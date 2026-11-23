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Με το βλέμμα και αυτήν την εβδομάδα στην άλλη όχθη του Ατλαντικού θα είναι το Euronext Athens, το οποίο μπαίνει στο τελευταίο δεκαήμερο του Νοεμβρίου λαβωμένο.

Η εβδομάδα που πέρασε στέρησε τα κεκτημένα του μήνα, με τις αναταράξεις των τεχνολογικών μετοχών της Wall Street να επηρεάζουν και τη Λ. Αθηνών.

Και για ακόμη μία φορά επιβεβαιώθηκε ότι όταν οι διεθνείς διαχειριστές περιορίζουν το ρίσκο, που σημειωτέον κλείνουν και τα «βιβλία» τους αυτόν τον μήνα, οι ελληνικές μετοχές μπαίνουν και αυτές στο πρόγραμμα των ρευστοποιήσεων.

Και συνήθως πρώτες είναι οι τράπεζες, όχι απαραίτητα επειδή έχει αλλάξει κάτι στις προοπτικές τους, αλλά επειδή εκεί υπάρχει η μεγαλύτερη δυνατότητα να κλείσουν γρήγορα μεγάλες θέσεις.

Απουσία καταλυτών

Το πρόβλημα είναι ότι οι πωλήσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο που το ΧΑ δυσκολεύεται ούτως ή άλλως να συντηρήσει τις ανοδικές κινήσεις.

Με το μεγαλύτερο μέρος των αποτελεσμάτων εννεαμήνου να έχει δημοσιευθεί, οι επενδυτές έχουν πλέον αρκετά στοιχεία για να αξιολογήσουν τις εισηγμένες, αλλά όχι και ιδιαίτερη διάθεση να αυξήσουν την έκθεσή τους.

Γι’ αυτό και έχει σημασία να ξεχωρίσει κανείς ποιες μετοχές υποχωρούν επειδή αλλάζουν οι εκτιμήσεις για την κερδοφορία τους και ποιες απλώς ακολουθούν τις διεθνείς ρευστοποιήσεις.

Ειδικά στη δεύτερη περίπτωση, οι χαμηλότερες τιμές μπορεί να αποκτήσουν ενδιαφέρον, αρκεί να μην έχουν ήδη προεξοφληθεί υπερβολικά αισιόδοξα σενάρια.

Στο μεταξύ, βραχυπρόθεσμα, θα επηρεαστεί το εγχώριο κλίμα και από τις σημερινές αποκοπές μερισμάτων από Eurobank και Trastor, ενώ αύριο, Τρίτη ανακοινώνουν αποτελέσματα Fourlis και Motor Oil, την Τετάρτη η Κρι Κρι, την Πέμπτη η AS Company και την Παρασκευή η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών.

Μια πρεμιέρα με ενδιαφέρον

Η εβδομάδα λοιπόν που ξεκινά με αρκετές εταιρικές πράξεις, αλλά το ενδιαφέρον αναμένεται να συγκεντρωθεί στην Πέμπτη.

Τότε κάνει πρεμιέρα στο ταμπλό η ΜΕΤΚΑ, με τιμή εισαγωγής τα 10 ευρώ, μετά τη σημαντική υπερκάλυψη της δημόσιας προσφοράς.

Το ερώτημα είναι πώς θα συμπεριφερθεί η μετοχή στις πρώτες συνεδριάσεις της, σε μια αγορά που τελευταία είναι επιφυλακτική σε νέες τοποθετήσεις.

Στο μεταξύ, την ίδια ημέρα η Wall Street θα παραμείνει κλειστή λόγω Thanksgiving, ενώ την Παρασκευή θα λειτουργήσει με μειωμένο ωράριο.

Επομένως, η πρεμιέρα της ΜΕΤΚΑ θα γίνει χωρίς την αμερικανική αγορά να δίνει τον συνηθισμένο τόνο.

