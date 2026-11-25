Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της O’Neill εξαγόρασε η Authentic Brands Group, διευρύνοντας την παρουσία του ομίλου διαχείρισης εμπορικών σημάτων με έδρα τη Νέα Υόρκη στον τομέα των αθλημάτων δράσης και υπαίθριων δραστηριοτήτων.

Η O’Neill έρεχεται να προστεθεί σε ένα χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει τις Quiksilver, Billabong, Roxy, DC Shoes, Element, Spyder, Volcom, RVCA και Eddie Bauer.

Από το σερφ στα χέρια της Authentic Brands Group

Η O’Neill ιδρύθηκε από τον Τζακ Ο’Νιλ το 1952 με το πρώτο του κατάστημα σερφ κοντά στο Σαν Φρανσίσκο για να βοηθήσει τους σέρφερ να αντιμετωπίσουν τα κρύα νερά της Βόρειας Καλιφόρνια, ενώ μετέφερε αργότερα την έδρα του στη Σάντα Κρουζ.

Πειραματίστηκε με στολές από νεοπρένιο επιτρέποντας το σερφ όλο τον χρόνο, ενώ η οικογένειά του συνέβαλε και στην εξέλιξη άλλου εξοπλισμού, όπως το λουρί της σανίδας (leash).

Το 1996 ο Τζακ Ο’Νιλ ίδρυσε το μη κερδοσκοπικό πρόγραμμα O’Neill Sea Odyssey, προσφέροντας εκπαίδευση με σχετικά προγράμμα για τη θάλασσα και το περιβάλλον σε μαθητές.

Η μάρκα εξελίχθηκε σε σημείο αναφοράς για αθλητικά είδη δράσης και υπαίθριων δραστηριοτήτων, γνωστό για τις στολές από νεοπρένιο και τον εξειδικευμένο εξοπλισμό και χειμερινά αθλήματα και δραστηριότητες, αλλά και καθημερινή χρήση.

Η εξαγορά

«Η O’Neill είναι ένα από τα παλαιότερα ονόματα στον χώρο των αθλημάτων δράσης και των υπαίθριων δραστηριοτήτων. Η οικογένεια O’Neill συνέβαλε στην ανάπτυξη του σέρφινγκ, και γενιές καταναλωτών έχουν μεγαλώσει με τη μάρκα», διευκρίνισε ο Τζέιμι Σάλτερ, ιδρυτής και εκτελεστικός πρόεδρος της Authentic για την κίνηση να αποκτήσει τα δικαιώματα για τη μάρκα στην αμερικανική αγορά.

«Αυτού του είδους η αξιοπιστία κερδίζεται και μας προσφέρει πολλά πάνω στα οποία μπορούμε να χτίσουμε. Γνωρίζουμε καλά αυτόν τον τομέα, διαθέτουμε ισχυρούς συνεργάτες σε όλο τον κόσμο και η πλατφόρμα μας προσφέρει περισσότερες δυνατότητες για την ανάπτυξη της επιχείρησης της O’Neill – από εξαιρετικά προϊόντα έως περιεχόμενο και εμπειρίες που διατηρούν τους ανθρώπους συνδεδεμένους με τη μάρκα».

Στο πλαίσιο της εξαγοράς, η La Jolla Group θα συνεχίσει να λειτουργεί ως δικαιοδόχος της O’Neill για τις βασικές κατηγορίες ενδυμάτων στις ΗΠΑ έως το τέλος του 2027, ενώ η Ethos Brands θα αναλάβει την άδεια το 2028.

Η ευρωπαϊκή αγορά

Ο όμιλος διευκρίνισε ότι, στην Ευρώπη, η O’Neill Europe B.V. είναι ο τρέχων δικαιοδόχος για τη βασική σειρά ενδυμάτων και τα τεχνικά ρούχα για το χιόνι στην περιοχή. Η ευρωπαϊκή επιχείρηση έχει διαχωριστεί από την πρώην εταιρεία εκμετάλλευσης και πλέον λειτουργεί στο πλαίσιο συμφωνίας αδειοδότησης.

Σήμερα, η O’Neill έχει παρουσία σε 95 χώρες μέσω 26 συνεργατών αδειοδότησης σε όλη τη Βόρεια Αμερική, τη Λατινική Αμερική, την Ευρώπη και την Ασία-Ειρηνικό.

Η κυριαρχία της Authentic Brands Group

Μέσω ενός δικτύου με περισσότερους από 1.700 κορυφαίους δικαιοδόχους και στρατηγικούς εταίρους σε 150 χώρες, καθώς και ενός εκτεταμένου δικτύου διανομής, οι μάρκες της Authentic πραγματοποιούν ετήσιες πωλήσεις άνω των 38 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο της Authentic περιλαμβάνει πάνω από 50 μάρκες και φτάνει σε σχεδόν ένα δισεκατομμύριο ακόλουθους στα κοινωνικά δίκτυα. Στο δυναμικό της περιλαμβάνονται οι Reebok, Champion, Shaquille O’Neal, David Beckham, Kevin Hart, Sports Illustrated, Elvis Presley, Muhammad Ali, Marilyn Monroe, GUESS, Care Bears, Aéropostale, Nautica, Lee, Eddie Bauer, Lucky Brand, Nine West, Brooks Brothers, Juicy Couture, Vince Camuto, Izod, Van Heusen, Dockers, Ted Baker, Hart Schaffner Marx, Vince, OVO, Barneys New York, Judith Leiber, Quiksilver, O’Neill, Spyder, Billabong, Volcom, Roxy, RVCA, DC Shoes, Prince, Sperry και Hunter.