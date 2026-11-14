 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(10) "Industries"
    [1]=>
    string(13) "Food Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  NULL
}

Νερά Κρήτης: Η υποχώρηση στην κερδοφορία, οι «κόφτες» στα κόστη και το σχέδιο για το 2026

Οι κινήσεις για εξοικονόμηση κόστους, το ταμείο της Νερά Κρήτης και η νέα γραμμή παραγωγής - Το σερί επενδύσεων στις εγκαταστάσεις

Business 14.11.2026, 07:00
Σχολιάστε
Νερά Κρήτης: Η υποχώρηση στην κερδοφορία, οι «κόφτες» στα κόστη και το σχέδιο για το 2026
Επιμέλεια Κωνσταντίνος Δημητρίου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ελαφριά άνοδο των πωλήσεων, μικρή πτώση στα καθαρά κέρδη και νέες εγκαταστάσεις παραγωγής «έφερε» στη Νερά Κρήτης το 2025, η οποία κρίνει τις επιδόσεις ικανοποιητικές, λαμβάνοντας υπόψς τις συνθήκες της αγοράς.

Πιο ειδικά, τζίρος της εταιρείας κατέγραψε μικρή αύξηση με ποσοστό 1,38% και ανήλθε στο ποσό των 32,78 εκατ. ευρώ έναντι 32,34 εκατ. ευρώ, το δε μικτό αποτέλεσμα είχε οριακή άνοδο κατά 60 χιλ. ευρώ, ήτοι κατά ποσοστό 0,40%, φτάνοντας στα 15,062 εκατ. ευρώ έναντι 15,001 εκατ. ευρώ.

Έπειτα, τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων ανήλθαν σε 6,12 εκατ. ευρώ το 2025 έναντι 6,20 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση.

Όσον αφορά την καθαρή κερδοφορία της Νερά Κρήτης, τα αποτελέσματα μετά από φόρους μειώθηκαν κατά 25,96% στα 2,101 εκατ. ευρώ έναντι 2,837 εκατ. ευρώ το 2024. Τα κέρδη ανά μετοχή ανέρχονται σε 1,18 ευρώ για το 2025 έναντι 1,60 ευρώ για το 2024.

Νερά Κρήτης

Η καθαρή θέση αυξήθηκε σε ποσοστό 17,85% στα 13,87 εκατ. ευρώ έναντι 11,77 εκατ. ευρώ το 2024.

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας μειώθηκαν σε ποσοστό 25,65% ήτοι σε ποσό 5,304 εκατ. ευρώ, η οποία οφείλεται κυρίως στην επίτευξη συμφωνίας αποπληρωμής οφειλής στα επόμενα έτη, με εταιρεία κοινών ιδιοκτησιακών συμφερόντων, όπως αναφέρει η διοίκηση.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, τα αποτελέσματα του 2025 καταχωρήθηκαν στο υπόλοιπο ζημιών εις νέο, ενώ λόγω συσσωρευμένων ζημιών δεν υφίσταται διανομή κερδών.

Νερά Κρήτης: Πώς έβαλε «κόφτη» στο κόστος – Οι επενδύσεις

Για την εξοικονόμηση κόστους και με στόχο την μεγαλύτερη δυνατή ανταγωνιστικότητα σε μια ευαίσθητη τιμολογιακά κατηγορία η εταιρεία λάνσαρε στο brand «Θέρισο» φιάλες με το λιγότερο πλαστικό ανάμεσα στις Ελληνικές εταιρείες εμφιάλωσης στις ταχυκίνητες κατηγορίες 0,33lt, 0,5lt και 1,5lt, επισημαίνει η διοίκηση.

Έπειτα, η εταιρεία υλοποίησε σειρά επενδύσεων το τελευταίο διάστημα, ξεκινώντας από τη δημιουργία νέας μονάδας παραγωγής ενέργειας και εγκαταστάσεων μέχρι το λανσάρισμα νέων βιώσιμων κωδικών με λιγότερο πλαστικό.

Ειδικότερα, η Νερά Κρήτης ολοκλήρωσε πρόσφατα την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος «Net Metering» ισχύος 2,6 MW στη μονάδα παραγωγής πλαστικών στο Ύπατο Θήβας.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, η εταιρεία διαθέτει πλέον εγκαταστάσεις Φ/Β στο καθεστώς Net-Metering συνολικής ισχύος 5MW, οι οποίες καταλαμβάνουν 32.000 τ.μ. επιφανειών της στέγης των εργοστασίων της.

