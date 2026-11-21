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Επτά εβδομάδες, επτά εναλλαγές προσήμου και κάθε φορά με μεταβολές μεγαλύτερες του 2%.

Ένα ασυνήθιστο, χωρίς προηγούμενο στην πρόσφατη ιστορία του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μοτίβο έχει εγκλωβίσει τον Γενικό Δείκτη γύρω από τις 2.600 μονάδες.

Κάπως έτσι, αρκετά «γρήγορα» χαρτοφυλάκια έχουν περιορίσει την έκθεσή τους, καθώς και οι εγχώριες ειδήσεις που θα μπορούσαν να αλλάξουν το κλίμα έχουν λιγοστέψει, μετά την ολοκλήρωση του μεγαλύτερου μέρους των ανακοινώσεων εννεαμήνου.

Για τους λάτρεις πάντως των στατιστικών, το ΧΑ έχει κλείσει θετικά το τελευταίο κομμάτι της χρονιάς επί επτά συνεχόμενα έτη, αλλά φέτος οι συνθήκες δεν διευκολύνουν ένα ακόμη εορταστικό φινάλε, ή στη γλώσσα των αγορών ένα Santa rally.

Απαιτητικές οι αποτιμήσεις

Υπάρχει, όμως, και μια άλλη εξήγηση για το βήμα σημειωτόν. Στις αποτιμήσεις.

Το ΧΑ δεν είναι πια η αγορά των μεγάλων discounts που γνώριζαν τα ξένα χαρτοφυλάκια.

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν ήδη προσφέρει απόδοση 35,63% από την αρχή του 2026 και, με P/E 10,9 φορές έναντι 11x των ευρωπαϊκών ανταγωνιστών τους, το περιθώριο για τοποθετήσεις αποκλειστικά με το επιχείρημα της φθηνής αποτίμησης έχει σχεδόν εξαφανιστεί.

Βέβαια, η σύγκριση με βάση την ενσώματη λογιστική αξία εξακολουθεί να δείχνει discount 22%, γεγονός που εξηγεί γιατί οι αναλυτές δεν έχουν εγκαταλείψει τον κλάδο.

Η ουσία όμως είναι ότι η αγορά αρχίζει πλέον να ξεχωρίζει πολύ πιο αυστηρά τις εισηγμένες που μπορούν να δικαιολογήσουν υψηλότερες τιμές από εκείνες που έχουν ήδη προεξοφλήσει μεγάλο μέρος της ανάπτυξής τους.

Η στρατηγική Καραβία

Για την εβδομάδα που πέρασε, πάντως, η συζήτηση περιστράφηκε όπως ήταν αναμενόμενο στη Eurobank, αλλά και στη στρατηγική του Φωκίωνα Καραβία να προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου.

Ήταν κάτι που, όπως εξήγησαν πηγές της στήλης, θα είναι και κεντρικός άξονας στις επαφές που έχουν ξεκινήσει οι ανάδοχοι με θεσμικούς επενδυτές.

Το μήνυμα δηλαδή είναι ότι η Eurobank δεν προσφεύγει στην αγορά επειδή αδυνατεί να χρηματοδοτήσει την εξαγορά της Finbank με ίδια κεφάλαια.

Ο ίδιος ο Φωκίων Καραβίας είχε αναφέρει στο call με τους αναλυτές ότι η επιλογή αυτή προστατεύει τη μερισματική πολιτική του 55% και διατηρεί διαθέσιμα κεφάλαια για ενδεχόμενες νέες κινήσεις στις ασφάλειες και στη διαχείριση περιουσίας.

Επίσης, μέσω της ΑΜΚ επιχειρείται και η διεύρυνση της μετοχικής βάσης με επενδυτές μακροπρόθεσμου ορίζοντα.

Θυμίζω ότι η ΑΜΚ θα περάσει από την γενική συνέλευση της 9ης Δεκεμβρίου, ενώ αμέσως θα αρχίσει η διαδικασία.

