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Η βιομηχανία τροφίμων και η πρόκληση της ΤΝ

Ανατροπές στη βιομηχανία τροφίμων από την παραγωγή έως και τις πιο έξυπνες αλυσίδες εφοδιασμού

Opinion 14.11.2026, 07:00
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Η βιομηχανία τροφίμων και η πρόκληση της ΤΝ
Άποψη Αθανάσιος Χ. Παπανδρόπουλος

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Ζωτικός κλάδος της παραγωγικής οικονομίας μιας χώρας, η βιομηχανία τροφίμων είναι άμεσα συνδεδεμένη και με τον τρόπο ζωής των ανθρώπων. Κατά συνέπεια οι οποίες εξελίξεις παρατηρούνται στο τεχνολογικό επίπεδο αυτής της παραγωγικής δραστηριότητας αφορούν άμεσα και τη ζωή.

Στις νέες τεχνολογικές συνθήκες έτσι, όπου τεράστιος είναι πλέον ο ρόλος της τεχνολογίας και των γρήγορων μεταβολών της, η είσοδος της Τεχνητής Νοημοσύνης στη βιομηχανία τροφίμων, από μόνη της αποτελεί πρόκληση υψηλού ειδικού βάρους. Έτσι, όπως αναγνωρίζουν σοβαρές σημαντικές πανεπιστημιακές και όχι μόνον έρευνες, οι τάσεις της τεχνητής νοημοσύνης φέρνουν επανάσταση στη βιομηχανία τροφίμων, από την παραγωγή και την ασφάλεια έως τις εξατομικευμένες δίαιτες και τις πιο έξυπνες αλυσίδες εφοδιασμού.

Καθώς οι εταιρείες αντιμετωπίζουν τη σπατάλη τροφίμων, τις ανησυχίες για την ασφάλεια, την έλλειψη εργατικού δυναμικού και τις εξελισσόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών, η αγορά τεχνολογίας τροφίμων που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη προβλέπεται να εκτοξευθεί στα 27,73 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2029. Αυτή η αύξηση τροφοδοτείται από την ώθηση για εξατομικευμένη διατροφή, αυστηρότερα πρότυπα ασφάλειας, βελτιστοποίηση της αλυσίδας εφοδιασμού και βιωσιμότητα, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στον τρόπο διατροφής των ανθρώπων.

Σημειώνουμε ότι η προβλεπόμενη εντυπωσιακή ανάπτυξη του Συνθέτου Ετήσιου Ρυθμού Ανάπτυξης (CAGR) της Τ.Ν., από τα 8,3 δις. δολλάρια σήμερα στα περίπου 28 δισ. το 2029, μπορεί να αποδοθεί σε διάφορους παράγοντες.

Σε αυτούς περιλαμβάνονται το αυξημένο ενδιαφέρον των καταναλωτών για εξατομικευμένα διατροφικά σχέδια, οι κλιμακούμενες απαιτήσεις για την ασφάλεια και τον ποιοτικό έλεγχο των τροφίμων, η αυξανόμενη έμφαση στην αποτελεσματικότητα της αλυσίδας εφοδιασμού, η μεγαλύτερη δέσμευση για βιωσιμότητα και ελαχιστοποίηση των αποβλήτων, καθώς και η προώθηση μεθόδων παρακολούθησης της ασφάλειας των τροφίμων.          

Οι βασικές τάσεις που αναμένεται να κυριαρχήσουν αυτήν την περίοδο περιλαμβάνουν τεχνολογικές καινοτομίες, εξατομικευμένη διατροφή και προγραμματισμό γευμάτων, έξυπνη γεωργία και μεθόδους ακρίβειας, εργαλεία προγνωστικής ανάλυσης για την πρόβλεψη της ζήτησης και την ενσωμάτωση της ρομποτικής και του αυτοματισμού στον τομέα της επεξεργασίας τροφίμων.

Η άνοδος στον κλάδο της διανομής τροφίμων προβλέπεται να τροφοδοτήσει την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) στον τομέα της τεχνολογίας τροφίμων στο μέλλον. Το εμπόριο διανομής τροφίμων χαρακτηρίζεται ως ο επιχειρηματικός τομέας που παραδίδει έτοιμα γεύματα από εστιατόρια, καφετέριες και άλλες επιχειρήσεις που σχετίζονται με τα τρόφιμα απευθείας στην τοποθεσία του πελάτη, όπως τα σπίτια ή οι χώροι εργασίας του.

