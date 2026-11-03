Βοσκότοποι: Τι αλλάζει στην κατανομή στους κτηνοτρόφους της χώρας

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Αλλαγές στην κατανομή των βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της χώρας προβλέπει η νέα τροποποιητική κοινή απόφαση των υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οι αλλαγές εφαρμόζονται σε αιτήσεις ενίσχυσης που έχουν υποβληθεί το έτος 2026 στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027.

Ως ζωικό κεφάλαιο κάθε κτηνοτρόφου λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των αιγών και προβάτων που δηλώνεται στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του έτους κατανομής

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, η συνολική έκταση μόνιμων βοσκοτόπων της χώρας ανέρχεται σε 1.934.241,83 εκτάρια. «Για τις ανάγκες της κατανομής κάθε έτους λαμβάνεται υπόψη η επιλέξιμη έκταση βοσκοτόπων, όπως αποτυπώνεται στο χαρτογραφικό υπόβαθρο του ΟΣΔΕ κατά την έναρξη της περιόδου υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης του έτους κατανομής», επισημαίνεται.

Το σχετικό με την καταγραφή και αποτύπωση των βοσκοτόπων της χώρας χαρτογραφικό υπόβαθρο του ΟΣΔΕ ενημερώνεται με νέα δεδομένα που προκύπτουν: α) από την εφαρμογή εθνικών πρωτοβουλιών, όπως η έγκριση και εφαρμογή των Προσωρινών και Οριστικών Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης και η επικαιροποίηση των ορθοφωτοχαρτών, β) από το ενωσιακό κανονιστικό πλαίσιο για το σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων.

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Ο προσδιορισμός των ζώων

«Ο τελικός αριθμός προσδιορισθέντων ζώων βάσει των οποίων πραγματοποιείται η κατανομή επιλέξιμης έκτασης βοσκότοπου καθορίζεται από τη μεγαλύτερη τιμή που προκύπτει μεταξύ του αριθμού των ζώων που υπολογίζεται από τα στοιχεία παραδόσεων γάλακτος, του αριθμού των ζώων που προσδιορίζονται από τα στοιχεία σφαγών και των φορολογικών δεδομένων», αναφέρεται απόφαση.

Παράλληλα, εφαρμόζεται ένας ενιαίος δείκτης εισοδήματος ανά περιφερειακή ενότητα τόσο για τους κτηνοτρόφους για τους οποίους εμφανίζονται καταγραφές παραδόσεων γάλακτος ή/και σφαγών στο πληροφοριακό σύστημα ΑΡΤΕΜΙΣ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, όσο και για όσους δεν δραστηριοποιούνται στους εν λόγω τομείς και δεν παρουσιάζουν στοιχεία.

Η δήλωση αιγοπροβάτων

Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, ως ζωικό κεφάλαιο κάθε κτηνοτρόφου λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των αιγών και προβάτων που δηλώνεται στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του έτους κατανομής. Η δήλωση αποτυπώνει τα ζώα που πράγματι διατηρούνται στην εκμετάλλευση κατά τον χρόνο υποβολής της και γίνεται με ευθύνη του κτηνοτρόφου.

Ο αριθμός που είχε καταγραφεί κατά την απογραφή στο ΟΠΣΚ δεν δεσμεύει ούτε τον κτηνοτρόφο ούτε τον Οργανισμό Πληρωμών. Στη δήλωση περιλαμβάνεται κάθε μεταβολή του ζωικού κεφαλαίου που επήλθε μετά την απογραφή, ιδίως από γεννήσεις, αγορές, πωλήσεις, σφαγές, θανάτους ή απώλειες ζώων. «Η απόκλιση της δήλωσης από την απογραφή δεν αποτελεί αφ’ εαυτής λόγο μη επιλεξιμότητας των δηλωθέντων ζώων. Η δήλωση ζώων που δεν υπάρχουν στην εκμετάλλευση κατά τον χρόνο υποβολής της ή που δεν προκύπτουν από τα ενημερωμένα στοιχεία της Βάσης Ιχνηλασιμότητας, όπως διαπιστώνεται από διοικητικούς ή επιτόπιους ελέγχους του Οργανισμού Πληρωμών, συνεπάγεται τη μη επιλεξιμότητα των ζώων αυτών, την ανάκληση της κατανομής, την επιβολή διοικητικών κυρώσεων και την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών», σημειώνεται.

Για τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις αιγών και προβάτων που υπάγονται στην υποχρέωση τοποθέτησης ηλεκτρονικών στομαχικών βώλων και καταχώρισης στη Βάση Ιχνηλασιμότητας «ως δηλωθέντα ζώα ηλικίας άνω των έξι (6) μηνών, για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας, λαμβάνονται τα ζώα που είναι καταχωρισμένα στη Βάση Ιχνηλασιμότητας».

