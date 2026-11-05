Μπλε… ράλι ανακούφισης στις αγορές, ανέβασε τη διανομή η Εθνική, ανοίγει τα χαρτιά του ο Ψάλτης, διέψευσε… θετικά η Coca Cola, στην Αθήνα κεφάλαια 10 τρισ. δολαρίων

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Ότι έλεγε ο κόσμος όλος για την προεδρεία Τραμπ… το είπαν μέσα από την κάλπη οι Αμερικανοί.

Αυτό ήταν το σχόλιο που εκμαίευσε από την αγορά χτες η στήλη, με αφορμή το σαρωτικό «μπλε κύμα» που διαπέρασε το αμερικανικό Κογκρέσο στις ενδιάμεσες εκλογές.

Μπλε κύμα… κόκκινη αποδοκιμασία, ο καθένας μπορεί να κάνει ότι ανάγνωση επιθυμεί.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δέχτηκε ένα ηχηρό μήνυμα δυσαρέσκειας από τους ψηφοφόρους.

Και ήταν από τις λίγες φορές που το αποδέχτηκε, γιατί μέχρι πρότινος, ενώ «ανακάτευε» τον κόσμο θεωρούσε ότι όλα είναι καλώς καμωμένα.

Καθημερινότητα…

Τώρα να σας πω ότι πέραν της οπτικής των αγορών, πίσω από αυτήν την ψήφο των Αμερικανών κρύβεται πρωτίστως η ακρίβεια.

Και όταν η βενζίνη σε ορισμένες πολιτείες ξεπερνά τα 6 δολάρια το γαλόνι, η οικονομική πολιτική γίνεται υπόθεση της τσέπης.

Κάτι που δεν εξαιρεί την Ευρώπη, και ούτε φυσικά την Ελλάδα.

Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη έφτασε τον Οκτώβριο στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών, στο 4%, εξαιτίας της αύξησης του ενεργειακού κόστους, ενώ δεν διαφαίνεται κάποια τάση αποκλιμάκωσης. Τουναντίον.

Στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 5,6%. Και αυτό όταν ο πληθωρισμός στα τρόφιμα συμπιέστηκε στο 1,4%, μετά τις πρωτοβουλίες του Υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου, με τη βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ.

Τι άλλαξε από χτες…

Επί των αγορών τώρα, το ράλι που διαπέρασε Ευρώπη και ΗΠΑ, όπως και το Euronext Athens, αποτύπωσε και το κύμα ανακούφισης.

Αφενός ο Τραμπ από τη νέα χρονιά θα έχει απέναντι του το Κογκρέσο, άρα η παρελκυστική ρητορική και πολιτική θα είναι πιο μετρημένη.

Αφετέρου, όπως ανέφεραν και οι περισσότεροι αναλυτές, η ιστορική τάση των αγορών είναι να ευνοούνται από την κατανομή της πολιτικής εξουσίας μεταξύ των δύο κομμάτων.

Περιορίζονται έτσι τα περιθώρια για αιφνιδιαστικές νομοθετικές και κανονιστικές παρεμβάσεις.

Η Morgan Stanley το συνόψισε υποδειγματικά, αναφέροντας ότι οι αγορές τείνουν να προτιμούν την πολιτική ισορροπία από τη συγκέντρωση εξουσίας…

Οι τράπεζες στο τιμόνι

Η στήλη τις προηγούμενες ημέρες σας έγραφε ότι είχε διαγνώσει κύματα αγοραστών τις προηγούμενες συνεδριάσεις στον τραπεζικό κλάδο, που περίμεναν το «σήμα».

Η χθεσινή συνεδρίαση το επιβεβαίωσε, με τον κλάδο να δίνει… ρέστα στο ράλι που έφερε τον γενικό δείκτη σε υψηλά σχεδόν ενός μήνα.

Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν, αλλά και η διόρθωση του Οκτωβρίου, δεν έπαιξαν το ρόλο τους.

Το μέρισμα και το στοίχημα της αξιοποίησης των κεφαλαίων

Άλλωστε, μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης ανακοίνωσε η Εθνική τα αποτελέσματα του ενεαμήνου της, ανεβάζοντας στα 230 εκατ. ευρώ το ενδιάμεσο μέρισμα, το οποίο θα καταβληθεί στις 20 Νοεμβρίου.

Για κάθε μετοχή δηλαδή περίπου 0,26 ευρώ, επίπεδο αυξημένο κατά 18% σε σχέση με πέρυσι.