Η αύξηση της καταναλωτικής ζήτησης για ευκολία, η επέκταση των ηλεκτρονικών πλατφορμών παραγγελιών και η αυξημένη παρουσία υπηρεσιών delivery από ένα ευρύ φάσμα εστιατορίων και προμηθευτών τροφίμων οδηγούν σε ανοδική τάση στον κλάδο της delivery τροφίμων. Η τεχνητή νοημοσύνη στα τρόφιμα βοηθά το εμπόριο delivery τροφίμων βελτιώνοντας τον σχεδίασμο διαδρομών για τους οδηγούς delivery, προβλέποντας τις προτιμήσεις των πελατών για εξατομικευμένες προτάσεις και αυτοματοποιώντας τη διαδικασία παραγγελιών για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και τη μείωση των χρόνων παράδοσης.

Από εργαλεία καινοτομίας τροφίμων όπως το KLEVER ΑΙ, το Ai Palette και το TasteGPT, ή ερευνητικά εργαλεία όπως το Gemini ΑΙ της Google που βοηθά τους χρήστες να ανακαλύπτουν νέα εστιατόρια, «η τεχνητή νοημοσύνη φέρνει επανάσταση στο παγκόσμιο οικοσύστημα τροφίμων – λειτουργώντας στο παρασκήνιο με τρόπους που οι καταναλωτές σπάνια παρατηρούν», λέει η Tamsin Deasev Weinstein, στρατηγικός σύμβουλος που ειδικεύεται στην εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης σε διάφορους τομείς και αγορές.

Είναι σαφές έτσι, ότι η ΤΝ σταδιακά καλύπτει ευρύ φάσμα λειτουργιών και δραστηριοτήτων στις αγορές όπου καθοριστική είναι η παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα της βιομηχανίας τροφίμων.

Για παράδειγμα, από ιατρικής πλευράς, με την πλατφόρμα διαβήτη SNAQ να λανσάρει την πρόβλεψη γλυκόζης γεύματος με τεχνητή νοημοσύνη – επιτρέποντας στους χρήστες να προβλέπουν την απόκριση γλυκόζης τους πριν φάνε ένα δάγκωμα – και την ικανότητα του Spore.Bio να εντοπίζει τις συγκεντρώσεις βακτηρίων σε τρόφιμα και ποτά μέσα σε δευτερόλεπτα, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών γνωρίζει έκρηξη.

Με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 34,5% έως το 2034, η τεχνολογία τροφίμων που βασίζεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη ξεπερνά τη συνολική αγορά Τεχνητής Νοημοσύνης και επαναπροσδιορίζει τον τρόπο που τρώμε. Ο Sid Mehta, επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Βρετανικής Κολομβίας και Διευθύνων Σύμβουλος της Greenworks, προβλέπει ότι «ο ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης στην ενίσχυση της αποδοτικότητας, της βιωσιμότητας και της καινοτομίας στον τομέα των τροφίμων θα συνεχίσει να αυξάνεται».

Εξελίξεις παρατηρούνται επίσης και στην  εφοδιαστική αλυσίδα με τους μεγάλους παραγωγούς να υποθέτουν την ΤΝ για να βελτιώσουν ποικίλες δραστηριότητές τους. Όπως αναφέρει γαλλική εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων, εταιρείες όπως η Danone συνεργάζονται με την Microsoft για να βελτιώσουν την εφοδιαστική αλυσίδα και να βελτιστοποιήσουν την παραγωγή, ενώ εργαλεία που απευθύνονται στους καταναλωτές, όπως το Spoon Guru, βοηθούν τα άτομα να καλύψουν τις διατροφικές τους ανάγκες.

Άλλες εταιρείες ΤΝ ειδικεύονται στην επιχείρηση αποθεμάτων ή στην τροφοδοσία επιχειρήσεων με έξυπνες συσκευές.

Από αυτά που προηγούνται έτσι, γίνεται ηλίου φαιενότερον ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί ουσιαστική τεχνολογική πρόκληση για τη βιομηχανία τροφίμων, ικανή να ανοίξει νέες προοπτικές στην λειτουργία της και οικονομικής της συνεισφορά.

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