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Σε σημαντική υποβάθμιση των εκτιμήσεών της για την κερδοφορία της Allwyn προχώρησε η Eurobank Equities, μειώνοντας την τιμή-στόχο για τη μετοχή στα 9 ευρώ από 11,10 ευρώ προηγουμένως και διατηρώντας τη σύσταση Hold.

Παρά τη σημαντική χρηματιστηριακή διόρθωση του τελευταίου έτους, οι αναλυτές δεν θεωρούν ακόμη ελκυστική τη σχέση δυνητικής απόδοσης και κινδύνου, καθώς οι προκλήσεις στις διεθνείς δραστηριότητες του ομίλου περιορίζουν τα περιθώρια ανάπτυξης, την ώρα που ο υψηλός δανεισμός δημιουργεί προβληματισμό για τη βιωσιμότητα των χρηματικών διανομών προς τους μετόχους.

Στη νέα της ανάλυση, με τίτλο «Higher stakes, thinner margin for error» (Υψηλότερο διακύβευμα, μικρότερα περιθώρια λάθους), η Eurobank Equities εντοπίζει δύο βασικές εστίες προβληματισμού, την απώλεια της αγοράς της Βραζιλίας για την Betano και το υψηλότερο κόστος ανάπτυξης της PrizePicks στις ΗΠΑ.

Τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου του 2026 δεν ενθουσίασαν τους αναλυτές, καθώς τα προσαρμοσμένα EBITDA, όπως υπολογίζονται από την εταιρεία, διαμορφώθηκαν στα 396 εκατ. ευρώ, περίπου 10% χαμηλότερα από τις προβλέψεις της χρηματιστηριακής, κυρίως λόγω της ασθενέστερης κερδοφορίας της Betano και των αυξημένων κεντρικών δαπανών του ομίλου.

Εκτός προβλέψεων η Βραζιλία

Η Eurobank Equities αφαιρεί πλέον πλήρως τη Βραζιλία από τις οικονομικές της προβλέψεις, έχοντας ήδη εξαιρέσει τη συγκεκριμένη αγορά από την αποτίμηση της Allwyn. Παράλληλα, περιορίζει τις εκτιμήσεις της για τις υπόλοιπες δραστηριότητες της Betano, λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο που συνδέεται με τη Χιλή, το αυξημένο κόστος προσέλκυσης και διατήρησης πελατών, αλλά και τη δυσκολία αναπλήρωσης του μεγέθους της βραζιλιάνικης αγοράς.

Με βάση τις νέες παραδοχές, τα αναλογούντα στην Allwyn κέρδη από την Betano αναμένεται να υποχωρήσουν στα 137 εκατ. ευρώ το 2027, ενώ το 2029 εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν περίπου 20% χαμηλότερα από τις προηγούμενες προβλέψεις.

Παρά τις δυσμενείς αυτές εξελίξεις, η Eurobank Equities εξακολουθεί να προβλέπει σημαντικές χρηματικές διανομές από την Betano, ύψους 157–180 εκατ. ευρώ ετησίως την περίοδο 2027–2029. Μάλιστα, αναγνωρίζει ότι υπάρχουν περιθώρια υψηλότερων διανομών, δεδομένης της ισχυρής χρηματοοικονομικής θέσης της Betano.

Η ανάπτυξη της PrizePicks κοστίζει περισσότερο

Η δεύτερη σημαντική αναθεώρηση αφορά την PrizePicks, για την οποία η χρηματιστηριακή μειώνει τις προβλέψεις της για τα προσαρμοσμένα EBITDA κατά περίπου 10% το 2026 και κατά 20%–25% τη διετία 2027–2028.

Πλέον, προβλέπει αύξηση των εσόδων κατά περίπου 8% το 2026 και μόλις 5%–6% ετησίως στη συνέχεια, με τα περιθώρια EBITDA να διαμορφώνονται στο 33%–34%, έναντι 37% το 2025.

Το τρίτο τρίμηνο της PrizePicks ήταν, πάντως, καλύτερο από ό,τι φοβούνταν οι αναλυτές. Τα καθαρά έσοδα ανήλθαν στα 183 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 29% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, γεγονός που υποδηλώνει ότι η υποκείμενη δυναμική της δραστηριότητας παραμένει υγιής.

Το πρόβλημα, σύμφωνα με τη Eurobank Equities, δεν εντοπίζεται τόσο στη ζήτηση όσο στην οικονομική αποδοτικότητα αυτής της ανάπτυξης.

