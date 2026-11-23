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Η αποτυχία των συνομιλιών της COP31 στην Τουρκία την Κυριακή, χωρίς να επιτευχθεί πολιτική συμφωνία, οδήγησε τους εξαντλημένους διαπραγματευτές να αμφισβητήσουν το μέλλον μιας διαδικασίας που εδώ και τρεις δεκαετίες ηγείται του παγκόσμιου αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής, εκτιμά σε ανάλυσή του το Reyters.

Ακόμη και οι μικρότερες χώρες αναζητούν άλλους τρόπους για να επιφέρουν αλλαγές

Για τις μικρές, ευάλωτες χώρες που εκτίθενται περισσότερο στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας και στα ολοένα και πιο ακραία καιρικά φαινόμενα —τα οποία οι επιστήμονες συνδέουν με την αύξηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα—, οι ετήσιες διασκέψεις του ΟΗΕ αποτελούν την ευκαιρία τους να εφιστήσουν την προσοχή του κόσμου στη δυσχερή κατάστασή τους και να ζητήσουν οικονομική βοήθεια.

Ωστόσο, η αποτυχία των συνομιλιών στην Τουρκία, η οποία έρχεται σε συνέχεια των ανεπαρκών αποτελεσμάτων σε άλλες διασκέψεις των μερών (COP) τα τελευταία χρόνια, αναδεικνύει την ανάγκη για αλλαγή.

Ο Αντρές Μάρτιν Γκαρίδο Σάντσεζ, διευθυντής περιβάλλοντος στο Υπουργείο Εξωτερικών του Περού, δήλωσε ότι διακυβεύεται «η αξιοπιστία της διαδικασίας».

«Αυτό το σύστημα χρειάζεται ριζικές μεταρρυθμίσεις», ανέφερε.

Ο Σάιμον Στιέλ, επικεφαλής του τομέα κλίματος του ΟΗΕ που εκπροσωπεί τη σύμβαση του ΟΗΕ η οποία αποτελεί τη βάση των διεθνών κλιματικών διαπραγματεύσεων, δήλωσε ότι το σύστημα που βασίζεται στη συναίνεση μπορεί ακόμα να λειτουργήσει, αλλά απαιτούνται προσπάθειες.

«Έχω λάβει μέτρα για τη συμμετοχή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι θα παρέχουν συμβουλές σε τομείς πιθανών μεταρρυθμίσεων. Αυτό είναι κάτι για το οποίο θα αγωνιστώ με σημαντική προσπάθεια καθώς αποχωρούμε από εδώ», δήλωσε καθώς οι διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν την Κυριακή.

Οι εξαγωγές καθαρής ενέργειας της Κίνας μόνο πέρυσι, για παράδειγμα, θα βοηθήσουν τον Παγκόσμιο Νότο να αποφύγει 257 εκατομμύρια μετρικούς τόνους εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ετησίως, μόλις τεθούν σε λειτουργία — ποσότητα ίση με τις εκπομπές της Γαλλίας

Tρεις δεκαετίες αναζήτησης μιας παγκόσμιας λύσης

Δύο σημαντικές νίκες για τη διπλωματία του ΟΗΕ σε θέματα κλίματος ήταν το Πρωτόκολλο του Κιότο του 1997, όταν ο κόσμος συμφώνησε για πρώτη φορά σε νομικά δεσμευτικούς στόχους για τον περιορισμό των εκπομπών που επηρεάζουν το κλίμα, και η Συμφωνία του Παρισιού του 2015, η οποία έθεσε ως στόχο τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη σε όχι περισσότερο από 1,5 βαθμούς Κελσίου (2,7 βαθμούς Φαρενάιτ).

Μια σημαντική διαφορά μεταξύ του Παρισιού και της Αττάλειας ήταν ότι το 2015 οι ΗΠΑ εξακολουθούσαν να συμμετέχουν στη διαδικασία για το κλίμα.

Οι συνομιλίες στην Αττάλεια, οι πρώτες μετά την έκδοση έκθεσης του ΟΗΕ που ανέφερε ότι ο κόσμος επρόκειτο να υπερβεί το όριο των 1,5 °C που μπορεί να αποτρέψει τις χειρότερες συνέπειες της υπερθέρμανσης, σηματοδότησαν τη δεύτερη διάσκεψη για το κλίμα από τότε που ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αποχώρησε από τη διαδικασία του ΟΗΕ για το κλίμα.

Η Κίνα, ο μεγαλύτερος εκπομπέας διοξειδίου του άνθρακα στον κόσμο, αλλά και σημαντικό μέρος της λύσης ως προμηθευτής τεχνολογίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα, συμμετείχε στις συνομιλίες, αλλά προσπάθησε να διατηρήσει χαμηλό προφίλ.

Ο Τζέιμς Φλέτσερ, ο οποίος ηγήθηκε της ομάδας των χωρών της Καραϊβικής (CARICOM) στην Αττάλεια, ανέφερε ως σημαντικό πρόβλημα την απουσία μιας μεγάλης δύναμης που να υποστηρίζει ένα θετικό αποτέλεσμα.

«Δεν υπάρχει εκείνο το μέρος που να διαθέτει επαρκή βαρύτητα ώστε να μπορέσει να φέρει κοντά πλευρές που ενδεχομένως απέχουν πολύ μεταξύ τους», είπε.

