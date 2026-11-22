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Οι διαπραγματεύσεις του ΟΗΕ για το κλίμα οδηγήθηκαν σε αδιέξοδο την Κυριακή στην Τουρκία, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες αρνήθηκαν να προσυπογράψουν το τελευταίο σχέδιο συμφωνίας, από το οποίο λείπει οποιαδήποτε αναφορά στα ορυκτά καύσιμα.

Έπειτα από περισσότερες από δύο εβδομάδες διαπραγματεύσεων, οι οποίες επρόκειτο να ολοκληρωθούν την Παρασκευή αλλά παρατάθηκαν μέχρι το απόγευμα της Κυριακής, ο πρόεδρος της COP31, Μουράτ Κουρούμ, ανακοίνωσε στην καταληκτική συνεδρίαση της ολομέλειας ότι δεν εγκρίθηκε συμφωνία.

«Είναι σαφές ότι υπάρχουν αντιπροσωπείες σε αυτή την αίθουσα που αντιτίθενται στο συγκεκριμένο κείμενο. Αναγνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει συναίνεση. Ως εκ τούτου, οι αποφάσεις αυτές δεν εγκρίθηκαν», δήλωσε.

Η τελευταία φορά που οι διαπραγματεύσεις έκλεισαν χωρίς συμφωνία ήταν το 2009, όταν η διεθνής κοινότητα δεν κατάφερε να εγκρίνει ομόφωνα τη Συμφωνία της Κοπεγχάγης, μια εξέλιξη που κατάφερε πλήγμα στην κλιματική διπλωματία.

Για την έγκριση των αποφάσεων των COP απαιτείται σχεδόν πλήρης ομοφωνία, μια απαίτηση που δυσκόλεψε σημαντικά το έργο της Τουρκίας και της συνδιοργανώτριας Αυστραλίας.

Η αρχική αναφορά στην ανάγκη απομάκρυνσης από τα ορυκτά καύσιμα χρειάστηκε να αφαιρεθεί, δεδομένου ότι πετρελαιοπαραγωγές χώρες όπως Σαουδική Αραβία και η Βενεζουέλα, βασικά μέλη του OPEC, επέμειναν ότι πετρέλαιο και το φυσικό αέριο έχουν ακόμα μέλλον.

«Δεν πρόκειται να εγκρίνουμε μια τελική απόφαση που δεν θα περιλαμβάνει ούτε καν μια αναφορά στα ορυκτά καύσιμα, τα οποία αποτελούν την κύρια αιτία της κλιματικής αλλαγής. Δεν θα δεχτούμε να κάνουμε βήματα προς τα πίσω στις διαπραγματεύσεις και δεν θα αποδεχτούμε μια Σύνοδο για το Κλίμα που εξωραΐζει τον ρόλο των ορυκτών καυσίμων» είχε δηλώσει νωρίτερα την Κυριακή ο εκπρόσωπος της ΕΕ.

«Τα σχέδια κειμένων που μας έχουν υποβληθεί —και χρησιμοποιώ σκόπιμα τον πληθυντικό— δεν αντιμετωπίζουν ούτε στο ελάχιστο την κλιματική κρίση που βιώνουμε. Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να τα αποδεχτεί» είπε.

Ο Παναμάς είχε στο μεταξύ διαμηνύσει ότι δεν θα αποδεχόταν συμφωνία που δεν προβλέπει ανώτατο όριο στην παραγωγή πετρελαίου και δεν ενισχύει τη χρηματοδότηση προκειμένου να προσαρμοστούν οι πιο ευάλωτες χώρες στην πραγματικότητα της κλιματικής αλλαγής.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος του Παναμά, Χουάν Κάρλος Ναβάρο, δήλωσε μάλιστα ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονταν υπό την ομηρία μιας «πετρελαϊκής μαφίας» και ότι η διαδικασία πρέπει να μεταρρυθμιστεί.

Νεκρός ο στόχος των 1,5 βαθμών

Το κείμενο αναγνωρίζει για πρώτη φορά ότι ο Στόχος της Συμφωνίας του Παρισιού, σύμφωνα με τον οποίο η άνοδος της θερμοκρασίας έως το 2100 δεν πρέπει να υπερβεί τους 1,5 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα, έχει πλέον χαθεί.

Περιλαμβάνει επίσης την πρόταση της Τουρκίας για τον εξηλεκτρισμό των οικονομιών, σύμφωνα με την οποία οι χώρες καλούνται αυξήσουν το μερίδιο της ηλεκτρικής ενέργειας στη συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας σε 35% έως το 2035, από περίπου 21% σήμερα.

Από το κείμενο είχε ωστόσο απαλειφθεί η πρόβλεψη ότι η αύξηση της ζήτησης για ενέργεια πρέπει να καλυφθεί από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και όχι από ρυπογόνους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής που καίνει ορυκτά καύσιμα.

Πηγή: in.gr