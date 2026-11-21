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Η αμερικανική αγορά ηλεκτρικών οχημάτων ανακτά τη δυναμική της, μετά τη λήξη των ομοσπονδιακών κινήτρων για την αγορά τους τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους.

Τον Οκτώβριο, οι Αμερικανοί καταναλωτές αγόρασαν 83.300 καινούργια ηλεκτρικά αυτοκίνητα και φορτηγά, σημειώνοντας αύξηση 11% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2025. Πρόκειται για την πρώτη αύξηση των πωλήσεων μέσα στο έτος.

Ωστόσο, καθώς το ενδιαφέρον για τα ηλεκτρικά οχήματα αυξανόταν παράλληλα με τις τιμές της βενζίνης, τα διαθέσιμα αποθέματα ηλεκτρικών μοντέλων άρχισαν να μειώνονται.

Στο αποκορύφωμα της περασμένης χρονιάς, οι αμερικανικές αντιπροσωπείες διέθεταν τριπλάσιο αριθμό ηλεκτρικών αυτοκινήτων και φορτηγών σε σύγκριση με όσα έχουν σήμερα προς πώληση.

Χωρίς νέες παραδόσεις, οι αντιπροσωπείες στις ΗΠΑ θα εξαντλούσαν τα αποθέματά τους σε ηλεκτρικά οχήματα σε λιγότερο από τρεις μήνες, νωρίτερα απ’ ό,τι θα εξαντλούσαν τα αποθέματα συμβατικών αυτοκινήτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Ο Γκιλ Ταλ, διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου Ηλεκτρικών Οχημάτων του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Ντέιβις, δήλωσε ότι η ζήτηση των Αμερικανών για ηλεκτρικά οχήματα παραμένει ανικανοποίητη και είναι πολύ υψηλότερη από ό,τι υποδηλώνουν οι αριθμοί των πωλήσεων.

«Δεν μπορείς να μετρήσεις τη ζήτηση για ένα νέο προϊόν όταν δεν το έχεις διαθέσιμο στα ράφια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ταλ στο Bloomberg. «Στη δική μας περίπτωση, το ράφι είναι άδειο».

Περιορισμοί στην παραγωγή

Όταν οι κρατικές επιδοτήσεις καταργήθηκαν τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους, οι αυτοκινητοβιομηχανίες άρχισαν να απομακρύνονται από την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων στις ΗΠΑ, οδηγώντας αρκετά μοντέλα στην οριστική διακοπή της παραγωγής τους.

Για μερικούς μήνες, οι εταιρείες βρέθηκαν αντιμέτωπες με ένα μεγάλο πλεόνασμα απούλητων αυτοκινήτων. Όταν, όμως, ξέσπασε ο πόλεμος στο Ιράν και οι τιμές των καυσίμων εκτοξεύτηκαν, διατήρησαν την παραγωγή σε χαμηλά επίπεδα.

Τον περασμένο μήνα, καθώς το ενδιαφέρον για τα ηλεκτρικά οχήματα συνέχιζε να αυξάνεται, περίπου 65.000 ηλεκτρικά αυτοκίνητα παρέμεναν απούλητα στις αντιπροσωπείες, αριθμός μειωμένος κατά 38% σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με στοιχεία της S&P Global.

Η General Motors, για παράδειγμα, περιόρισε φέτος την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων, προκειμένου να συγκρατήσει τις ζημίες της. Ως αποτέλεσμα, τον Οκτώβριο τα ηλεκτρικά μοντέλα που ήταν διαθέσιμα προς πώληση στις αντιπροσωπείες της ήταν περίπου τα μισά σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πριν από 12 μήνες.

Σε τηλεδιάσκεψη με αναλυτές στα τέλη Οκτωβρίου, ο οικονομικός διευθυντής της εταιρείας, Πολ Τζέικομπσον, χαρακτήρισε την υποχώρηση της GM από την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων ως «προσαρμογή της παραγωγής στα κατάλληλα επίπεδα».

Την ίδια στιγμή, οι αντιπροσωπείες της Ford Motor Co. δεν διαθέτουν πλέον ηλεκτρικά αγροτικά οχήματα (pickup), καθώς η εταιρεία διέκοψε τον Δεκέμβριο την παραγωγή του μοντέλου F-150 Lightning. Μέσα στους τελευταίους 12 μήνες, περίπου το 70% των αποθεμάτων ηλεκτρικών οχημάτων της Ford έχει εξαφανιστεί.

Τα αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης εξακολουθούν να είναι πιο κερδοφόρα

Ωστόσο, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που είναι διαθέσιμα προς πώληση βρίσκουν αγοραστές ταχύτερα από τα βενζινοκίνητα εδώ και δύο μήνες, σύμφωνα με την Cox Automotive Inc. Παράλληλα, στην αμερικανική αγορά αυτοκινήτου, τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά οχήματα πωλούνται ταχύτερα από κάθε άλλη κατηγορία αυτοκινήτων.

Οι παραδοσιακές αυτοκινητοβιομηχανίες δυσκολεύονται να αποκομίσουν κέρδη από τα ηλεκτρικά οχήματα. Και παρότι οι τιμές των μπαταριών καταγράφουν κατακόρυφη πτώση, τα αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης εξακολουθούν να είναι πιο κερδοφόρα, σύμφωνα με τον Ταλ.

«Οι αυτοκινητοβιομηχανίες επιδιώκουν να μεγιστοποιήσουν τα έσοδά τους και, αυτή τη στιγμή, αυτό σημαίνει ότι προτιμούν να πωλούν παλαιότερα μοντέλα. Ο Αμερικανός καταναλωτής περνά σε δεύτερη μοίρα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Συχνά, τα πιο προσιτά ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι και τα δυσκολότερα να βρεθούν στην αγορά, σύμφωνα με τον Κόρεϊ Κάντορ, διευθυντή ερευνών της Zero Emission Transportation Association, μιας οργάνωσης που προωθεί τη μετάβαση στις μεταφορές μηδενικών εκπομπών.

«Το γεγονός ότι ανακοινώνεται ένα μοντέλο δεν σημαίνει ότι θα είναι διαθέσιμο σε μεγάλες ποσότητες», σημείωσε ο Κάντορ. «Αν είσαι αυτοκινητοβιομηχανία, δεν θέλεις να πουλάς τη βασική, οικονομική έκδοση. Θέλεις να πουλάς την ακριβότερη, κορυφαία έκδοση».

Ωστόσο, ενδέχεται σύντομα να κυκλοφορήσουν περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην αγορά. Η Ford εκτιμά ότι η έλλειψη διαθέσιμων ηλεκτρικών οχημάτων αποτελεί θετική εξέλιξη για το προσιτό ηλεκτρικό pickup που σχεδιάζει να παρουσιάσει την επόμενη χρονιά.

«Οι επιλογές που έχουν σήμερα οι καταναλωτές για την αγορά καινούργιου αυτοκινήτου είναι εξαιρετικά περιορισμένες», δήλωσε πρόσφατα σε αναλυτές ο Άντριου Φρικ, επικεφαλής του ηλεκτρικού τομέα της εταιρείας.

Από την πλευρά της, η GM ανέφερε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ότι η παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων προσαρμόζεται στη ζήτηση των πελατών της. Ο Τζέικομπσον έχει δηλώσει στους επενδυτές ότι η εταιρεία επικεντρώνεται στην αναδιάρθρωση της γκάμας των μοντέλων της, με στόχο την επίτευξη υψηλότερης κερδοφορίας.

«Εκτιμούμε ότι, με αυτές τις τιμές του πετρελαίου και των καυσίμων, το μερίδιο των ηλεκτρικών οχημάτων στην αγορά ενδέχεται να συνεχίσει να αυξάνεται», δήλωσε σε τηλεδιάσκεψη στα τέλη Οκτωβρίου. «Και θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα είμαστε έτοιμοι γι’ αυτό».

Παρά ταύτα, στελέχη άλλων αυτοκινητοβιομηχανιών επιχειρούν να εκμεταλλευτούν την υποχώρηση των ανταγωνιστών τους στον τομέα των ηλεκτρικών οχημάτων, προκειμένου να αυξήσουν το μερίδιό τους στην αγορά.

Η Tesla Inc., η οποία δεν περιλαμβάνεται στα στοιχεία αποθεμάτων της S&P, καθώς διαθέτει τα οχήματά της απευθείας στους καταναλωτές, ελέγχει πλέον το 58% της αμερικανικής αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων, έναντι 54% πριν από έναν χρόνο.

Παράλληλα, η Rivian Automotive Inc., η Subaru Corp. και η Toyota Motor Corp. έχουν αυξήσει το μερίδιό τους στην αγορά, χάρη στην κυκλοφορία νέων μοντέλων μέσα στη φετινή χρονιά.

Η Στέφανι Βάλντεζ Στρίτι, διευθύντρια του τομέα ανάλυσης της αυτοκινητοβιομηχανίας στην Cox, δήλωσε ότι οι πρόσφατες πωλήσεις δείχνουν πως η «φυσική ζήτηση» για ηλεκτρικά οχήματα αρχίζει να ανακάμπτει. Ωστόσο, το επίπεδο στο οποίο θα διαμορφωθεί τελικά η ζήτηση θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τα μοντέλα που θα παράγονται και τις ποσότητες στις οποίες θα διατίθενται στην αγορά.

«Καθοριστική σημασία θα έχει το κατά πόσο θα υπάρχει η κατάλληλη γκάμα προσιτών ηλεκτρικών οχημάτων – και όχι απλώς μοντέλων με χαμηλότερη τιμή -, παράγοντας εξίσου σημαντικός με τα κίνητρα αγοράς», τόνισε.