Το κρυφό πλεονέκτημα της Bally’s Intralot

Να περάσω όμως σε μια άλλη παρουσίαση, αυτή της Bally’s Intralot στους αναλυτές, κατά την οποία η διοίκηση ξεκαθάρισε ότι οι επεκτάσεις υφιστάμενων συμβολαίων στις ΗΠΑ, όπως στο Ιλινόις, δεν απαιτούν τις μεγάλες αρχικές επενδύσεις που συνεπάγεται η είσοδος σε μια νέα αγορά.

Αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία για έναν όμιλο με αυξημένη μόχλευση, καθώς επιτρέπει την ανάπτυξη χωρίς ανάλογη επιβάρυνση των ταμειακών ροών.

Άλλωστε, μετά την έκτακτη δαπάνη των 85 εκατ. ευρώ για την άδεια στη Βικτώρια της Αυστραλίας, οι ετήσιες επενδύσεις αναμένεται να κινηθούν κοντά στα 60 εκατ. ευρώ.

Μάλιστα, η τεχνολογία της Bally’s Interactive μπορεί να αξιοποιηθεί στις διαδικτυακές λοταρίες, δίνοντας στην παραδοσιακή δραστηριότητα της πρώην Intralot δυνατότητες ανάπτυξης πέρα από το φυσικό δίκτυο.

Η εικόνα στο Ηνωμένο Βασίλειο

Ακόμη πιο ενδιαφέρουσα ήταν η παραδοχή της διοίκησης για τη βρετανική αγορά.

Η αναμενόμενη συγκέντρωση του κλάδου καθυστερεί, ωστόσο η συμπεριφορά των παικτών αποδεικνύεται πιο ανθεκτική από όσο είχε αρχικά υπολογιστεί, παρά τη μείωση των διαφημιστικών δαπανών μικρότερων ανταγωνιστών.

Την ίδια στιγμή, η ανάπτυξη 12,2% στο βρετανικό online κατά το τρίτο τρίμηνο επέτρεψε την απορρόφηση μέρους της φορολογικής επιβάρυνσης, ενώ οι εξοικονομήσεις 13 εκατ. ευρώ δείχνουν ότι η εταιρεία έχει ήδη κινηθεί στο μέτωπο του κόστους.

Το ενδιαφέρον πλέον μεταφέρεται στον Ιανουάριο του 2027, όταν αναμένεται να ολοκληρωθεί η συναλλαγή με την Evoke, με τις προβλεπόμενες συνέργειες των 180 εκατ. λιρών να αποτελούν βασικό στοιχείο του σχεδιασμού.

Έτσι, αν οι συνέργειες αρχίσουν να αποδίδουν και οι επενδυτικές δαπάνες πράγματι ομαλοποιηθούν, η αποκλιμάκωση του χρέους θα μπορούσε να έρθει ταχύτερα.

Η τελευταία εισαγωγή του 2026

Talk of the town, επίσης, την εβδομάδα που πέρασε και το IPO της ΜΕΤΚΑ, με την τιμή διάθεσης να διαμορφώνεται στα 10 ευρώ και τη ζήτηση να οδηγεί σε σημαντική υπερκάλυψη.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης έχει προγραμματιστεί για τις 26 Νοεμβρίου, με τη ΜΕΤΚΑ να κλείνει ουσιαστικά τον κύκλο των νέων εισαγωγών για το 2026.

Αλλά όσοι περιμένουν ότι η επιτυχία της θα ανοίξει αμέσως τον δρόμο για το επόμενο κύμα IPOs, μάλλον θα χρειαστεί να κάνουν υπομονή.

Οι πληροφορίες της στήλης συγκλίνουν στο ότι δύσκολα θα υπάρξει νέα εισαγωγή κατά το πρώτο εξάμηνο του 2027.

Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει κινητικότητα στο παρασκήνιο.

Αντιθέτως, η διοίκηση της Euronext Athens έχει πυκνές επαφές με μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στον κλάδο των τροφίμων.

