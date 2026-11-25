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Στις προτιμώμενες επενδυτικές επιλογές της JP Morgan στην ευρωπαϊκή αγορά κρατικού χρέους παραμένουν τα ελληνικά ομόλογα ενόψει του 2027, παρά τις σχετικά υψηλές αποτιμήσεις τους και την πολιτική αβεβαιότητα που ενδέχεται να δημιουργήσει η επικείμενη εκλογική αναμέτρηση.

Η αμερικανική τράπεζα διατηρεί τη σύσταση Overweight για την Ελλάδα, επικαλούμενη τα ισχυρά μακροοικονομικά και δημοσιονομικά μεγέθη, τη συνεχιζόμενη αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και τις περιορισμένες χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας τα επόμενα χρόνια.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η προσέγγιση της JP Morgan όσον αφορά τον πολιτικό κίνδυνο στην Ελλάδα. Οι αναλυτές εξετάζουν το ενδεχόμενο παρατεταμένων διαπραγματεύσεων για τον σχηματισμό κυβέρνησης ή ακόμη και επαναληπτικών εκλογών, εκτιμώντας ωστόσο ότι η πολιτική αβεβαιότητα δεν θα οδηγήσει απαραίτητα σε παρατεταμένη επιδείνωση των αποτιμήσεων των ελληνικών κρατικών τίτλων.

Ο εκλογικός παράγοντας

Στην ανάλυσή της για τις προοπτικές των διεθνών αγορών ομολόγων το 2027, η JP Morgan υπενθυμίζει ότι οι ελληνικές βουλευτικές εκλογές πιθανόν να διεξαχθούν έως τα τέλη Ιουλίου του 2027, χωρίς να αποκλείει το ενδεχόμενο πρόωρης προσφυγής στις κάλπες.

Στο δημοσκοπικό τοπίο που αποτυπώνει η έκθεση, η Νέα Δημοκρατία κινείται κοντά στο 30%, έναντι περίπου 41% που είχε συγκεντρώσει στις εκλογές του 2023. Οι αναλυτές αναφέρονται επίσης στο νέο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, το οποίο εμφανίζεται στην έκθεση με ποσοστό περίπου 16%, ενώ το ΠΑΣΟΚ κινείται κοντά στο 13%.

Η JP Morgan αναγνωρίζει ότι είναι ακόμη νωρίς για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων από τις δημοσκοπήσεις. Ωστόσο, εξετάζει τις δυσκολίες εξασφάλισης κοινοβουλευτικής αυτοδυναμίας με τα σημερινά ποσοστά, ακόμη και με το μπόνους εδρών που προβλέπει το σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής.

Στην έκθεση γίνεται επίσης αναφορά στις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη σχετικά με το ΠΑΣΟΚ ως δυνητικό κυβερνητικό εταίρο, καθώς και στην αρνητική στάση που είχε εκφράσει το ΠΑΣΟΚ τον Μάρτιο του 2026 απέναντι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Από την πλευρά των αγορών, μια παρατεταμένη διαδικασία σχηματισμού κυβέρνησης θα μπορούσε να οδηγήσει σε προσωρινή αύξηση του ασφαλίστρου πολιτικού κινδύνου στα ελληνικά ομόλογα. Η βασική παραδοχή πάνω στην οποία στηρίζεται η επενδυτική στρατηγική της JP Morgan είναι η ευρεία συνέχεια της οικονομικής πολιτικής, ακόμη και σε συνθήκες κυβερνητικής συνεργασίας. Υπό αυτή την προϋπόθεση, οι αναλυτές βλέπουν περιορισμένο κίνδυνο διατηρήσιμης διεύρυνσης των ελληνικών spreads.

Γιατί τα ελληνικά ομόλογα εμφανίζονται ακριβά

Η Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στη δημοσιονομική εξυγίανση μετά την κρίση δημόσιου χρέους, σε τέτοιο βαθμό ώστε τα ελληνικά ομόλογα να εμφανίζονται πλέον σχετικά ακριβά με βάση τα μοντέλα αποτίμησης της JP Morgan.

Η αμερικανική τράπεζα αποδίδει εν μέρει αυτή την εικόνα στις προσδοκίες των επενδυτών για ισχυρές μακροοικονομικές επιδόσεις και περαιτέρω μείωση του δημόσιου χρέους. Ωστόσο, επισημαίνει ότι ένα μέρος της φαινομενικά υψηλής αποτίμησης οφείλεται στις ίδιες τις παραδοχές του μοντέλου της, το οποίο δεν αποτυπώνει πλήρως τις ιδιαιτερότητες της διάρθρωσης του ελληνικού χρέους.

Μεγάλο μέρος του ελληνικού δημόσιου χρέους βρίσκεται στα χέρια του επίσημου τομέα, μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF), με όρους χρηματοδότησης σημαντικά ευνοϊκότερους από εκείνους που ισχύουν για τον δανεισμό μέσω των αγορών.

Κατά συνέπεια, ο ονομαστικός λόγος δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ υπερεκτιμά την πραγματική επιβάρυνση που συνεπάγεται το ελληνικό χρέος.

Εάν το μοντέλο αποτίμησης προσαρμοζόταν ώστε να λαμβάνει υπόψη αυτή την ιδιαιτερότητα, το θεωρητικά εύλογο spread των ελληνικών ομολόγων θα ήταν χαμηλότερο και πιο κοντά στα σημερινά επίπεδα της αγοράς, περιορίζοντας την εικόνα υπερτίμησης.