Το διπλό κέρδος του Μυτιληναίου

Σε κάθε περίπτωση όμως, σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία, η ΜΕΤΚΑ, με αποτίμηση άνω των 1,2 δισ. ευρώ, επιστρέφει στο ταμπλό έχοντας πλέον πολύ διαφορετικά μεγέθη από εκείνα της προηγούμενης χρηματιστηριακής της παρουσίας.

Επίσης, η αποτίμηση της ΜΕΤΚΑ δίνει πλέον στους επενδυτές έναν ξεχωριστό τρόπο να αξιολογούν μια δραστηριότητα που μέχρι πρότινος αποτελούσε μέρος του ευρύτερου ομίλου Metlen.

Άρα και η εστίαση αυτήν την εβδομάδα στη μετοχή της Metlen, η οποία θα αποτυπώσει τα νέα δεδομένα στο ταμπλό.

Το επόμενο που θα τεστάρει η αγορά είναι όταν η ΜΕΤΚΑ κληθεί να μετατρέψει το ανεκτέλεστο των 2,1 δισ. ευρώ σε έσοδα, κέρδη και ταμειακές ροές, διατηρώντας παράλληλα την πειθαρχία στις νέες επενδύσεις.

Η διπλή αναφορά Μητσοτάκη στη Eurobank

Στο μεταξύ, δύο αναφορές μέσα στον Νοέμβριο σε πρωτοβουλίες της Eurobank από τον Κυριάκο Μητσοτάκη έχουν το ενδιαφέρον τους.

Στη χθεσινή κυριακάτικη ανασκόπηση στάθηκε στην επιστροφή 10% για αγορές πετρελαίου θέρμανσης, ενώ νωρίτερα είχε μνημονεύσει τις αυξήσεις αποδοχών 5% και 10% για την απόκτηση πρώτου και δεύτερου παιδιού, αντίστοιχα, καθώς και τις ενισχύσεις προς πολύτεκνες οικογένειες.

Από το δημογραφικό μέχρι το κόστος θέρμανσης, οι πρωτοβουλίες της τράπεζας βρίσκουν θέση στην κυβερνητική ατζέντα.

Την ίδια ώρα, η Eurobank ετοιμάζει αύξηση κεφαλαίου 750 εκατ. ευρώ για την εξαγορά της Fibank, συνεχίζοντας τη μεγέθυνσή της εκτός συνόρων.

Η μετοχή είχε αρκετή μεταβλητότητα την περασμένη εβδομάδα, αφού αρκετοί, ακόμη και μεταξύ των αναλυτών που την καλύπτουν, ήταν αυτοί που δεν περίμεναν την αύξηση κεφαλαίου, εντούτοις, την Παρασκευή φάνηκε μια στήριξη πέριξ των 4,70 ευρώ.

Γιατί μετρούν τα εύσημα του Κοστέλο στο ΥΠΕΝ

Δεν πέρασε επίσης απαρατήρητη η ειδική μνεία του Ντέκλαν Κοστέλο στα έργα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στην ανάρτησή του για την ολοκλήρωση του ελληνικού Σχεδίου Ανάκαμψης.

Ως διευθυντής της αρμόδιας υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Ταμείο Ανάκαμψης, ο Κοστέλο γνωρίζει από πρώτο χέρι τόσο τις απαιτήσεις όσο και την πορεία υλοποίησης του ελληνικού προγράμματος.

Από το σύνολο των παρεμβάσεων επέλεξε να ξεχωρίσει έργα του ΥΠΕΝ με άμεσο αντίκρισμα στην καθημερινότητα, στην οικονομία και στην ενεργειακή αυτονομία της χώρας: την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών με ηλιακούς θερμοσίφωνες και αντλίες θερμότητας, τη διασύνδεση των Κυκλάδων με το ηπειρωτικό ηλεκτρικό δίκτυο και την ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας σε μπαταρίες μεγάλης κλίμακας.

