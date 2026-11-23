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Συμφωνία για την την απόκτηση του 30% του working interest και του ρόλου του Lead Developer (Επικεφαλής Ανάπτυξης) της Storegga στο Acorn, το εμβληματικό έργο μεταφοράς και αποθήκευσης CO2 της Σκωτίας υπέγραψε η EnEarth Holdings (EnEarth).

Η συναλλαγή υπόκειται στις σχετικές εγκρίσεις και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026.

Η συμφωνία της EnEarth

Η εξαγορά θα δημιουργήσει έναν από τους μεγαλύτερους ανεξάρτητους ευρωπαϊκούς ομίλους μεταφοράς και αποθήκευσης CO2 με δραστηριότητες σε πολλαπλές ευρωπαϊκές δικαιοδοσίες. Σε αυτές περιλαμβάνονται το έργο μεταφοράς και αποθήκευσης CO2 Acorn στη Σκωτία, το έργο αποθήκευσης Prinos CO2 της EnEarth Greece, η αποκλειστική συνεργασία με την Heidelberg Materials για την ανάπτυξη του έργου μεταφοράς και αποθήκευσης Devnya CO2 στη Βουλγαρία, καθώς και η εμπειρία της Prime Marine στη ναυτιλιακή μεταφορά CO2 και οι αναπτυσσόμενες δυνατότητές της στην άμεση υπεράκτια έγχυση. Η EnEarth, που ιδρύθηκε αρχικά από την Energean, έχει πλέον αποχωριστεί από τον όμιλο της Energean και λειτουργεί ως ανεξάρτητη εταιρεία.

Το Acorn είναι ένα από τα πλέον ώριμα έργα μεταφοράς και αποθήκευσης CO2 του Ηνωμένου Βασιλείου, με καθεστώς Track-2 στο πρόγραμμα CCUS Cluster Sequencing της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου. Περιλαμβάνει δύο αδειοδοτημένες υπεράκτιες περιοχές αποθήκευσης, το Acorn και το East Mey, με συνδυασμένη εκτιμώμενη δυναμικότητα έγχυσης 5-10 Mt ετησίως και χωρητικότητα αποθήκευσης άνω των 140 εκατομμυρίων τόνων CO2. Οι αποθηκευτικοί χώροι βρίσκονται περίπου 2,5 χιλιόμετρα κάτω από τον πυθμένα της Βόρειας Θάλασσας, στα ανοιχτά των βορειοανατολικών ακτών της Σκωτίας.

Ως το μοναδικό έργο μεταφοράς και αποθήκευσης CO2 υπό ανάπτυξη στη Σκωτία, το Acorn αναγνωρίζεται ότι έχει καθοριστικό ρόλο στο βιομηχανικό μέλλον του Ηνωμένου Βασιλείου. Αναπτύσσεται ώστε να εξυπηρετεί ποικίλες βιομηχανίες στη Σκωτία, σε άλλες περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου και στην Ευρώπη, με ευελιξία σταδιακής ανάπτυξης ανάλογα με τη ζήτηση των πελατών. Η πρόσβαση στο Acorn θα βοηθήσει τις υφιστάμενες βιομηχανίες να μειώσουν τις εκπομπές τους και να παραμείνουν ανταγωνιστικές, υποστηρίζοντας παράλληλα τις επενδύσεις σε νέες βιομηχανίες χαμηλών εκπομπών και τη μετάβαση μεγάλων βιομηχανικών κέντρων, όπως το Grangemouth.

