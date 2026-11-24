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Με εκπροσώπους του Πανελλήνιου Δικτύου Παράκτιων Αλιευτικών Συλλόγων Ελλάδος, στο οποίο συμμετέχουν 37 επαγγελματικοί αλιευτικοί σύλλογοι, συναντήθηκε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Θανάσης Καββαδάς, στο πλαίσιο του διαλόγου για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της παράκτιας αλιείας και την ενίσχυση των επαγγελματιών του κλάδου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι συλλόγων από την Κέρκυρα, τη Λευκάδα, τη Θεσπρωτία, το Μεσολόγγι, το Αιτωλικό, την Αίγινα, την Αλόννησο και την Κρήτη, οι οποίοι υπέβαλαν τα αιτήματα τους για το αυξημένο λειτουργικό κόστος, τις αποζημιώσεις, τις ψηφιακές υποχρεώσεις, τον εκσυγχρονισμό των σκαφών και την προστασία της επαγγελματικής αλιείας.

Εξετάζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες η δημιουργία ειδικού χρηματοδοτικού εργαλείου για την αλιεία, κατά το πρότυπο του Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας

Ο ΥφΑΑΤ αφού άκουσε τα αιτήματά τους επισήμανε ότι «Σεβόμαστε τις απόψεις σας και γνωρίζω πολύ καλά τον αγώνα που δίνετε καθημερινά. Προέρχομαι από αγροτική οικογένεια και αντιλαμβάνομαι τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι της παραγωγής. Θέλουμε να αλλάξουμε σελίδα και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για εσάς. Δίνουμε μάχη για την αλιεία», υπογραμμίζοντας ότι δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στους παράκτιους αλιείς.

Αποζημιώσεις 25 εκατ. ευρώ για δύο χρόνια

Κεντρικό ζήτημα της συζήτησης αποτέλεσαν οι ζημιές που προκαλούν τα προστατευόμενα θαλάσσια θηλαστικά, όπως τα δελφίνια και οι φώκιες, στα αλιευτικά εργαλεία και στην παραγωγή. Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχώρησε στην αύξηση της χρηματοδότησης από 15 σε 25 εκατ. ευρώ και την επέκταση των αποζημιώσεων από ένα σε δύο χρόνια, καλύπτοντας πλέον ολόκληρη τη διετία 2025–2026. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων, θα παραμείνει ανοιχτή έως αύριο 24 Νοεμβρίου.

Οι αποζημιώσεις διαμορφώνονται σε 12,32 ευρώ ανά ημέρα αλιευτικής δραστηριότητας για σκάφη που διαθέτουν ή υποχρεούνται να διαθέτουν VMS, ενώ για τα υπόλοιπα επιλέξιμα σκάφη προβλέπονται ετήσια ποσά 805 ευρώ για μήκος κάτω των 6 μέτρων και 1.763 ευρώ για μήκος από 6 έως κάτω των 12 μέτρων.

Χρηματοδοτικό εργαλείο για τους αλιείς

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Υφυπουργός στη δυσκολία πρόσβασης των επαγγελματιών αλιέων σε τραπεζικό δανεισμό, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα από τα πρώτα ζητήματα με τα οποία ασχολήθηκε. Όπως ενημέρωσε ο κ. Καββαδάς, εξετάζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες η δημιουργία ειδικού χρηματοδοτικού εργαλείου για την αλιεία, κατά το πρότυπο του Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας.

«Το θέμα είναι ψηλά στην ατζέντα μου», ανέφερε χαρακτηριστικά, αναγνωρίζοντας την ανάγκη να αποκτήσουν οι επαγγελματίες πρόσβαση σε κεφάλαια για τον εκσυγχρονισμό των σκαφών και του εξοπλισμού τους.

Καύσιμα, VMS και ερασιτεχνική αλιεία

Σημαντικό μέρος της συνάντησης αφιερώθηκε στο αυξημένο κόστος καυσίμων. Επίσης, συζητήθηκε ο προβληματισμός για την υποχρεωτική εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης VMS και τη χρήση tablet, ιδιαίτερα από ηλικιωμένους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες μικρών σκαφών. Για την ερασιτεχνική αλιεία, ο κ. Καββαδάς ενημέρωσε ότι προγραμματίζεται ειδική νομοθετική ρύθμιση με στόχο την προστασία των νόμιμων επαγγελματιών.

Παρεμβάσεις για λαγοκέφαλο

Απαντώντας στους εκπροσώπους της Κρήτης, ο Υφυπουργός ανακοίνωσε ότι ξεκινά πιλοτικό πρόγραμμα για τη διαχείριση του λαγοκέφαλου, ενός είδους που προκαλεί σημαντικές ζημιές στην αλιεία. Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη λήψη κατεπειγόντων μέτρων μείωσης του πληθυσμού του λαγοκέφαλου στα παράκτια ύδατα της Κρήτης και του Νοτίου Αιγαίου. Στόχος είναι να μειωθεί ο πληθυσμός του χωροκατακτητικού ξενικού είδους και να προστατευθεί η θαλάσσια βιοποικιλότητα.

Ο ΥφΑΑΤ κάλεσε τους εκπροσώπους των συλλόγων να ενισχύσουν τη συνεργασία και την κοινή εκπροσώπησή τους. «Εσείς πρέπει να γίνετε μια γροθιά. Όταν υπάρχει μια κοινή φωνή, αυτή είναι δυνατή», υπογράμμισε, επαναλαμβάνοντας ότι η στήριξη της παράκτιας αλιείας αποτελεί προτεραιότητα.