Ενδεικτικά, σε συγκρίσιμη βάση και με ενσωμάτωση του 100% των δραστηριοτήτων της Allwyn στη Βόρεια Αμερική, τα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν κατά 20% σε ετήσια βάση το τρίτο τρίμηνο, αλλά τα προσαρμοσμένα EBITDA ενισχύθηκαν μόλις κατά 9 εκατ. ευρώ. Το περιθώριο EBITDA βελτιώθηκε κατά περίπου μία ποσοστιαία μονάδα, στο 17,8%, ενώ τόσο οι δαπάνες μάρκετινγκ όσο και το κόστος υπηρεσιών κατέγραψαν διψήφιους ρυθμούς αύξησης.

Η χρηματιστηριακή αναμένει πλέον αύξηση των EBITDA του ομίλου κατά μόλις 1% το 2027

Η εικόνα αυτή παραπέμπει, κατά τους αναλυτές, σε μια δραστηριότητα που απαιτεί μεγαλύτερες επενδύσεις από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί κατά την εξαγορά της. Οι νέες προβλέψεις ενσωματώνουν υψηλότερη βάση κόστους, μεγαλύτερες δαπάνες προσέλκυσης πελατών και περιορισμένα οφέλη από τις οικονομίες κλίμακας.

Με άλλα λόγια, τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου ενισχύουν την εμπιστοσύνη των αναλυτών στις προοπτικές των εσόδων της PrizePicks, αλλά όχι στην αξία που δημιουργεί η αύξησή τους.

Μόλις 1% η αύξηση των EBITDA το 2027

Σε επίπεδο ομίλου, οι αλλαγές στις προβλέψεις για την Betano και την PrizePicks οδηγούν τη Eurobank Equities σε μείωση των εκτιμήσεών της κατά 5%–6% για τα προσαρμοσμένα EBITDA, εξαιρουμένης της συνεισφοράς των εταιρειών στις οποίες συμμετέχει η Allwyn.

Εάν συνυπολογιστεί και η συνεισφορά αυτών των εταιρειών, η υποβάθμιση των προβλέψεων για τα προσαρμοσμένα EBITDA διευρύνεται στο 8%–10%.

Ως αποτέλεσμα, η χρηματιστηριακή αναμένει πλέον αύξηση των EBITDA του ομίλου κατά μόλις 1% το 2027 και κατά περίπου 4% ετησίως τη διετία 2028–2029.

Το μέρισμα του 1 ευρώ και η δύσκολη εξίσωση της απομόχλευσης

Ιδιαίτερο προβληματισμό εκφράζει η Eurobank Equities για την ικανότητα της Allwyn να μετατρέπει την προσαρμοσμένη κερδοφορία της σε πραγματικές ταμειακές ροές.

Τα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη του τρίτου τριμήνου περιορίστηκαν στα 22 εκατ. ευρώ, επιβαρυμένα από τις αποσβέσεις που συνδέονται με τις εξαγορές, ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές μετά τις μειοψηφίες διαμορφώθηκαν σε μόλις 64 εκατ. ευρώ. Το σημαντικά υψηλότερο χρηματοοικονομικό κόστος και οι συνεχιζόμενες έκτακτες επιβαρύνσεις εξακολουθούν να διευρύνουν την απόσταση μεταξύ των προσαρμοσμένων μεγεθών και της πραγματικής δημιουργίας μετρητών.

Για το 2027, η χρηματιστηριακή προβλέπει καθαρές διαθέσιμες προς διανομή ελεύθερες ταμειακές ροές προς τους μετόχους (FCFE) ύψους περίπου 573 εκατ. ευρώ, μετά τις εξαγορές και τις διανομές προς τους μετόχους μειοψηφίας. Το αντίστοιχο ποσό αναμένεται να αυξηθεί στα 785 εκατ. ευρώ το 2028.

Ωστόσο, η ελάχιστη διανομή του 1 ευρώ ανά μετοχή, την οποία επανέλαβε η διοίκηση, συνεπάγεται ετήσια χρηματική εκροή περίπου 762 εκατ. ευρώ, εφόσον καταβληθεί εξ ολοκλήρου σε μετρητά.

Με βάση τις προβλέψεις της Eurobank Equities, επομένως, οι διαθέσιμες ταμειακές ροές υπολείπονται κατά 189 εκατ. ευρώ των απαιτούμενων χρηματικών διανομών το 2027, ενώ το 2028 τις υπερκαλύπτουν οριακά.

