Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η μείωση του ΦΠΑ από 24% σε 13% στα προϊόντα περιόδου και στις πάνες ακράτειας ενηλίκων, από την 1η Ιανουαρίου 2027, αποσκοπεί στην ελάφρυνση μιας βασικής δαπάνης για εκατομμύρια γυναίκες και οικογένειες στην Ελλάδα.

Στην κατεύθυνση αυτή και μετά την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη που συγκάλεσε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, με τη συμετοχή της Διοικήτριας της ΑΑΕΑ&ΠΚ και εκπροσώπων των εταιρειών του κλάδου, με αντικείμενο την αποφυγή ανατιμήσεων και την πλήρη μετακύλιση του μείωσης στους καταναλωτές.

Ο ρόλος της πλατφόρμας PosoKanei

Για την παρακολούθηση του στόχου αυτού, η Αρχή θα καταγράφει καθημερινά την εξέλιξη των τιμών στα συγκεκριμένα προιόντα μέσω του PosoKanei σε όλες τις συνεργαζόμενες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Το σημαντικό σημείο είναι ότι η καταγραφή έχει ήδη αρχίσει πριν ακόμα τεθεί σε ισχύ η μείωση, ώστε να υπάρχει ξεκάθαρο σημείο αναφοράς: τι κόστιζε ένα προϊόν πριν, και τι κοστίζει μετά.

«Το όφελος από τη μείωση του ΦΠΑ πρέπει να φτάσει στον καταναλωτή», σημειώνει η Διοικήτρια της Αρχής, Δέσποινα Τσαγγάρη. «Με το PosoKanei μπορούμε πια να παρακολουθούμε αν αυτό συμβαίνει στην πράξη, προϊόν προς προϊόν και αλυσίδα προς αλυσίδα. Η διαφάνεια δίνει σε κάθε ’Ελληνα πολίτη τη δυνατότητα να βλέπει τη διαφορά στην τιμή που πληρώνει».