Με την ανωτέρω επένδυση η εταιρεία είναι ο μεγαλύτερος χρήστης παραγωγής και συμψηφισμού ενέργειας στην βιομηχανία εμφιάλωσης στη Ελλάδα.

Και με την ενεργειακή κρίση που ξέσπασε από τον Μάρτιο και ύστερα παγκοσμίως λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, μένει να φανεί κατά πόσον η ιδιοπαραγωγή θωράκισε φέτος την εταιρεία από τη μεταβλητότητα του ενεργειακού κόστους.

Πέραν αυτού, η εταιρεία τονίζει ότι με το ανωτέρο εγχείρημα, πέρα από την ιδιοπαραγωγή, φιλοδοξεί να λειτουργεί με αρχές βιωσιμότητας για τα προϊόντα αλλά και τις επιχειρησιακές λειτουργίες της.

Νέες παραγωγικές μονάδες – Οι στόχοι για το 2026

Σύμφωνα με τη διοίκηση, το 3ο τρίμηνο του 2025 ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση της νέας γραμμής παραγωγής πωμάτων.

Επίσης, ολοκλήρωθηκε η αναβάθμισης της παραγωγικής μονάδας και εγκατάσταση νέας υπερσύγχρονης γραμμής εμφιάλωσης στο Βαρύπετρο Χανίων καθώς και η εγκατάσταση δεύτερης νέας γραμμής παραγωγής Preform για κάλυψη ιδίων αναγκών στο Ύπατο Βοιωτίας.

Η πραγματοποίηση των παραπάνω επενδύσεων από το έτος 2024 είχε ως αποτέλεσμα την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, μέσω της μείωσης του κόστους παραγωγής και ειδικότερα όσον αφορά το κόστος των πρώτων υλών και ενέργειας, αναφέρει η διοίκηση.

Για την τρέχουσα χρήση η εταιρεία προβλέπει περαιτέρω αύξηση του κύκλου εργασιών της και σταθεροποίηση της λειτουργικής της κερδοφορίας.

Στους στόχους της Νερά Κρήτης περιλαμβάνεται η περαιτέρω ανάπτυξή της με το σχεδιασμό και την παραγωγή νέων προϊόντων, η ανάπτυξη του πελατολογίου της στους υπάρχοντες, αλλά και σε νέους τομείς, καθώς και η βελτιστοποίηση των παραγωγικών διεργασιών με σκοπό την εξοικονόμηση.

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Νερά Κρήτης: Η υποχώρηση στην κερδοφορία, οι «κόφτες» στα κόστη και το σχέδιο για το 2026
Business

Πώς τα Νερά Κρήτης έβαλαν «κόφτη» στο... κόστος
Βιομηχανία: Πώς η Ελλάδα θα «κατακτήσει» τις διεθνείς αγορές – Τα «αγκάθια» και η ανάγκη για υποδομές
Business

Πώς θα «πετάξει» η ελληνική βιομηχανία στο εξωτερικό
Ελαιόλαδο: Η μεγάλη ευκαιρία της Γαλλίας και η μάχη για μια θέση στο ράφι
Τρόφιμα – ποτά

Ελαιόλαδο: Η αγορά των 110.000 τόνων που χάνει η Ελλάδα [πίνακες]
Στουρνάρας: Στο διεθνές συνέδριο Money and Banking Conference 2026 στην Αργεντινή
Τράπεζες

Στο διεθνές συνέδριο Money and Banking Conference 2026 στην Αργεντινή
AXIA Alpha Finance: Τι περιμένει για τη ΔΕΗ στο τρίτο τρίμηνο
Business

Τι περιμένει η AXIA Alpha Finance για τη ΔΕΗ στο τρίτο τρίμηνο
ΕΦΕΤ: Ανακάλεσε γυάλινα καλαμάκια
Business

ΕΦΕΤ: Ανακάλεσε γυάλινα καλαμάκια

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Big Tech: Γιατί οι CEOs λατρεύουν τα μαύρα τζάκετ;
World

Γιατί οι CEOs των Big Tech λατρεύουν τα μαύρα τζάκετ;

Από τον Τζένσεν Χουάνγκ μέχρι τον Μαρκ Ζάκερμπεργκ, τα μαύρα τζάκετ προσδίδουν μια νότα «cool» στις Big Tech

