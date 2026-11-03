ΑΑΔΕ: ‘Εως 19/2/2027 οι βώλοι για εκτροφές άνω των 900 αιγοπροβάτων

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Η τοποθέτηση ηλεκτρονικού ενδοστομαχικού βώλου στα αιγοπρόβατα ηλικίας άνω των έξι μηνών αποτελεί προϋπόθεση για την επιλεξιμότητά τους στο πλαίσιο ενωσιακών ή εθνικών προγραμμάτων ενίσχυσης και παρεμβάσεων, υπενθυμίζει στους κτηνοτρόφους η ΑΑΔΕ και το ΥπΑΑΤ.

Για τις Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης του 2026, η διαδικασία εφαρμόζεται πιλοτικά και αφορά αποκλειστικά τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις δυναμικότητας άνω των 900 αιγών και προβάτων. Στις εκμεταλλεύσεις αυτές, η υποχρέωση αφορά όλα τα επιλέξιμα ζώα ηλικίας άνω των έξι μηνών και όχι μόνο μέρος του κοπαδιού.

Μετά την ψηφιακή έγκριση και την παραγγελία, η τοποθέτηση των βώλων και η καταχώριση των στοιχείων πραγματοποιούνται αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένο κτηνίατρο

Για όσες εκτροφές δηλώσουν πάνω από 900 αιγοπρόβατα στην ΕΑΕ 2026, οι βώλοι θα πρέπει να έχουν τοποθετηθεί και τα στοιχεία να έχουν καταχωριστεί στην Ψηφιακή Βάση Ιχνηλασιμότητας Αιγών και Προβάτων έως τις 19 Φεβρουαρίου 2027.

Πότε είναι επιλέξιμο ένα ζώο

Από το 2027, όπως αναφέρει η ΑΑΔΕ και το ΥπΑΑΤ, προβλέπεται η καθολική εφαρμογή του συστήματος σε όλες τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων της χώρας.

Για να είναι επιλέξιμο ένα ζώο ηλικίας άνω των έξι μηνών, πρέπει:

να φέρει συμβατικό ενώτιο τύπου 1,

να φέρει ηλεκτρονικό ενδοστομαχικό βώλο με μοναδικό κωδικό ταυτοποίησης, ο οποίος αντιστοιχεί στον κωδικό του ενωτίου,

να έχει καταχωριστεί στην Ψηφιακή Βάση Ιχνηλασιμότητας Αιγών και Προβάτων.

Η ηλεκτρονική παραγγελία βώλων είναι το πρώτο βήμα. Μετά την ψηφιακή έγκριση και την παραγγελία, η τοποθέτηση των βώλων και η καταχώριση των στοιχείων πραγματοποιούνται αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένο κτηνίατρο. Η καταχώριση ολοκληρώνεται εντός δύο ημερών από την τοποθέτηση. Η παραγγελία από μόνη της δεν αρκεί για την επιλεξιμότητα, καθώς απαιτούνται τόσο η τοποθέτηση όσο και η καταχώριση κάθε ζώου.

Η ψηφιακή υπηρεσία παραγγελίας σήμανσης αιγοπροβάτων είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση:

https://www.gov.gr/el/services/1002418/elektronike-semanse-zoou-me-endostomakhikous-bolous

Η ψηφιακή βάση ιχνηλασιμότητας αιγών και προβάτων είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση:

https://www.gov.gr/el/services/1002466/psephiake-base-ikhnelasimotetas-aigon-kai-probaton