Το ενδιαφέρον, όμως, δεν περιορίζεται στο ύψος του μερίσματος, αλλά επεκτείνεται στο πώς θα αξιοποιηθεί το κεφαλαιακό απόθεμα που δεν διανέμεται.

Η διοίκηση έχει θέσει ως προτεραιότητα την κερδοφόρα οργανική ανάπτυξη, χωρίς να κλείνει την πόρτα σε ευκαιρίες που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τις αποδόσεις και να διευρύνουν τις πηγές εσόδων.

Σε αυτή την εξίσωση, ο Παύλος Μυλωνάς όμως έθεσε το πλαίσιο. Η Εθνική θέλει η διανομή να παραμένει ελκυστική για τους μετόχους, αλλά και τα κεφάλαια που παραμένουν στην τράπεζα να αποδίδουν ουσιαστικά, αντί να λειτουργούν απλώς ως απόθεμα ασφαλείας.

Η Alpha Bank ανοίγει τα χαρτιά της

Σήμερα είναι η ημέρα της Alpha Bank, όμως, καθώς πραγματοποιεί το Investor Day, μετά τα ισχυρά αποτελέσματα εννεαμήνου.

Ο διευθύνων σύμβουλος Βασίλης Ψάλτης αναμένεται να παρουσιάσει το νέο στρατηγικό σχέδιο, τις αναπτυξιακές προτεραιότητες και τους χρηματοοικονομικούς στόχους της επόμενης περιόδου.

Οι αναλυτές θα αναζητήσουν περισσότερη σαφήνεια για την πιστωτική επέκταση, την απόδοση ιδίων κεφαλαίων, την πορεία των εσόδων και την αποτελεσματικότητα του λειτουργικού μοντέλου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η διατήρηση της κερδοφορίας σε ένα περιβάλλον όπου η τράπεζα εμφανίζει μικρότερη ευαισθησία στις μεταβολές των επιτοκίων, μεγαλύτερη έκθεση στη χονδρική χρηματοδότηση και αυξημένη εξάρτηση από τις προμήθειες.

Το τελευταίο αποκτά σημασία καθώς η επιδείνωση του επενδυτικού κλίματος μπορεί να επηρεάσει τη δραστηριότητα που τροφοδοτεί μέρος αυτών των εσόδων.

Ανέβασε τον πήχη

Από τα υπόλοιπα blue chips, η Coca-Cola HBC ξεχώρισε με κέρδη άνω του 3% και σε νέα υψηλά τριμήνου.

Πολύ καλύτερα των εκτιμήσεων τα έσοδα της το τρίτο τρίμηνο, με τη διοίκηση μάλιστα να αναβαθμίζει την εκτίμησή της για την πορεία των πωλήσεων, χωρίς να μεταβάλλει την πρόβλεψη για τα λειτουργικά κέρδη.

Για το 2027, η αρχική κατεύθυνση κάνει λόγο για αύξηση εσόδων 6%-7%, με τα κόστη όμως να εξακολουθούν να πιέζουν.

Μετά τα αποτελέσματα, η Citi αναθεώρησε προς τα πάνω την εκτίμησή της για την οργανική αύξηση των πωλήσεων το 2026 στο 7,3%, από 6,9% προηγουμένως, υψηλότερα δηλαδή από το guidance της διοίκησης.

CrediaBank: Η καινοτομία περνά και από την πίστωση

Πιο επιθετικά, στο μεταξύ, κινείται η CrediaBank για να διεκδικήσει μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά, δίνοντας μάλιστα σε δανειολήπτες με στεγαστικά δάνεια που βρίσκονται σε εταιρείες διαχείρισης τη δυνατότητα να ζητήσουν τη μεταφορά τους στην τράπεζα, εφόσον εξυπηρετούν τη ρύθμισή τους για τουλάχιστον 24 μήνες και πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.

Με την απόκτηση του χαρτοφυλακίου, προσθέτει μία ακόμη δυνατότητα επιστροφής, διευρύνοντας τη βάση των πελατών που μπορούν να αποκτήσουν ξανά τραπεζική σχέση.

Κοινό στοιχείο των δύο κινήσεων είναι η αξιολόγηση της σημερινής οικονομικής εικόνας του δανειολήπτη και η εξατομικευμένη προσέγγιση, αντί της αποκλειστικής αναφοράς στο παρελθόν του.

