η επιστροφή του έγινε αρχικά δεκτή με ενθουσιασμό από εργαζομένους, ενώ η μετοχή της Nvidia ενισχύθηκε σχεδόν 31% τη Δευτέρα. Την επόμενη ημέρα, ωστόσο, υποχώρησε σχεδόν 6%, ενώ η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας είχε ήδη απομακρυνθεί κατά περίπου 2 τρισ. δολάρια από το υψηλό του Οκτωβρίου.

Ο Χουάνγκ δεν δέχθηκε ερωτήσεις από τους εργαζομένους στη συνάντηση. Η συγγνώμη του και η υπόσχεση ότι θα προσπαθήσει να γίνει καλύτερος αποτελούν το πρώτο βήμα για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης. Το επόμενο διάστημα θα δείξει εάν η επιστροφή του μπορεί να συνοδευτεί από ουσιαστική αλλαγή στη διοίκηση και στην εταιρική κουλτούρα της Nvidia.