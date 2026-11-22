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Οικονομικές απώλειες περιουσιακών στοιχείων ύψους περίπου 920 δισ. ευρώ προκάλεσαν οι ακραίες καιρικές συνθήκες και τα φαινόμενα που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την περίοδο 1980-2025, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος.

Περισσότερα από 270 δισ. ευρώ, δηλαδή περίπου το 30% του συνολικού ποσού, καταγράφηκαν μόνο την τελευταία πενταετία. Οι οικονομικές απώλειες παρουσιάζουν αυξητική τάση με την πάροδο του χρόνου, ενώ τα έτη 2020-2025 ήταν η περίοδος με τις υψηλότερες απώλειες από το 1980.

Η ανάλυση των τάσεων εξακολουθεί να είναι δύσκολη, κυρίως λόγω των μεγάλων διακυμάνσεων από έτος σε έτος. Ωστόσο, καθώς αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση των ακραίων καιρικών και κλιματικών φαινομένων, οι σχετικές οικονομικές ζημιές είναι πιθανό να συνεχίσουν να αυξάνονται.

Οι κλιματικοί κίνδυνοι απειλούν ζωές, υποδομές, οικοσυστήματα και την οικονομία

Οι κλιματικοί κίνδυνοι, όπως οι ακραίες θερμοκρασίες, οι έντονες βροχοπτώσεις και οι ξηρασίες, απειλούν την ανθρώπινη υγεία, τις κρίσιμες υποδομές και τα οικοσυστήματα. Μπορούν επίσης να προκαλέσουν σημαντικές οικονομικές απώλειες, ενώ οι επαναλαμβανόμενες ζημιές δημιουργούν εμπόδια στην ασφαλιστική κάλυψη. Παράλληλα, επιβαρύνουν τα δημόσια οικονομικά.

Η Στρατηγική της ΕΕ για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, που εγκρίθηκε το 2021, και το Πλαίσιο της ΕΕ για την Κλιματική Ανθεκτικότητα, το οποίο παρουσιάστηκε το 2026, αποσκοπούν στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και στην καλύτερη προετοιμασία της Ένωσης για τη διαχείριση των κλιματικών κινδύνων. Τελικός στόχος είναι ο περιορισμός των συνολικών οικονομικών απωλειών από ακραία καιρικά και κλιματικά φαινόμενα.

Η πρώτη Ευρωπαϊκή Εκτίμηση Κλιματικών Κινδύνων (EUCRA) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι κλιματικοί κίνδυνοι επιταχύνονται και ότι οι αλυσιδωτές επιπτώσεις τους μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα σε ολόκληρα συστήματα της οικονομίας και της κοινωνίας.

Τα ακραία φαινόμενα θα ενταθούν

Τα ακραία κλιματικά φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν περαιτέρω, ενώ ο ρυθμός προσαρμογής δεν ακολουθεί την ίδια ταχύτητα. Παρότι υπάρχει αβεβαιότητα, θεωρείται μάλλον απίθανο η ΕΕ να καταφέρει να περιορίσει επαρκώς τις επιπτώσεις αυτών των φαινομένων μόνο μέσω της ενίσχυσης της ανθεκτικότητάς της. Ως εκ τούτου, οι οικονομικές απώλειες είναι πιθανό να συνεχίσουν να αυξάνονται.

Μεταξύ 1980 και 2025, οι οικονομικές ζημιές από ακραία καιρικά και κλιματικά φαινόμενα στην ΕΕ ανήλθαν σε περίπου 920 δισ. ευρώ, σε τιμές 2025. Οι υδρολογικοί κίνδυνοι, κυρίως οι πλημμύρες, ευθύνονται για το 44% των απωλειών. Τα κλιματολογικά φαινόμενα, όπως η ξηρασία, οι περίοδοι ψύχους και ο παγετός (χωρίς να περιλαμβάνονται οι καύσωνες και οι δασικές πυρκαγιές), καθώς και τα μετεωρολογικά φαινόμενα, όπως οι καταιγίδες και οι κεραυνοί (χωρίς το χαλάζι), αντιστοιχούν περίπου στο ένα τέταρτο των συνολικών απωλειών το καθένα. Οι δασικές πυρκαγιές, το χαλάζι και οι καύσωνες ευθύνονται συνολικά για περίπου το 5%.