Το μερίδιο στο Ταμείο Ανάκαμψης

Η αναφορά αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το ΥΠΕΝ ανέλαβε να υλοποιήσει έργα και δράσεις που αντιστοιχούν σε περισσότερο από το 33% του Ταμείου Ανάκαμψης — το μεγαλύτερο μερίδιο μεταξύ των υπουργείων. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά απαιτητικό χαρτοφυλάκιο, με διαφορετικά προγράμματα, αυστηρά χρονοδιαγράμματα και έργα που εκτείνονται από την ενεργειακή αναβάθμιση των νοικοκυριών έως τις μεγάλες υποδομές και τον εκσυγχρονισμό του ηλεκτρικού συστήματος.

Άλλωστε, ήδη από τον περασμένο Σεπτέμβριο, στην εκδήλωση του Υπουργείου για την παρουσίαση έργων ύψους 5,9 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, ο Ντέκλαν Κοστέλο είχε υπογραμμίσει για το ΥΠΕΝ το «αξιοσημείωτο εύρος όσων έχουν επιτευχθεί μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα».

Τα σημερινά εύσημα επιβεβαιώνουν, συνεπώς, ότι το μεγάλο βάρος που ανέλαβε το ΥΠΕΝ μεταφράστηκε σε συγκεκριμένα και ορατά αποτελέσματα. Σε έργα που δεν έμειναν στα χαρτιά, αλλά ενισχύουν τις ενεργειακές υποδομές της χώρας, κινητοποιούν επενδύσεις και δημιουργούν απτό όφελος για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Το deal που κανείς δεν περιμένει

Ένα μεγάλο επιχειρηματικό deal, που ελάχιστοι περιμένουν, βρίσκεται στα σκαριά στην ελληνική βιομηχανία τροφίμων, όπως πληροφορούμαι. Και εάν τελικά προχωρήσει, δεν αποκλείεται να αλλάξει σημαντικά τις ισορροπίες στην αγορά.

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, η διάθεση υπάρχει, όπως και η σκέψη για τη δημιουργία ενός ισχυρού επιχειρηματικού σχήματος, με φιλοδοξίες που ξεπερνούν τα ελληνικά σύνορα. Ωστόσο, στον δρόμο προς τη συμφωνία εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόδια, τα οποία κάθε άλλο παρά εύκολο είναι να ξεπεραστούν.

Οι γνωρίζοντες αποφεύγουν να αποκαλύψουν περισσότερα, επισημαίνουν όμως ότι πρόκειται για κίνηση που θα προκαλέσει αίσθηση. Και μάλιστα σε μια περίοδο έντονων διεργασιών στον κλάδο.

Το ερώτημα είναι εάν η αρχική πρόθεση θα μετουσιωθεί τελικά σε συμφωνία.

Γιατί, όπως λένε στην αγορά, άλλο οι φιλοδοξίες και άλλο οι υπογραφές.

Η υπόθεση έχει πολύ ψωμί…

Οι σεισμικές έρευνες της Chevron

Η εκκίνηση των σεισμικών ερευνών από τη Chevron, που είναι οperator στην κοινοπραξία με την HELLENiQ Energy, στις δύο θαλάσσιες παραχωρήσεις στο Νότιο Ιόνιο Πέλαγος, είναι γεγονός.

Το τεράστιο ειδικό σκάφος Ramform Tethys της TGS εκτελεί κανονικά τις εργασίες πρόσκτησης γεωλογικών δεδομών από το υπέδαφος των δύο παραχωρήσεων «Α2» και «Νότια της Πελοποννήσου».

Το ερώτημα

Το ερώτημα είναι αν η Chevron με το που ολοκληρώσει, περί τα τέλη Ιανουαρίου, τις σεισμικές έρευνες στο Νότιο Ιόνιο Πέλαγος θα συνεχίσει αμέσως αντίστοιχες εργασίες και στα άλλα δύο blocks Νότια της Κρήτης.

Μία πολύ αξιόπιστη πηγή μου, μου σημειώνει ότι η απόφαση θα λάβει υπόψη της και το χρόνο ολοκλήρωσης των βυθομετρήσεων της κοινοπραξίας GSI για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου.

Και ο λόγος έχει να κάνει με την ανάγκη ώστε και οι σεισμικές έρευνες της Chevron να πραγματοποιηθούν σε «ήρεμα νερά»