Οι εκπρόσωποι ανέφεραν, ωστόσο, ότι η ανάγκη για μια πολυμερή συμφωνία που θα κατευθύνει τη μετάβαση προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχει καταστεί λιγότερο επιτακτική, καθώς οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας γίνονται οικονομικά ελκυστικές.

Οι εξαγωγές καθαρής ενέργειας της Κίνας μόνο πέρυσι, για παράδειγμα, θα βοηθήσουν τον Παγκόσμιο Νότο να αποφύγει 257 εκατομμύρια μετρικούς τόνους εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ετησίως, μόλις τεθούν σε λειτουργία — ποσότητα ίση με τις εκπομπές της Γαλλίας, σύμφωνα με ανάλυση του Λάουρι Μυλλιβίρτα, συνιδρυτή του Κέντρου Έρευνας για την Ενέργεια και τον Καθαρό Αέρα με έδρα το Ελσίνκι.

Ως αποτέλεσμα, ο επιχειρηματικός κόσμος εξαρτάται λιγότερο από τις COP για την καθοδήγηση των επενδυτικών αποφάσεων.

«Παλαιότερα, ανησυχούσες για το πώς αυτές οι αποφάσεις (των COP) θα μπορούσαν να επηρεάσουν το επενδυτικό σήμα», δήλωσε ο Κρις Ντόντγουελ, συνδιευθυντής του κέντρου βιωσιμότητας στην Impax Asset Management.

«Δεν νομίζω ότι έχουν πλέον τέτοια επίδραση… η οικονομία έχει πάρει τα ηνία και καθοδηγεί τη μετάβαση».

Και όσο αρνητική κι αν ήταν η απουσία συμφωνίας, ορισμένοι είδαν μια νότα θετικού στην ευρύτερη άρνηση αποδοχής μιας αδύναμης συμφωνίας.

Η αποφασιστικότητα των μεγάλων παραγωγών πετρελαίου, με επικεφαλής τη Σαουδική Αραβία, να εμποδίσουν τη διατύπωση σχετικά με τα ορυκτά καύσιμα, αντανακλούσε αναμφισβήτητα την κλίμακα της προόδου που έχει επιτευχθεί.

«Το γεγονός ότι εμποδίζουν τόσα πολλά είναι επίσης μια έκφραση του γεγονότος ότι επιταχύνουμε τη μετάβαση», δήλωσε ο Mattias Frumerie, επικεφαλής διαπραγματευτής της Σουηδίας.

«Βλέπουν την κατεύθυνση που παίρνουν τα πράγματα και αυτό είναι το φόρουμ όπου μπορούν να εκφράσουν την απογοήτευσή τους.»

Μικρότερες ομάδες χωρών βρίσκουν κοινό σκοπό

Εν τω μεταξύ, κυβερνήσεις με κοινές απόψεις έχουν επικεντρωθεί σε μικρότερες ομάδες για να πετύχουν αποτελέσματα. Έχουν σχηματίσει συμμαχίες για να πιέσουν από κοινού για ταχύτερη μείωση των εκπομπών και να κινητοποιήσουν χρηματοδότηση, πρωτοβουλίες για τη δασοκομία και προγράμματα ενεργειακής απόδοσης.

Στα φόρουμ αυτά περιλαμβάνονται η Διάσκεψη για τη Μετάβαση από τα Ορυκτά Καύσιμα (TAFF), η Πρωτοβουλία «Green Grids», η Παγκόσμια Δέσμευση για το Μεθάνιο και η Συμμαχία «Beyond Oil and Gas».

«Υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για το πώς μπορούμε να συνεργαστούμε ώστε να προχωρήσουμε, όχι μέσω συναίνεσης, αλλά μέσω μιας συμμαχίας ανθρώπων που είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν», δήλωσε η Maina Talia, υπουργός Κλίματος του Τουβαλού, το οποίο θα φιλοξενήσει την TAFF το επόμενο έτος. Ως ένα από τα χαμηλού υψομέτρου νησιωτικά κράτη του Ειρηνικού, το Τουβαλού επιδιώκει ιδιαίτερα την ανάληψη ταχείας δράσης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Ανέφερε ότι αναμένει περίπου 90 χώρες να στείλουν εκπροσώπους, μεταξύ των οποίων η Βρετανία, το Μεξικό και η Νιγηρία.

Τα Φίτζι, ένα άλλο νησί του Ειρηνικού, εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για την COP.

«Είναι εξαντλητικό και απογοητευτικό όταν έρχεσαι κάθε χρόνο και δεν παρατηρείται καμία πρόοδος», δήλωσε η Λίντα Ταμπούγια, υπουργός Κλίματος των Φίτζι.

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της χώρας, Σιβέντρα Μάικλ, ωστόσο, ανέφερε ότι η διαδικασία των COP, η οποία βασίζεται στη συναίνεση, παραμένει ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της διατήρησης της προόδου που επιτεύχθηκε στις προηγούμενες διασκέψεις.

«Δεν ξέρω με ποιον άλλο τρόπο θα καταφέρουμε να συγκεντρώσουμε όλα τα μέρη που έχουν δεσμευτεί νομικά για μια νομικά δεσμευτική συμφωνία, να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους και να συζητήσουν τον τρόπο με τον οποίο θα τις εφαρμόσουν», ανέφερε.