Τι ισχύει στην περίπτωση που υπάρχει διαθέσιμη έκταση βοσκοτόπων

Στις περιπτώσεις που, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατανομής βάσει των ανωτέρω κριτηρίων ελέγχου επιλεξιμότητας, παραμένει υπόλοιπη διαθέσιμη έκταση επιλέξιμου βοσκοτόπου, σύμφωνα με την ΚΥΑ, η υπολειπόμενη ελεύθερη επιλέξιμη βοσκοτοπική έκταση σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας συνιστά την περίσσεια των επιλέξιμων βοσκοτοπικών εκτάσεων της χώρας.

«Η έκταση αυτή δύναται να κατανεμηθεί σε κτηνοτρόφους που πληρούν παραγωγικά κριτήρια έως την πλήρη ενεργοποίηση των δικαιωμάτων τους που προσδιορίστηκαν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα κοινή υπουργική απόφαση. Η κατανομή τεκμηριώνεται σε ειδικό πίνακα υπολοίπου που τηρεί ο Οργανισμός Πληρωμών».

Κατ’ εξαίρεση, σε μικρά νησιά όπου δεν υπάρχουν τυροκομεία και σφαγεία, η κατανομή γίνεται χωρίς τη χρήση κριτηρίων παραγωγικής δραστηριότητας με βάση τον μικρότερο αριθμό ζώων μεταξύ των δηλωθέντων στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του παραγωγού και της απογραφής του ζωικού κεφαλαίου στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής (ΟΠΣΚ). Για την επαλήθευση του δηλωθέντος αριθμού ζώων ο έλεγχος λαμβάνει υπόψη συνδυαστικά στοιχεία, ιδίως τη συμμετοχή σε παρεμβάσεις αγροτικής ανάπτυξης».

Οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας

Για τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων που επηρεάζουν το ζωικό κεφάλαιο, μπορεί να πραγματοποιείται συμπληρωματική ή διορθωτική κατανομή για τις ανάγκες κάλυψης της έκτασης του Τεχνικού Δελτίου των παρεμβάσεων της Αγροτικής Ανάπτυξης, και ιδίως για την αντιστοίχιση ζωικού κεφαλαίου και βοσκήσιμης έκτασης στο πλαίσιο της παρέμβασης Π3-71 (Αντιστάθμιση Μειονεκτημάτων στις Ορεινές και Μειονεκτικές Περιοχές), σύμφωνα με το ζωικό κεφάλαιο που έχει εγκριθεί μετά τον έλεγχο του Οργανισμού Πληρωμών.

Ο Οργανισμός Πληρωμών μπορεί να προβαίνει στην ανωτέρω κατανομή εντός του ίδιου έτους ενίσχυσης, κατόπιν αιτιολογημένης πράξης. Η κατανομή αυτή διενεργείται εντός των ορίων της διαθέσιμης επιλέξιμης έκτασης και των εγκεκριμένων πιστώσεων, χωρίς να μεταβάλλεται ο ετήσιος φυσικός ή οικονομικός προϋπολογισμός των παρεμβάσεων.

Η τεκμηρίωση της ανωτέρας βίας ή των εξαιρετικών περιστάσεων, η διαδικασία υποβολής αιτήματος, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου καθορίζονται με εγκύκλιο του Οργανισμού Πληρωμών.

Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας, ενδεικτικά, νοούνται η απώλεια ή μαζική θανάτωση ζωικού κεφαλαίου λόγω επιζωοτιών, η φυσική καταστροφή ή θεομηνία που πλήττει βαριά την εκμετάλλευση, η δέσμευση (απαλλοτρίωση) βοσκοτόπου για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή περιβαλλοντικής προστασίας, που αποφασίζεται εκτάκτως από δημόσια αρχή, καθώς και κάθε άλλη απρόβλεπτη και αναπότρεπτη περίσταση που καθιστά αδύνατη την ομαλή εκτέλεση της βόσκησης ή τη διατήρηση της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης. Η διαδικασία εφαρμόζεται χωρίς επιβολή διοικητικών κυρώσεων, υπό την προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος έχει ενημερώσει εμπρόθεσμα τον Οργανισμό Πληρωμών».

Οι λανθασμένοι ΚΑΕΚ

Στις περιπτώσεις που στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2026: α) έχουν δηλωθεί ανακριβείς ή λανθασμένοι Κωδικοί Αριθμοί Ελληνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ), β) εμφανίζονται εν όλω ή εν μέρει ως μη επιλέξιμες εκτάσεις λόγω του ελέγχου μέσω του συστήματος παρακολούθησης εκτάσεων, και για κάθε άλλο ζήτημα που ανακύπτει από την παρούσα και εν γένει από την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2026, οι αιτούντες παραγωγοί μπορούν να υποβάλουν ένσταση από την με κάθε τρόπο γνώση των σχετικών στοιχείων από τον Οργανισμό Πληρωμών».