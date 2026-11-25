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Με παρακαταθήκη 81 χρόνια ιστορίας και διαρκούς προσφοράς στην ελληνική εξαγωγική οικονομία, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΠΣΕ) ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία του, με τα εγκαίνια της νέας του έδρας στον εμβληματικό ουρανοξύστη Ατρίνα, στο Μαρούσι. Η μετάβαση στη νέα έδρα του Συνδέσμου επισφραγίζει τη διαχρονική δέσμευσή του να βρίσκεται δίπλα στον Έλληνα εξαγωγέα, να ενισχύει τη φωνή της εξαγωγικής κοινότητας και να συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση μιας ανταγωνιστικής και εξωστρεφούς ελληνικής οικονομίας.

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΠΣΕ) ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία του, με τα εγκαίνια της νέας του έδρας στον εμβληματικό ουρανοξύστη Ατρίνα, στο Μαρούσι

Στην εκδήλωση των εγκαινίων, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 24 Νοεμβρίου, έδωσαν το «παρών» εκπρόσωποι της κυβέρνησης, θεσμικών και παραγωγικών φορέων, καθώς και μέλη της ελληνικής επιχειρηματικής και εξαγωγικής κοινότητας. Ο πρόεδρος του ΠΣΕ, Αλκιβιάδης Καλαμπόκης, και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποδέχθηκαν τους προσκεκλημένους στη νέα στέγη του Συνδέσμου.

Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια, Χάρης Θεοχάρης, ο γενικός γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του υπουργείου Εξωτερικών και πρόεδρος της Enterprise Greece, Δημήτρης Σκάλκος, ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αντώνης Φιλιππής, καθώς και η γενική γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αργυρώ Ζέρβα.

Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης ο διευθύνων σύμβουλος της Export Credit Greece, Νικόλαος Βαγιάνης, και ο σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α’ του υπουργείου Εξωτερικών, Αναστάσιος Παπαθωμάς.

Από την πλευρά των παραγωγικών και επιχειρηματικών φορέων, στα εγκαίνια συμμετείχαν ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Βιομηχάνων και Αντιπροσώπων Καλλυντικών και Αρωμάτων (ΠΣΒΑΚ), Χρήστος Στανίτσας, ο γενικός διευθυντής του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποιήσεως Ελαιολάδου (ΣΕΒΙΤΕΛ), Γιώργος Μητράκος και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων (ΣΕΒΓΑΠ), Χρήστος Αποστολόπουλος.

Στην εκδήλωση παρέστη και η επίτιμη πρόεδρος του ΠΣΕ, Χριστίνα Σακελλαρίδη, στην οποία ο πρόεδρος του ΠΣΕ, Αλκιβιάδης Καλαμπόκης, απηύθυνε ιδιαίτερες ευχαριστίες για την πολυετή προσφορά και το έργο της στον Σύνδεσμο.

Το ανανεωμένο προφίλ του ΠΣΕ

Η νέα έδρα του Συνδέσμου σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα προς το μέλλον, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής αναβάθμισης της λειτουργίας και των υπηρεσιών του. Σεβόμενος την ιστορία του και ανταποκρινόμενος στις προκλήσεις του σήμερα και του αύριο, ο ΠΣΕ έχει ενισχύσει το ανθρώπινο δυναμικό του με εξειδικευμένα επιστημονικά στελέχη, έχει ενσωματώσει σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία στη λειτουργία του και διευρύνει διαρκώς το φάσμα των υπηρεσιών που παρέχει στα μέλη του.

Με σταθερό σημείο αναφοράς την ανάλυση των στατιστικών στοιχείων του εξωτερικού εμπορίου, ο Σύνδεσμος έχει αναπτύξει μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία επιτρέπει την ταχεία επεξεργασία και παροχή αναλυτικών εξαγωγικών στοιχείων ανά περιφέρεια, περιφερειακή ενότητα και υποκατηγορία προϊόντων, ενισχύοντας περαιτέρω τις δυνατότητες τεκμηρίωσης και πληροφόρησης. Παράλληλα, μέσα από τη διοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων και εξειδικευμένων ενημερωτικών δράσεων, συμβάλλει στην ενίσχυση της τεχνογνωσίας των μελών του και στην καλύτερη προετοιμασία τους για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες των διεθνών αγορών.