Lamda Development: Ρεκόρ αποτιμήσεων, αλλά το Ελληνικό κρατά το κόστος ψηλά

Στα 4 δισ. ευρώ έφτασε η αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της Lamda Development στο εννεάμηνο, με τα εμπορικά κέντρα να καταγράφουν νέο ρεκόρ προσαρμοσμένου EBITDA στα 75 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 4%, και τη Μαρίνα Φλοίσβου να ενισχύει το EBITDA κατά 8%, στα 15,5 εκατ. ευρώ.

Στο Ελληνικό, οι εισπράξεις από πωλήσεις και μισθώσεις ακινήτων ξεπέρασαν τα 1,85 δισ. ευρώ, ενώ το 82% των διαμερισμάτων στο Little Athens έχει ήδη πωληθεί ή δεσμευθεί.

Η η επιτάχυνση των έργων στο Ελληνικό όμως συνοδεύεται από αυξημένες δαπάνες, επηρεάζοντας την τελική γραμμή.

Τα ταμειακά διαθέσιμα του έργου στο Ελληνικό ανέρχονταν σε 455 εκατ. ευρώ στα τέλη Σεπτεμβρίου, χωρίς να έχουν πραγματοποιηθεί εκταμιεύσεις από την εγκεκριμένη πιστωτική γραμμή των 232 εκατ. ευρώ.

Στο μέτωπο της ION, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, με στόχο να κλείσουν τα εκκρεμή εμπορικά ζητήματα έως το τέλος του έτους.

Στην Αθήνα τα κρατικά επενδυτικά κεφάλαια των 10 τρισ. δολαρίων

Από τις 11 έως τις 13 Νοεμβρίου, η Αθήνα θα φιλοξενήσει την 18η ετήσια συνάντηση του International Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF), με τη συμμετοχή εκπροσώπων κρατικών επενδυτικών ταμείων που διαχειρίζονται συνολικά περίπου 10 τρισ. δολάρια. Τουλάχιστον 200 συμμετέχοντες, μεταξύ των οποίων επικεφαλής οργανισμών από την Κίνα, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σιγκαπούρη και το Αζερμπαϊτζάν, αναμένεται να βρεθούν στην ελληνική πρωτεύουσα, σε μια διοργάνωση που αναλαμβάνει το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο.

Η συγκυρία έχει τη δική της σημασία, καθώς το πρώην Υπερταμείο ολοκληρώνει τη μετάβασή του σε έναν φορέα με ευρύτερο αναπτυξιακό και επενδυτικό ρόλο.

Το ενδιαφέρον στρέφεται και στο λεγόμενο «patient capital», δηλαδή κεφάλαια με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, τα οποία μπορούν να χρηματοδοτήσουν μεγάλα έργα σε τομείς όπως η ενέργεια, οι υποδομές, η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη.

Η παρουσία τους, ωστόσο, δεν προεξοφλεί συμφωνίες. Η πραγματική δοκιμασία θα είναι αν οι επαφές οδηγήσουν σε χρηματοδότηση έργων και συνεργασίες με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Λαγκάρντ: Ο «λογαριασμός» της κλιματικής αλλαγής

Μπορεί να αποχωρεί σε λίγες εβδομάδες από την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αλλά η Κριστίν Λαγκάρντ έκρουσε τον κώδωνα για την κλιματική αλλαγή.

Διότι, όπως ανέφερε σε ανάρτησή της στο LinkedIn, το φετινό καλοκαίρι ανέδειξε τους κινδύνους που δημιουργούν τα ακραία καιρικά φαινόμενα για την ευρωπαϊκή οικονομία.

Οι επιπτώσεις μάλιστα θα γίνονται ολοένα δυσκολότερο να απορροφηθούν.

Σύμφωνα με την ΕΚΤ, η οικονομική δραστηριότητα στις περιοχές που πλήττονται από καύσωνα είναι κατά μέσο όρο 1,5% χαμηλότερη δύο χρόνια αργότερα, ενώ μετά από ξηρασία η απώλεια φτάνει το 3% σε ορίζοντα τετραετίας.

Την ίδια ώρα, η ξηρασία και οι υψηλές θερμοκρασίες δοκιμάζουν την ενεργειακή ασφάλεια, περιορίζοντας την υδροηλεκτρική παραγωγή και αυξάνοντας τη ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ ζήτησε ταχύτερες επενδύσεις σε δίκτυα και αποθήκευση ενέργειας, αλλά και ενίσχυση της ασφαλιστικής κάλυψης, καθώς μόλις το ένα τέταρτο των ζημιών από φυσικές καταστροφές στην Ευρώπη καλύπτεται ιστορικά από ασφάλιση.