Ποιοι είναι στο επίκεντρο

Μάλιστα, σύμφωνα με όσα μεταφέρουν πηγές της στήλης, οι συζητήσεις είναι ιδιαίτερα πυκνές στον χώρο των γαλακτοκομικών, χωρίς πάντως να έχει δρομολογηθεί ακόμη κάποια συγκεκριμένη εισαγωγή.

Ο χρονικός ορίζοντας που συζητείται για την επανεκκίνηση της αγοράς IPOs είναι το δεύτερο εξάμηνο του 2027, όταν ενδεχομένως αρχίσουν να αποδίδουν οι επαφές που βρίσκονται σήμερα σε διερευνητικό στάδιο και θα έχει ολοκληρωθεί η… προεκλογική περίοδος.

Το ενδιαφέρον είναι ότι η συζήτηση δεν αφορά μόνο την αναζήτηση νέων εισηγμένων, αλλά και μια διαφορετική αντίληψη για τη χρηματοδότηση των ελληνικών επιχειρήσεων.

Δεν είναι τυχαία η πρόσφατη επισήμανση του προέδρου του ΣΕΒ, Σπύρου Θεοδωρόπουλου, ότι η ανάπτυξη δεν μπορεί να στηρίζεται αποκλειστικά στον τραπεζικό δανεισμό, αλλά απαιτεί ίδια κεφάλαια και πρόσβαση σε επενδυτές.

Το ζητούμενο, επομένως, για τη Euronext Athens είναι να πείσει περισσότερες μεγάλες ελληνικές εταιρείες ότι το Χρηματιστήριο μπορεί να αποτελέσει εργαλείο ανάπτυξης και όχι απλώς έναν τρόπο άντλησης κεφαλαίων.

Και από όσα μαθαίνει η στήλη, ο κλάδος των τροφίμων βρίσκεται ψηλά σε αυτή την προσπάθεια.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς βάζει κανόνες στους «γκουρού» του διαδικτύου

Στο μικροσκόπιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μπαίνει πλέον και μια κατηγορία που τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει αξιοσημείωτη επιρροή στις επενδυτικές αποφάσεις, χωρίς απαραίτητα να υπόκειται στους ίδιους κανόνες με τους επαγγελματίες της αγοράς.

Ο λόγος για τους λεγόμενους finfluencers, που μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα προωθούν χρηματοοικονομικά προϊόντα.

Η Επιτροπή, σε συνεργασία με το Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας, προχώρησε στη διαμόρφωση ειδικού παραρτήματος στον Ελληνικό Κώδικα Διαφήμισης – Επικοινωνίας, βάζοντας στο επίκεντρο ακριβώς αυτή τη γκρίζα ζώνη.

Η λεπτομέρεια

Το πιο ενδιαφέρον, ωστόσο, βρίσκεται σε μια λεπτομέρεια που ξεπερνά τη διαφημιστική δεοντολογία.

Το νέο πλαίσιο υπενθυμίζει ρητά ότι η παροχή επενδυτικών συμβουλών υπόκειται σε συγκεκριμένες νομοθετικές απαιτήσεις, μεταξύ των οποίων η προβλεπόμενη πιστοποίηση και, όπου απαιτείται, αδειοδότηση.

Και εδώ αρχίζει η ουσιαστική συζήτηση για όσους έχουν μετατρέψει την παρουσία τους στα social media σε δραστηριότητα γύρω από τις αγορές.

Άλλο η γενική ενημέρωση για μια μετοχή ή ένα χρηματοοικονομικό προϊόν και άλλο η προώθησή του με τρόπο που μπορεί να εκληφθεί ως επενδυτική σύσταση.

Η πρωτοβουλία, που ακολουθεί το μνημόνιο συνεργασίας Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ΣΕΕ τον Φεβρουάριο, δεν δημιουργεί από μόνη της ένα νέο καθεστώς αδειοδότησης, αλλά δείχνει τα όρια που ήδη θέτει η νομοθεσία.