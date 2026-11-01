Ακίνητα: Τι αγοράζεις με μισό εκατ. στην Αττική – Οι περιοχές [πίνακες]

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Απλησίαστες έχουν γίνει οι τιμές για νεόδμητα ακίνητα στην Αττική. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ReDataset, η αγορά ενός νεόδμητου στην Αττική διαμορφώνεται στις 456.000 ευρώ με τη μέση ζητούμενη τιμή να αγγίζει τα 4.560 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Οι τιμές στα ακίνητα

Όσον αφορά ειδικά τις τιμές, τα Νότια Προάστια εξακολουθούν να αποτελούν μια από τις πιο δυναμικές αγορές ακινήτων στην Αττική.

Η περιοχή προσελκύει νέους κατοίκους, επενδυτές και κατασκευαστές, διαμορφώνοντας ένα περιβάλλον όπου η ζήτηση παραμένει σταθερά υψηλή και οι τιμές συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία, γεγονός που καθιστά ταυτόχρονα δύσκολα προσεγγίσιμες τις περισσότερες περιοχές από τους πολίτες μέσου εισοδήματο

Ο Νότιος Τομέας βρίσκεται στην κορυφή, με 502.000 ευρώ για ένα καινούριο σπίτι 100 τ.μ. , ενώ ακολουθεί ο Βόρειος με 479.000 ευρώ και ο Κεντρικός με 452.000 ευρώ. Χαμηλότερα βρίσκονται η Ανατολική Αττική με 406.000 ευρώ, ο Πειραιάς με 377.000 ευρώ και ο Δυτικός Τομέας με 347.000 ευρώ.

Όμως οι αποκλίσεις στις τιμές γίνονται έντονες σε επίπεδο δήμου. Η Βάρη–Βούλα–Βουλιαγμένη βρίσκεται στην κορυφή με ενδεικτική τιμή 756.000 ευρώ για νεόδμητο 100 τ.μ. Ακολουθούν η Γλυφάδα με 640.000 ευρώ, ο Άλιμος με 600.000 ευρώ, Φιλοθέη – Ψυχικό με 582.000 ευρώ, Κηφισιά με 548.000 ευρώ και το Ελληνικό – Αργυρούπολη με 536.000 ευρώ.

Στον αντίποδα, τα Σπάτα–Αρτέμιδα καταγράφουν τη χαμηλότερη τιμή, στις 301.000 ευρώ, ακολουθούν το Κερατσίνι–Δραπετσώνα με 315.000 ευρώ και Παιανία – Ίλιον με 333.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι η Ανατολική Αττική συγκεντρώνει το 36% των νέων οικοδομών με 694 νέες καταγραφές. Ακολουθεί ο Βόρειος Τομέας Αθηνών με 343, ο Νότιος με 222, ο Κεντρικός με 211, ο Δυτικός με 141, η Δυτική Αττική με 105 και ο Πειραιάς ο οποίος καταγράφει 86 νέα έργα κατοικίας.

Σε επίπεδο δήμων, την πρώτη θέση κατέχει η Αθήνα, με 102 καταγραφές νέων έργων κατοικίας, οριακά περισσότερες από την Παλλήνη, όπου εντοπίστηκαν 100.

Στον Νότιο Τομέα προηγείται η Γλυφάδα, με 63 καταγραφές. Το πλήθος των έργων δεν αποτυπώνει αυτοτελώς και τον αριθμό των κατοικιών που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν.

Την ίδια στιγμή, νέο ρεκόρ καταγράφηκε στις τιμές στα ακίνητα το β΄ τρίμηνο του 2026, με πηγές της αγοράς να προειδοποιούν πώς το «ράλι» των τιμών δεν έχει πιάσει ακόμη ταβάνι.

Με βάση τα διαθέσιμα προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), εκτιμάται ότι το β΄ τρίμηνο του 2026 οι τιμές των διαμερισμάτων (σε ονομαστικούς όρους) ήταν κατά μέσο όρο αυξημένες κατά 5,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Για το 2025, οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 8,3% (αναθεωρημένα στοιχεία), έναντι αύξησης 9,1% το 2024.

Πιο αναλυτικά, η αύξηση των τιμών το β΄ τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025 ήταν 6,2% για τα νέα διαμερίσματα, δηλ. ηλικίας έως 5 ετών, και 5,0% για τα παλαιά, δηλ. ηλικίας άνω των 5 ετών.

Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, για το 2025, ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών για τα νέα διαμερίσματα ήταν 7,8%, έναντι ρυθμού αύξησης 10,2% το 2024, ενώ ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης για τα παλαιά διαμερίσματα ήταν 8,6% το 2025, έναντι ρυθμού αύξησης 8,4% το 2024.

Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή προκύπτει ότι η αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων το β΄ τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025 ήταν 5,0% στην Αθήνα, 4,7% στη Θεσσαλονίκη, 5,4% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 7,1% στις λοιπές περιοχές της χώρας.

Για το σύνολο του 2025, η αύξηση των τιμών στις ίδιες περιοχές σε σχέση με το 2024 ήταν 6,6%, 9,7%, 10,3% και 9,6% αντίστοιχα (αναθεωρημένα στοιχεία).

Τέλος, για το σύνολο των αστικών περιοχών της χώρας, το β΄ τρίμηνο του 2026 οι τιμές των διαμερισμάτων ήταν κατά μέσο όρο αυξημένες κατά 5,3% σε σύγκριση με το β΄ τρίμηνο του 2025, ενώ για το 2025 η μέση ετήσια αύξηση διαμορφώθηκε στο 7,9% (αναθεωρημένα στοιχεία).