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
FTSE Russell: Στους δείκτες Micro Cap και Total-Cap η Attica Department Stores
Xρηματιστήριο Αθηνών

FTSE Russell: Στους δείκτες Micro Cap και Total-Cap η Attica Department Stores

Η εξέλιξη έρχεται ενόψει της αναδιάρθρωσης των παγκόσμιων δεικτών του FTSE Russell τον Δεκέμβριο του 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Οι χώρες που καταναλώνουν το περισσότερο κρασί στον κόσμο – Πού βρίσκεται η Ελλάδα;
World

Οι χώρες που καταναλώνουν το περισσότερο κρασί στον κόσμο

Η εικόνα δείχνει ότι το κρασί παραμένει σε μεγάλο βαθμό ευρωπαϊκή υπόθεση, ακόμη και όταν η μεγαλύτερη αγορά βρίσκεται στις ΗΠΑ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ιράν: Η μέρα που ο Τζίμι Κάρτερ πάγωσε τα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία – Η αρχή των αμερικανικών κυρώσεων κατά της Τεχεράνης
World

Η μέρα που ο Τζίμι Κάρτερ πάγωσε τα ιρανικά assets

Στις 14 Νοεμβρίου 1979, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Τζίμι Κάρτερ εκδίδει το Εκτελεστικό Διάταγμα 12170, δεσμεύοντας όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ως απάντηση στην κρίση των ομήρων.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τζένσεν Χουάνγκ: Τι σημαίνει η πτώση του για την ισχύ της Silicon Valley
Tεχνητή νοημοσύνη

Τζένσεν Χουάνγκ: Τι σημαίνει η πτώση του για την ισχύ της Silicon Valley

Η υποστήριξη της ελίτ της Silicon Valley στον Τζένσεν Χουάνγκ

Τζούλη Καλημέρη
Αδιαφανείς συμβάσεις 1,24 δισ. με το Δημόσιο βλέπει το ελεγκτικό συνέδριο
Economy

Αδιαφανείς συμβάσεις 1,24 δισ. με το Δημόσιο βλέπει το ελεγκτικό συνέδριο

Το Ελεγκτικό Συνέδριο καταγράφει περιορισμένο ανταγωνισμό, λάθη στα μητρώα και συμβάσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων που κρίθηκαν μη νόμιμες — Τι βρίσκεται πίσω από τα ποσοστά απορρόφησης του Ταμείου Ανάκαμψης.

Αλέξανδρος Κλώσσας
Διεθνής επιβατική κίνηση: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια
Τουρισμός

Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια

Τι δείχνουν τα στοιχεία για την Fraport Greece - Ποιες χώρες στήριξαν τον ελληνικό τουρισμό

Λάμπρος Καραγεώργος
Πιερρακάκης: Τρεις ταχύτητες τραπεζών στην Ευρώπη
Τράπεζες

Πιερρακάκης: Οι τρεις κατηγορίες τραπεζών που χρειάζεται η Ευρώπη

Το παράδειγμα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας, η οποία προετοιμάζει τα επόμενα βήματα ανάπτυξης της

Αγης Μάρκου
Περισσότερα από Business
Νερά Κρήτης: Η υποχώρηση στην κερδοφορία, οι «κόφτες» στα κόστη και το σχέδιο για το 2026
Business

Πώς τα Νερά Κρήτης έβαλαν «κόφτη» στο... κόστος

Οι κινήσεις για εξοικονόμηση κόστους, το ταμείο της Νερά Κρήτης και η νέα γραμμή παραγωγής - Το σερί επενδύσεων στις εγκαταστάσεις

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ελαιόλαδο: Η μεγάλη ευκαιρία της Γαλλίας και η μάχη για μια θέση στο ράφι
Τρόφιμα – ποτά

Ελαιόλαδο: Η αγορά των 110.000 τόνων που χάνει η Ελλάδα [πίνακες]

Το ελληνικό ελαιόλαδο αναζητά τη θέση του στη γαλλική αγορά – Ποιο είναι το μεγάλο στοίχημα

Μαρία Σιδέρη
Στουρνάρας: Στο διεθνές συνέδριο Money and Banking Conference 2026 στην Αργεντινή
Τράπεζες