Αυτός είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους η JP Morgan εξακολουθεί να διατηρεί την Ελλάδα μεταξύ των κορυφαίων επιλογών της με σύσταση Overweight, παρά τη σημαντική βελτίωση των αποτιμήσεων που έχει ήδη συντελεστεί.

Ελλάδα και Ισπανία ξεχωρίζουν στην ευρωζώνη

Για το πρώτο εξάμηνο του 2027, η JP Morgan υιοθετεί στάση συγκρατημένης αισιοδοξίας απέναντι στην ευρωπαϊκή αγορά κρατικών ομολόγων, προκρίνοντας όμως μια επιλεκτική στρατηγική αξιοποίησης των αποδόσεων διακράτησης (carry), αντί της τοποθέτησης με την προσδοκία μιας γενικευμένης συρρίκνωσης των spreads.

Μεταξύ των μεγαλύτερων εκδοτών κρατικού χρέους της ευρωζώνης, οι αναλυτές ξεχωρίζουν την Ελλάδα και την Ισπανία, ενώ μεταξύ των μικρότερων αγορών προτιμούν την Κύπρο και τη Μάλτα.

Θετική είναι επίσης η στάση τους απέναντι στα ομόλογα που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αντίθετα, για τη Γαλλία προκρίνουν περισσότερο βραχυπρόθεσμες και ευέλικτες τοποθετήσεις κατά την προεκλογική περίοδο, λόγω της αναμενόμενης μεταβλητότητας που θα προκαλούν οι δημοσκοπήσεις και οι πολιτικές εξελίξεις.

Η JP Morgan προβλέπει ότι το spread του γαλλικού δεκαετούς ομολόγου έναντι του αντίστοιχου γερμανικού θα διαμορφωθεί στις 110 μονάδες βάσης στα μέσα του 2027, προτού περιοριστεί στις 90 μονάδες βάσης έως το τέλος του έτους.

Για την Ιταλία, αναμένει spread 95 μονάδων βάσης στα μέσα του 2027 και 90 μονάδων βάσης στο τέλος του έτους.

Πρόσθετη στήριξη για τα spreads της ευρωζώνης θα μπορούσαν να προσφέρουν προς τα τέλη του 2027 ενδεχόμενες παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στον ισολογισμό της, με στόχο τη σταθεροποίηση των πλεοναζόντων τραπεζικών αποθεματικών, οι οποίες εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να δρομολογηθούν για το 2028.

Υψηλά παραμένουν τα επιτόκια διεθνώς

Στο ευρύτερο μακροοικονομικό της σενάριο για το 2027, η JP Morgan εκτιμά ότι η υποχώρηση των τιμών της ενέργειας θα επιτρέψει τη σταδιακή αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, ο οποίος ωστόσο θα παραμείνει υψηλότερα από τους στόχους των κεντρικών τραπεζών. Παράλληλα, η οικονομική ανάπτυξη αναμένεται να διατηρηθεί σχετικά ανθεκτική στις περισσότερες ανεπτυγμένες οικονομίες.

Υπό αυτές τις συνθήκες, οι αναλυτές προβλέπουν συνέχιση της νομισματικής σύσφιξης τους επόμενους μήνες, με την κεντρική τράπεζα της Αυστραλίας να είναι πιθανότατα η μοναδική που θα προχωρήσει σε μειώσεις επιτοκίων κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Καθώς θα εξασθενεί η κοινή πληθωριστική επίδραση της ενεργειακής κρίσης, αναμένεται μεγαλύτερη διαφοροποίηση στη νομισματική πολιτική μεταξύ των μεγάλων οικονομιών. Καθοριστικό ρόλο θα διαδραματίσουν πλέον οι εγχώριες πληθωριστικές πιέσεις, οι συνθήκες στην αγορά εργασίας και η προθυμία των κεντρικών τραπεζών να περιορίσουν τη ζήτηση.

Η ενέργεια παραμένει σημαντικός παράγοντας κινδύνου, τόσο ανοδικού όσο και καθοδικού, ιδιαίτερα για την Ευρώπη, δεδομένης της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας γύρω από τη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Οι προβλέψεις για τις αποδόσεις των ομολόγων

Η JP Morgan τοποθετεί την απόδοση του αμερικανικού δεκαετούς κρατικού ομολόγου στο 4,95% στο τέλος του 2027, του αντίστοιχου βρετανικού στο 4,85% και του γερμανικού στο 2,90%.

Ειδικά για τη Γερμανία, διατηρεί θετική στάση απέναντι στις τοποθετήσεις μεγαλύτερης επιτοκιακής διάρκειας, τόσο σε απόλυτους όρους όσο και συγκριτικά με τις ΗΠΑ. Θεωρεί, μάλιστα, ότι αποδόσεις του γερμανικού δεκαετούς άνω του 3% αποτελούν ελκυστικά επίπεδα για την ενίσχυση τέτοιων θέσεων.

Η πρόβλεψή της για την απόδοση του γερμανικού δεκαετούς διαμορφώνεται στο 3,05% στα μέσα του 2027 και στο 2,90% στο τέλος του έτους, ενώ για το διετές γερμανικό ομόλογο αναμένει απόδοση 2,65% στο τέλος του 2027.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί για την JP Morgan μια από τις ελκυστικότερες περιπτώσεις επιλεκτικής τοποθέτησης στην ευρωπαϊκή αγορά κρατικού χρέους. Η βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών, η ευνοϊκή διάρθρωση του χρέους και οι περιορισμένες ανάγκες νέου δανεισμού λειτουργούν ως αντίβαρο στην πολιτική αβεβαιότητα που συνοδεύει μια εκλογική χρονιά.