Στο επίκεντρο της στρατηγικής του ΠΣΕ βρίσκεται η ενίσχυση της συνεργασίας με την Πολιτεία, τα αρμόδια υπουργεία και τους θεσμικούς και παραγωγικούς φορείς της χώρας. Μέσα από τον διαρκή διάλογο και την ανάδειξη των αναγκών της εξαγωγικής κοινότητας, ο Σύνδεσμος συμβάλλει στη διαμόρφωση πολιτικών που προάγουν την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας.

Οι προοπτικές των ελληνικών εξαγωγών

Κατά την ομιλία του, ο πρόεδρος του ΠΣΕ αναφέρθηκε στις ιστορικά υψηλές επιδόσεις των ελληνικών εξαγωγών κατά το εννεάμηνο του 2026, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι στο σύνολο του έτους θα ξεπεράσουν κάθε προηγούμενη επίδοση. Απέδωσε την επιτυχία αυτή πρωτίστως στις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, οι οποίες, παρά τις αντίξοες διεθνείς συνθήκες, έχουν καταφέρει να μετατρέψουν την ανθεκτικότητά τους σε προσαρμοστικότητα και να διαμορφώσουν τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη.

Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων, Αλκιβιάδης Καλαμπόκης, δήλωσε:

«Τα εγκαίνια των νέων μας γραφείων αποτελούν για εμάς κάτι περισσότερο από μια αλλαγή στέγης. Συμβολίζουν ένα νέο βήμα προς το μέλλον, με απόλυτο σεβασμό στην ιστορία των 81 χρόνων του Συνδέσμου και με σαφή προσανατολισμό στις ανάγκες της σύγχρονης εξαγωγικής επιχείρησης. Επενδύουμε στους ανθρώπους μας, ενισχύουμε το επιστημονικό μας δυναμικό, αξιοποιούμε τις δυνατότητες της ψηφιακής εποχής και αναβαθμίζουμε διαρκώς τις υπηρεσίες μας. Φιλοδοξία μας είναι ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων να αποτελεί καθημερινό και ουσιαστικό συνεργάτη του Έλληνα εξαγωγέα, όχι μόνο στο επίπεδο της πληροφόρησης και της ανάλυσης των δεδομένων, αλλά και στην προσπάθειά του να αναπτυχθεί, να διευρύνει την παρουσία του στις διεθνείς αγορές και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά του. Η ενίσχυση της ελληνικής εξωστρέφειας είναι μια συλλογική υπόθεση. Η στενή συνεργασία της εξαγωγικής κοινότητας με την Πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που θα επιτρέπει στις ελληνικές επιχειρήσεις να αναπτύσσονται και να διεκδικούν μεγαλύτερο μερίδιο στις διεθνείς αγορές».

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, χαρακτήρισε τη νέα έδρα του ΠΣΕ «το νέο σπίτι της εξωστρέφειας και των εξαγωγών», υπογραμμίζοντας τον καθοριστικό ρόλο της εξωστρέφειας στον μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας και στην αντιμετώπιση του εμπορικού ελλείμματος. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη στενότερη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στην αναβάθμιση της Enterprise Greece και της Export Credit Greece, στην αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων, καθώς και στην ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές. Αναφέρθηκε, επίσης, στις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης των εξαγωγών υπηρεσιών και στη συμβολή της οικονομικής διπλωματίας στο άνοιγμα νέων αγορών για τα ελληνικά προϊόντα.

Ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων, Αντώνης Φιλιππής, επισήμανε τη σημασία της συνεργασίας των υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Εξωτερικών για την περαιτέρω ενίσχυση των ελληνικών αγροδιατροφικών εξαγωγών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη προστασίας της φέτας και του ελληνικού γιαουρτιού στο πλαίσιο των διεθνών εμπορικών συμφωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στη συνεργασία όλων των κρίκων της αγροδιατροφικής αλυσίδας. Όπως υπογράμμισε, η διεύρυνση της παρουσίας των ποιοτικών ελληνικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές μπορεί να μεταφραστεί σε υψηλότερα εισοδήματα για τους παραγωγούς και τις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού και εξαγωγικού τομέα, προς όφελος της ελληνικής οικονομίας.