Στο διεθνές συνέδριο Money and Banking Conference 2026 στην Αργεντινή

Η διεθνής αναγνώριση της ελληνικής οικονομικής εμπειρίας

AXIA Alpha Finance: Τι περιμένει για τη ΔΕΗ στο τρίτο τρίμηνο
Business

Τι περιμένει η AXIA Alpha Finance για τη ΔΕΗ στο τρίτο τρίμηνο

Πτώση κερδοφορίας αναμένει η AXIA Alpha Finance για τη ΔΕΗ στο τρίτο τρίμηνο - Δεν θα αλλάξουν οι ετήσιοι στόχοι

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΕΦΕΤ: Ανακάλεσε γυάλινα καλαμάκια
Business

ΕΦΕΤ: Ανακάλεσε γυάλινα καλαμάκια

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. καλεί τους καταναλωτές, που έχουν προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν να μην το χρησιμοποιήσουν

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Προσωρινή δυσλειτουργία στην ηλεκτρονική εξυπηρέτηση του Πρωτοκόλλου λόγω Microsoft
Business

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Δυσλειτουργία στην ηλεκτρονική εξυπηρέτηση πρωτοκόλλου λόγω Microsoft

Για επείγοντα ζητήματα η Επιτροπή Ανταγωνισμού καλεί τους ενδιαφερόμενους να επικοινωνούν τηλεφωνικά

Lidl Hellas: Νέα επένδυση 2,76 εκατ. ευρώ
Business

Lidl Hellas: Νέα επένδυση 2,76 εκατ. ευρώ

Η Lidl Hellas επαναλειτουργεί αναβαθμισμένο το κατάστημά της στην Αγία Παρασκευή

Latest News
Καλώδια, ρηματική διακοίνωση και εθνικιστικές παγίδες
Πολιτική

Καλώδια, ρηματική διακοίνωση και εθνικιστικές παγίδες

Αναλυτές επιμένουν πως «στο διεθνές πεδίο τα προσχήματα είναι συχνά σπουδαιότερα και από την ουσία καθώς επιτρέπουν στα κράτη να αφομοιώσουν τις αποτυχίες και να επιβιώσουν για να επανέλθουν την επόμενη μέρα».

Αλεξάνδρα Φωτάκη
FT: Η Nvidia προσέγγισε τον CEO της Arm για τη θέση του Τζένσεν Χουάνγκ
World

Η Nvidia προσέγγισε τον Χάας της Arm για τη θέση του CEO

Ο Χάας, ο οποίος ηγείται από το 2022 της βρετανικής εταιρείας ημιαγωγών που υποστηρίζεται από τη SoftBank, εργάστηκε στη Nvidia για περίπου επτά χρόνια

IEA: «Γυρίζει» η αγορά πετρελαίου – Από το έλλειμμα σε πλεόνασμα 1,7 εκατ. βαρελιών
Πετρέλαιο

«Γυρίζει» η αγορά πετρελαίου - Από το έλλειμμα σε πλεόνασμα 1,7 εκατ. βαρελιών

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) αναθεώρησε τις προηγούμενες εκτιμήσεις του

Microsoft: Το ψηφιακό έμφραγμα που παρέλυσε τον πλανήτη – Οι φόβοι για τους χάκερ και την τεχνητή νοημοσύνη
Tεχνητή νοημοσύνη

Το «έμφραγμα» της Microsoft και οι φόβοι για την ΑΙ

Η κατάρρευση του Microsoft 365 παρέλυσε κυβερνήσεις, νοσοκομεία και επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο, αναδεικνύοντας την επικίνδυνη εξάρτηση από τους αμερικανικούς κολοσσούς και την ανάγκη για ψηφιακή κυριαρχία.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΗΠΑ: Για 5 ώρες καθηλώθηκαν τα αεροπλάνα στα αεροδρόμια
World

Για 5 ώρες καθηλώθηκαν τα αεροπλάνα στα αεροδρόμια των ΗΠΑ

Ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ Σον Ντάφι απέδωσε το πρόβλημα στο πεπαλαιωμένο σύστημα ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας

Συντάξεις: Νέα δεδομένα στη διαδοχική ασφάλιση με χρόνο στο ΝΑΤ
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Νέα δεδομένα στη διαδοχική ασφάλιση με χρόνο στο ΝΑΤ

Τι προβλέπει σχετική απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας που αφορά χιλιάδες ασφαλισμένους

Κώστας Παπαδής
Τζένσεν Χουάνγκ: Τι σημαίνει η πτώση του για την ισχύ της Silicon Valley
Tεχνητή νοημοσύνη

