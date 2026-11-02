ΕΕ: Ανοιχτές οι Βρυξέλλες στην επιστροφή της Βρετανίας

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Οι Βρυξέλλες θα ήταν διατεθειμένες να επιδείξουν ευελιξία όσον αφορά τη δυνατότητα της Βρετανίας να παραμείνει εκτός του ευρώ και του χώρου Σένγκεν, εάν υπέβαλλε αίτηση για επανένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσαν στο Politico δύο αξιωματούχοι της ΕΕ.

Η Βρετανία δεν θα ήταν απαραίτητο να ενταχθεί στο ενιαίο νόμισμα ή στη ζώνη ελεύθερης κυκλοφορίας χωρίς διαβατήρια – μια ανησυχία που συμμερίζονται ορισμένοι Βρετανοί ψηφοφόροι – σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Το άνοιγμα της πόρτας για την επιστροφή του Ηνωμένου Βασιλείου στην ΕΕ με παρόμοιους όρους θα αποτελούσε σημαντική ώθηση στις προοπτικές αποκατάστασης της συμμετοχής της χώρας στην Ένωση, απορρίπτοντας την άποψη ότι δεν θα πρέπει να του επιτραπεί να επιστρέψει χωρίς να ενταχθεί στο ευρώ ή στον χώρο Σένγκεν.

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Άντι Μπέρναμ δήλωσε ότι το Brexit δεν λειτουργεί και μάλιστα υπαινίχθηκε ότι η επανένταξη στην ΕΕ θα μπορούσε να συμπεριληφθεί στο επόμενο εκλογικό πρόγραμμα των Εργατικών.

Ωστόσο, ορισμένοι ευρωσκεπτικιστές λένε ότι μια Βρετανία που θα επέστρεφε πιθανότατα θα δεχόταν ισχυρές πιέσεις να αναλάβει δεσμεύσεις για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση που θα υπερέβαιναν τη συμφωνία ένταξης που είχε πριν από το Brexit.

Δημοσκόπηση που διεξήγαγε η YouGov νωρίτερα αυτόν τον μήνα διαπίστωσε ότι το 55% των Βρετανών θέλει να ανατρέψει το Brexit, ενώ μόλις το 34% θέλει να παραμείνει εκτός ΕΕ.

Αλλά τα ποσοστά αλλάζουν σημαντικά εάν η επιστροφή σημαίνει υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος του ευρώ και ένταξη στη ζώνη Σένγκεν, χωρίς διαβατηριακούς ελέγχους, με μόλις το 35% να τάσσεται υπέρ και το 43% κατά.

Αξιωματούχοι της ΕΕ τονίζουν ότι η Ένωση δεν έχει επί του παρόντος επίσημη θέση σχετικά με την ένταξη της Βρετανίας, καθώς το Λονδίνο δεν έχει υποβάλει ακόμη αίτηση.

Ωστόσο, λένε ότι η ΕΕ λαμβάνει πάντοτε υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε χώρας κατά τη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων.

«Θεωρητικά υπάρχει μια τυποποιημένη προσέγγιση, αλλά στην πράξη βλέπεις ότι είναι πιο ευέλικτη», δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους στο Politico. «Υπάρχουν διαφορετικά μοντέλα».

«Περισσότερο κακό παρά καλό»

Όταν ήταν μέλος της ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο είχε εξαιρέσεις από τη Σένγκεν και το ευρώ, οι οποίες βασίζονταν σε μια σειρά συμφωνιών που είχαν αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης κατά τη διάρκεια δεκαετιών συμμετοχής στην Ένωση.

Ωστόσο, τα κράτη που έχουν ενταχθεί στην Ένωση πιο πρόσφατα έχουν δεσμευτεί να προχωρήσουν προς την επίτευξη και των δύο αυτών στόχων.

Παρότι ο Μπέρναμ έχει δηλώσει ότι θέλει να δει τελικά το Ηνωμένο Βασίλειο να επανεντάσσεται, λέει ότι θα καθοδηγηθεί από την κοινή γνώμη του Ηνωμένου Βασιλείου επί του θέματος.

Το σημαντικότερο είναι ότι έχει δηλώσει πως τίποτα δεν θα συμβεί πριν από τις επόμενες γενικές εκλογές, όταν θα επιδιώξει να λάβει νέα εντολή από τους ψηφοφόρους. Αυτές αναμένεται να διεξαχθούν το αργότερο έως τον Ιούλιο του 2029.

Στις 20 Νοεμβρίου ο Μπέρναμ θα συναντηθεί με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στις Βρυξέλλες για να εγκρίνουν ένα πακέτο μέτρων που αποσκοπεί στην εξομάλυνση των σχέσεων μετά το Brexit.

Αυτές οι διαπραγματεύσεις, που ξεκίνησαν επί του προκατόχου του Μπέρναμ, Κιρ Στάρμερ, περιλαμβάνουν μια συμφωνία για τη διευκόλυνση του εμπορίου τροφίμων, βίζες και τη διασύνδεση των συστημάτων εμπορίας εκπομπών.

Ωστόσο, ο πρωθυπουργός έχει επίσης δηλώσει ότι θα αξιοποιήσει την ευκαιρία της συνόδου κορυφής για να παρουσιάσει επιλογές για μια ακόμη πιο ριζική αναθεώρηση του Brexit, το οποίο, όπως είπε, «έχει προκαλέσει περισσότερο κακό παρά καλό».

Ο Μπέρνχαμ έχει δηλώσει ότι οι επιλογές θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την ένταξη στην ενιαία αγορά ή την τελωνειακή ένωση, αλλά και την πλήρη επανένταξη.

Η επιλογή που θα αποφασιστεί αναμένεται να συμπεριληφθεί στο επόμενο εκλογικό πρόγραμμα των Εργατικών, με τις επόμενες εκλογές να έχουν προγραμματιστεί για το 2029, αλλά με τον πρωθυπουργό να έχει τη δυνατότητα να προκηρύξει πρόωρες εκλογές.