Η συναλλαγή θα εξασφαλίσει συνέχεια για το Acorn, καθώς η έμπειρη ομάδα ανάπτυξης της Storegga συμπεριλαμβάνεται στη συναλλαγή. Η EnEarth θα βασιστεί στο έργο που έχει επιτελέσει η Storegga και θα συνεργαστεί στενά με τις κυβερνήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου και της Σκωτίας, τη βιομηχανία και τους τοπικούς φορείς για να προωθήσει το έργο προς την υλοποίηση. Η εξέλιξη έρχεται μετά την πρόσφατη επιβεβαίωση από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου της διαθεσιμότητας περαιτέρω στήριξης για το Acorn, υπό την επιφύλαξη επιχειρηματικού σχεδίου και περαιτέρω εγκρίσεων, ενισχύοντας τον στρατηγικό ρόλο της δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα στη βιομηχανική και οικονομική ατζέντα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η διευρυμένη πλατφόρμα θα ενισχύσει περαιτέρω την πρόσβαση στη μεταφορά CO2 και στη μόνιμη γεωλογική αποθήκευση σε όλη την Ευρώπη. Η EnEarth είναι ένας από τους κορυφαίους developers υποδομών μεταφοράς και αποθήκευσης CO2 στην Ευρώπη, με το εμβληματικό έργο Prinos CO2, να έχει εξασφαλίσει άδεια αποθήκευσης, περιβαλλοντική άδεια και άδεια εγκατάστασης για τη νέα θαλάσσια εξέδρα Ωμέγα.

Το Prinos CO2 συγκαταλέγεται στα πιο ώριμα έργα αποθήκευσης CO2 της Ευρώπης, με την κατασκευή της αρχικής φάσης σε εξέλιξη, σχεδιασμένης για αποθήκευση έως 1 εκατομμυρίου τόνων CO2 ετησίως. Η προγραμματισμένη επέκταση στα 2,8 εκατομμύρια τόνους ετησίως στοχεύει σε Τελική Επενδυτική Απόφαση (FID) στα μέσα του 2027. Το έργο έχει εξασφαλίσει €270 εκατ. σε ευρωπαϊκή και ελληνική δημόσια χρηματοδότηση, παράλληλα με έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) για χρηματοδότηση έως €75 εκατ. Συνολικά, περισσότερα από €1 δισ. κεφαλαίου έχουν διατεθεί στην Ελλάδα και στην ευρύτερη αλυσίδα αξίας του Prinos CO2 για την ανάπτυξη των υποδομών δέσμευσης, μεταφοράς και μόνιμης αποθήκευσης που απαιτούνται για τη βιομηχανική απανθρακοποίηση.

Η Kirk Lovegrove & Company ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της EnEarth.

Δηλώσεις

O κ.Νικόλας Ρήγας Διευθύνων Σύμβουλος της EnEarth, δήλωσε: «Το Acorn είναι ένα έργο στρατηγικής σημασίας για τη βιομηχανική απανθρακοποίηση της Σκωτίας και την ευρύτερη ευρωπαϊκή ενεργειακή μετάβαση. Αξιοποιώντας την εμπειρία μας στην ανάπτυξη υποδομών μεταφοράς και αποθήκευσης CO2 στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία, δεσμευόμαστε να επιταχύνουμε την ανάπτυξη του Acorn και να αξιοποιήσουμε πλήρως τις δυνατότητές του.

«Συνενώνοντας τα Acorn, Prinos CO2 και Devnya CO2 και τη ναυτιλιακή εμπειρία της Prime Marine, δημιουργούμε μια κορυφαία ανεξάρτητη ευρωπαϊκή πλατφόρμα μεταφοράς και αποθήκευσης CO2, που προσφέρει στους βιομηχανικούς εκπομπείς ευέλικτες λύσεις μεταφοράς και πρόσβαση σε μόνιμη γεωλογική αποθήκευση.

«Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε στενά με τους εταίρους, τις κυβερνήσεις και τις τοπικές κοινότητες για την υλοποίηση αυτής της κρίσιμης υποδομής, την ενίσχυση της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας, την προσέλκυση επενδύσεων και τη δημιουργία μακροπρόθεσμων θέσεων εργασίας υψηλής ειδίκευσης.»

Ο Steve Murphy, Chief Executive Officer της Storegga, σχολίασε: «Το Acorn αποτελεί κεντρικό στοιχείο της δραστηριότητας της Storegga επί σειρά ετών και είμαστε περήφανοι για την πρόοδο που έχει συντελεστεί στη διαμόρφωση του ρόλου του στο βιομηχανικό και ενεργειακό μέλλον της Σκωτίας.

«Προτεραιότητά μας σε όλη τη διαδικασία ήταν να εξασφαλίσουμε τη σωστή μακροπρόθεσμη στέγη για το Acorn, με την εμπειρογνωμοσύνη, τους πόρους και τη δέσμευση που απαιτούνται για να προχωρήσει το έργο. Η EnEarth συμμερίζεται την πεποίθησή μας για την ευκαιρία που αντιπροσωπεύει το Acorn, όχι μόνο για τη βιομηχανική απανθρακοποίηση αλλά και για επενδύσεις, θέσεις εργασίας και οικονομική ανάπτυξη.

«Σημαντικό είναι ότι η συναλλαγή εξασφαλίζει συνέχεια για το έργο και τους ανθρώπους που εργάστηκαν σκληρά για να φτάσει σε αυτό το στάδιο. Θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω την ομάδα του Acorn για την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό της. Η εμπειρία και η εξειδίκευσή τους θα είναι ανεκτίμητες καθώς το Acorn εισέρχεται στο επόμενο κεφάλαιο.»

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας, Σταύρος Παπασταύρου, δήλωσε: «Συγχαίρω θερμά την EnEarth και όλους όσοι εργάστηκαν για τη σημερινή συμφωνία. Μια ελληνική εταιρεία αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο στο κορυφαίο έργο αποθήκευσης άνθρακα της Σκωτίας. Αυτό αποδεικνύει πόσο μπροστά μπορούν να φτάσουν η ελληνική τεχνογνωσία και η ελληνική επιχειρηματικότητα.

Ο Πρίνος άνοιξε τον δρόμο. Εξασφάλισε την πρώτη και μοναδική άδεια αποθήκευσης CO₂ στη Νότια Ευρώπη, και η κατασκευή της πρώτης φάσης του βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται πλέον στους πρωτοπόρους της δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα στην Ευρώπη, και η EnEarth έχει μεγάλο μερίδιο σε αυτή την επιτυχία.

Η απόφαση διεθνών εταίρων να ενώσουν το Acorn, τον Πρίνο, το Devnya και τη ναυτιλιακή τεχνογνωσία της Prime Marine σε έναν όμιλο υπό ελληνική ηγεσία είναι ψήφος εμπιστοσύνης στην ελληνική κυβέρνηση και στη σταθερότητα της χώρας, καθώς και στο ελληνικό ταλέντο, στην ελληνική μηχανική και στη ναυτιλιακή μας παράδοση. Ενισχύει επίσης τον ρόλο της Ελλάδας στην απανθρακοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και βοηθά τη βιομηχανία μας να παραμείνει ανταγωνιστική. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει τέτοια έργα, που φέρνουν επενδύσεις, θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης και ουσιαστική πρόοδο προς τους κλιματικούς μας στόχους. Εύχομαι στην EnEarth και στην ομάδα της Storegga κάθε επιτυχία στο επόμενο κεφάλαιο.»

Ο Πρέσβης της Αυτού Μεγαλειότητας στην Ελλάδα, Stephen Lilly CMG, δήλωσε:«Χαιρετίζουμε τη φιλόδοξη κίνηση της EnEarth να επενδύσει στον τομέα της δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CCUS) στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και το ενδιαφέρον της να συμβάλει στην ανάπτυξη του έργου Acorn στη Σκωτία. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει αναλάβει τη δέσμευση για την ανάπτυξη ενός ισχυρού τομέα δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα, την επαναβιομηχάνιση της βρετανικής οικονομίας μέσω της δημιουργίας των κατάλληλων συνθηκών για επενδύσεις και ανάπτυξη της βιομηχανίας, καθώς και τη διατήρηση των επιχειρήσεων και των θέσεων εργασίας στις τοπικές κοινωνίες, συμβάλλοντας παράλληλα στη μείωση των εκπομπών αερίων.

“Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό να βλέπουμε μια εταιρεία όπως η EnEarth, με βαθιές ρίζες στην Ελλάδα και σαφές όραμα για την ανάπτυξή της και πέραν των ελληνικών συνόρων, να μεταφέρει στο Ηνωμένο Βασίλειο την τεχνογνωσία που αποκτά μέσα από το έργο αποθήκευσης CO₂ στον Πρίνο, το πιο ώριμο και προηγμένο έργο αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα στη Μεσόγειο.»