Η Allwyn διατηρεί τη δυνατότητα καταβολής μερίσματος σε μετοχές (scrip dividend), ενώ οι διανομές από την Betano αναμένεται να παραμείνουν σημαντικές παρά την απώλεια της Βραζιλίας. Ακόμη και έτσι, όμως, οι αναλυτές αμφιβάλλουν κατά πόσο η διατήρηση των σημερινών χρηματικών διανομών μπορεί να συνδυαστεί με ουσιαστική μείωση του δανεισμού.

Στα 7,8 δισ. ευρώ το καθαρό χρέος το 2029

Η πραγματική δοκιμασία για τον ισολογισμό της Allwyn, σύμφωνα με τη Eurobank Equities, αναμένεται τη διετία 2029–2030.

Η χρηματιστηριακή ενσωματώνει στο μοντέλο της καταβολή περίπου 800 εκατ. ευρώ για την άδεια στην ελληνική αγορά το 2029, εξέλιξη που εκτιμά ότι θα οδηγήσει το καθαρό χρέος του ομίλου στα 7,8 δισ. ευρώ.

Η επακόλουθη αναπροσαρμογή της κερδοφορίας των ελληνικών δραστηριοτήτων αναμένεται να ωθήσει τον δείκτη μόχλευσης πάνω από τις τέσσερις φορές το 2030, παρά τη διατήρηση του καθαρού χρέους σε γενικές γραμμές στα ίδια επίπεδα.

Η Eurobank Equities θεωρεί ότι οι τέσσερις φορές αποτελούν ένα εύλογο ανώτατο όριο μόχλευσης, διευκρινίζοντας, πάντως, ότι δεν έχει δημοσιοποιηθεί κάποιος δεσμευτικός όρος δανειακής σύμβασης που να θέτει το συγκεκριμένο επίπεδο ως όριο.

Κατά συνέπεια, ακόμη και εάν βελτιωθεί η κάλυψη του μερίσματος από τις υποκείμενες ταμειακές ροές, η δυνατότητα του ισολογισμού να υποστηρίζει διανομές εξ ολοκλήρου σε μετρητά εκτιμάται ότι θα περιορίζεται ολοένα και περισσότερο.

Γιατί η Eurobank Equities παραμένει επιφυλακτική

Η μετοχή της Allwyn έχει υποαποδώσει σημαντικά έναντι του κλάδου κατά το τελευταίο έτος. Η Eurobank Equities διακρίνει δύο φάσεις στη χρηματιστηριακή αυτή πορεία.

Η πρώτη συνδέεται με τη γενικότερη υποχώρηση των αποτιμήσεων στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών, κυρίως για τις εταιρείες με έκθεση στην αμερικανική αγορά, καθώς οι αγορές προβλέψεων (prediction markets) αναδείχθηκαν σε υπολογίσιμη ανταγωνιστική απειλή.

Η δεύτερη αφορά ειδικά την Allwyn και συνδέεται με τις εξελίξεις στη Βραζιλία και την επιβράδυνση της PrizePicks.

Για την αποτίμηση του ομίλου, η Eurobank Equities εξακολουθεί να χρησιμοποιεί μοντέλο προεξόφλησης μελλοντικών ταμειακών ροών (DCF), αποτιμώντας χωριστά τις ελεγχόμενες δραστηριότητες και τις συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες.

Η νέα τιμή-στόχος των 9 ευρώ, μειωμένη κατά περίπου 19% σε σχέση με την προηγούμενη, αντανακλά κυρίως τις χαμηλότερες προσδοκίες για την PrizePicks και την Betano και αντιστοιχεί σε πολλαπλασιαστή EV/EBITDA περίπου 8,7 φορές.

Παρά την πρόσφατη πτώση της μετοχής, η αποτίμηση εξακολουθεί να ενσωματώνει premium έναντι των ανταγωνιστών, σε μια περίοδο κατά την οποία η Allwyn αντιμετωπίζει υψηλότερη μόχλευση και αυξημένη ρυθμιστική αβεβαιότητα. Για τον λόγο αυτό, η Eurobank Equities διατηρεί τη σύσταση Hold, κρίνοντας ότι η υποχώρηση της αποτίμησης δεν έχει καταστήσει ακόμη επαρκώς ελκυστική την επενδυτική περίπτωση της Allwyn.