Οι μεγαλύτερες ζημιές προκλήθηκαν από σχετικά περιορισμένο αριθμό συμβάντων. Μόλις το 5% των ακραίων κλιματικών φαινομένων, εκείνα που προκάλεσαν τις υψηλότερες απώλειες, ευθύνονται για το 63% του συνολικού κόστους. Το 1% των συμβάντων αντιστοιχεί μάλιστα στο 31% των ζημιών. Αντίθετα, το 68% των φαινομένων, δηλαδή εκείνα με τις μικρότερες απώλειες, προκάλεσαν συνολικά μόλις το 5% των ζημιών.

Ζημιές 48,2 δις. Ευρώ τον χρόνο (2020-2025)

Ο μέσος όρος των ετήσιων οικονομικών απωλειών, σε σταθερές τιμές 2025, αυξήθηκε σταδιακά: από 8,8 δισ. ευρώ την περίοδο 1980-1989 σε 15,3 δισ. ευρώ τη δεκαετία 1990-1999, 17,7 δισ. ευρώ την περίοδο 2000-2009 και 21,2 δισ. ευρώ τη δεκαετία 2010-2019. Για την περίοδο 2020-2025, ο μέσος όρος ανήλθε σε 48,2 δισ. ευρώ ετησίως, με βάση τα στοιχεία των έξι ετών.

Στατιστική ανάλυση με κυλιόμενο μέσο όρο 30 ετών επιβεβαιώνει την αυξητική τάση. Η γραμμική τάση των συγκεκριμένων μέσων όρων καταγράφει αύξηση άνω του 80% από το 2009 έως το 2025, που αντιστοιχεί σε περίπου 3,8% ετησίως.

Οι οικονομικές επιπτώσεις των ακραίων κλιματικών φαινομένων διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. Σε απόλυτα μεγέθη, τις υψηλότερες απώλειες κατά την περίοδο 1980-2025 κατέγραψαν η Γερμανία, η Ιταλία και η Γαλλία. Σε κατά κεφαλήν βάση, οι μεγαλύτερες ζημιές εντοπίστηκαν στη Σλοβενία, την Ισπανία και το Λουξεμβούργο, ενώ ως προς την έκταση της χώρας, τις υψηλότερες απώλειες κατέγραψαν η Σλοβενία, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις για την περίοδο 1980-2025, λιγότερο από το 20% των συνολικών οικονομικών απωλειών στην ΕΕ ήταν ασφαλισμένο. Το ποσοστό παρουσιάζει μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των κρατών-μελών: στη Βουλγαρία, την Κύπρο και τη Ρουμανία ήταν χαμηλότερο από 2%, ενώ στη Δανία και το Λουξεμβούργο ξεπερνούσε το 60%.

Ασφαλιστικό κενό

Το ασφαλιστικό κενό προστασίας, δηλαδή το ποσοστό των οικονομικών ζημιών που δεν καλύπτεται από ασφαλιστήρια συμβόλαια, διαφέρει όχι μόνο από χώρα σε χώρα αλλά και ανάλογα με το είδος του φαινομένου. Για τις μετεωρολογικές καταστροφές, στις οποίες περιλαμβάνεται και το χαλάζι, ήταν ασφαλισμένο περισσότερο από το 35% των οικονομικών απωλειών.

Αντίθετα, το ποσοστό ασφαλιστικής κάλυψης για τις υδρολογικές καταστροφές, κυρίως τις πλημμύρες, περιορίστηκε στο 15%. Ακόμη χαμηλότερο ήταν για τα κλιματολογικά φαινόμενα, όπως οι καύσωνες, οι δασικές πυρκαγιές, οι ξηρασίες, οι περίοδοι ψύχους και ο παγετός, καθώς δεν ξεπέρασε το 10%.

Η εικόνα της Ελλάδας

Για την Ελλάδα οι συνολικές απώλειες την περίοδο 1980-2025 έφτασαν τα 24,2 δις. Ευρώ, που αντιστοιχεί σε 185.381 ευρώ ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Αυτό αντιστοιχεί σε απώλειες κατά κεφαλή 2.315 ευρώ

Οι ασφαλισμένες απώλειες έφτασαν 988 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4% των συνολικών ζημιών. Την ίδια περίοδο οι νεκροί από φυσικές καταστροφές ανήλθαν σε, 15.691 άτομα.