Τζένσεν Χουάνγκ: Τι σημαίνει η πτώση του για την ισχύ της Silicon Valley

Η υποστήριξη της ελίτ της Silicon Valley στον Τζένσεν Χουάνγκ

Τζούλη Καλημέρη
Νερά Κρήτης: Η υποχώρηση στην κερδοφορία, οι «κόφτες» στα κόστη και το σχέδιο για το 2026
Business

Πώς τα Νερά Κρήτης έβαλαν «κόφτη» στο... κόστος

Οι κινήσεις για εξοικονόμηση κόστους, το ταμείο της Νερά Κρήτης και η νέα γραμμή παραγωγής - Το σερί επενδύσεων στις εγκαταστάσεις

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Οι χώρες που καταναλώνουν το περισσότερο κρασί στον κόσμο – Πού βρίσκεται η Ελλάδα;
World

Οι χώρες που καταναλώνουν το περισσότερο κρασί στον κόσμο

Η εικόνα δείχνει ότι το κρασί παραμένει σε μεγάλο βαθμό ευρωπαϊκή υπόθεση, ακόμη και όταν η μεγαλύτερη αγορά βρίσκεται στις ΗΠΑ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Euronext Athens: Ποιοι διεκδικούν μια θέση δίπλα στους «επτά» του MSCI
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ποιοι διεκδικούν μια θέση δίπλα στους «επτά» του MSCI

Ποιες μετοχές μπαίνουν στο ραντάρ των ξένων και η… έκπληξη στο Euronext Athens

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Microsoft: Την αποκατάσταση της λειτουργίας όλων των υπηρεσιών της, ανακοίνωσε η εταιρεία
World

Την αποκατάσταση της λειτουργίας όλων των υπηρεσιών της, ανακοίνωσε η Microsoft

Η Microsoft απέδωσε τα σοβαρά προβλήματα που προκλήθηκαν σε δυσλειτουργίες των διακομιστών

Η βιομηχανία τροφίμων και η πρόκληση της ΤΝ
Opinion

Η πρόκληση της ΑΙ στα τρόφιμα

Ανατροπές στη βιομηχανία τροφίμων από την παραγωγή έως και τις πιο έξυπνες αλυσίδες εφοδιασμού

Αθανάσιος Χ. Παπανδρόπουλος
Βιομηχανία: Πώς η Ελλάδα θα «κατακτήσει» τις διεθνείς αγορές – Τα «αγκάθια» και η ανάγκη για υποδομές
Business

Πώς θα «πετάξει» η ελληνική βιομηχανία στο εξωτερικό

Οι προκλήσεις της εξωστρέφειας για την ελληνική βιομηχανία - Πώς διαμορφώνεται η περιφερειακή βιομηχανική ανάπτυξη στη χώρα;

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Big Tech: Γιατί οι CEOs λατρεύουν τα μαύρα τζάκετ;
World

Γιατί οι CEOs των Big Tech λατρεύουν τα μαύρα τζάκετ;

Από τον Τζένσεν Χουάνγκ μέχρι τον Μαρκ Ζάκερμπεργκ, τα μαύρα τζάκετ προσδίδουν μια νότα «cool» στις Big Tech

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ελαιόλαδο: Η μεγάλη ευκαιρία της Γαλλίας και η μάχη για μια θέση στο ράφι
Τρόφιμα – ποτά

Ελαιόλαδο: Η αγορά των 110.000 τόνων που χάνει η Ελλάδα [πίνακες]

Το ελληνικό ελαιόλαδο αναζητά τη θέση του στη γαλλική αγορά – Ποιο είναι το μεγάλο στοίχημα

Μαρία Σιδέρη
Αποθήκευση ενέργειας: Η νέα αγορά των 2 δισ. ευρώ και οι μεγάλοι μνηστήρες των 4,7 GW
Αποθήκευση Ενέργειας

Το νέο Ελντοράντο των 2 δισ. ευρώ – Ποιοι διεκδικούν έργα 4,7 GW

ΔΕΗ, Metlen, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Motor Oil, Masdar και άλλοι ισχυροί ελληνικοί και διεθνείς όμιλοι παίρνουν θέση στη νέα ενεργειακή αγορά – Οι 12 μεγαλύτερες παρουσίες και τα επενδυτικά σχέδια.

Μάχη Τράτσα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies