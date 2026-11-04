Γαλλία: Κυβερνοεπίθεση σε τράπεζα αίματος – Ανέβασαν την θερμοκρασία στα ψυγεία στους 110 βαθμούς

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Μπαράζ κυβερνοεπιθέσεων δέχεται τα τελευταία 24ωρα η Ευρώπη με το τελευταίο περιστατικό να συμβαίνει στη Γαλλία με τους χάκερς να «χτυπούν» τράπεζα αίματος.

Η επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (02/11/26) και είχε στόχο την Coolworld, μια εταιρεία που είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση δοχείων αποθήκευσης για το Γαλλικό Ίδρυμα Αίματος (EFS).

Οι μονάδες αποθήκευσης, που συνήθως διατηρούνται στους μείον 30 βαθμούς Κελσίου για τη διατήρηση δειγμάτων αίματος δότη, φέρεται να επαναπρογραμματίστηκαν ώστε να φτάσουν τους 110 βαθμούς Κελσίου.

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση τεχνικού που βρισκόταν σε επιφυλακή. Ο τεχνικός εντόπισε μέσα στη νύχτα την ασυνήθιστη άνοδο της θερμοκρασίας στους ψυκτικούς θαλάμους και ειδοποίησε τις αρμόδιες αρχές.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Υγείας της Γαλλίας ανακοίνωσε ότι το περιστατικό δεν είχε επιπτώσεις στη λειτουργία των υπηρεσιών, καθώς το πρόβλημα εντοπίστηκε εγκαίρως.