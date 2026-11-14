Νερά Κρήτης: Η υποχώρηση στην κερδοφορία, οι «κόφτες» στα κόστη και το σχέδιο για το 2026

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Ελαφριά άνοδο των πωλήσεων, μικρή πτώση στα καθαρά κέρδη και νέες εγκαταστάσεις παραγωγής «έφερε» στη Νερά Κρήτης το 2025, η οποία κρίνει τις επιδόσεις ικανοποιητικές, λαμβάνοντας υπόψς τις συνθήκες της αγοράς.

Πιο ειδικά, τζίρος της εταιρείας κατέγραψε μικρή αύξηση με ποσοστό 1,38% και ανήλθε στο ποσό των 32,78 εκατ. ευρώ έναντι 32,34 εκατ. ευρώ, το δε μικτό αποτέλεσμα είχε οριακή άνοδο κατά 60 χιλ. ευρώ, ήτοι κατά ποσοστό 0,40%, φτάνοντας στα 15,062 εκατ. ευρώ έναντι 15,001 εκατ. ευρώ.

Έπειτα, τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων ανήλθαν σε 6,12 εκατ. ευρώ το 2025 έναντι 6,20 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση.

Όσον αφορά την καθαρή κερδοφορία της Νερά Κρήτης, τα αποτελέσματα μετά από φόρους μειώθηκαν κατά 25,96% στα 2,101 εκατ. ευρώ έναντι 2,837 εκατ. ευρώ το 2024. Τα κέρδη ανά μετοχή ανέρχονται σε 1,18 ευρώ για το 2025 έναντι 1,60 ευρώ για το 2024.

Η καθαρή θέση αυξήθηκε σε ποσοστό 17,85% στα 13,87 εκατ. ευρώ έναντι 11,77 εκατ. ευρώ το 2024.

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας μειώθηκαν σε ποσοστό 25,65% ήτοι σε ποσό 5,304 εκατ. ευρώ, η οποία οφείλεται κυρίως στην επίτευξη συμφωνίας αποπληρωμής οφειλής στα επόμενα έτη, με εταιρεία κοινών ιδιοκτησιακών συμφερόντων, όπως αναφέρει η διοίκηση.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, τα αποτελέσματα του 2025 καταχωρήθηκαν στο υπόλοιπο ζημιών εις νέο, ενώ λόγω συσσωρευμένων ζημιών δεν υφίσταται διανομή κερδών.

Νερά Κρήτης: Πώς έβαλε «κόφτη» στο κόστος – Οι επενδύσεις

Για την εξοικονόμηση κόστους και με στόχο την μεγαλύτερη δυνατή ανταγωνιστικότητα σε μια ευαίσθητη τιμολογιακά κατηγορία η εταιρεία λάνσαρε στο brand «Θέρισο» φιάλες με το λιγότερο πλαστικό ανάμεσα στις Ελληνικές εταιρείες εμφιάλωσης στις ταχυκίνητες κατηγορίες 0,33lt, 0,5lt και 1,5lt, επισημαίνει η διοίκηση.

Έπειτα, η εταιρεία υλοποίησε σειρά επενδύσεων το τελευταίο διάστημα, ξεκινώντας από τη δημιουργία νέας μονάδας παραγωγής ενέργειας και εγκαταστάσεων μέχρι το λανσάρισμα νέων βιώσιμων κωδικών με λιγότερο πλαστικό.

Ειδικότερα, η Νερά Κρήτης ολοκλήρωσε πρόσφατα την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος «Net Metering» ισχύος 2,6 MW στη μονάδα παραγωγής πλαστικών στο Ύπατο Θήβας.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, η εταιρεία διαθέτει πλέον εγκαταστάσεις Φ/Β στο καθεστώς Net-Metering συνολικής ισχύος 5MW, οι οποίες καταλαμβάνουν 32.000 τ.μ. επιφανειών της στέγης των εργοστασίων της.

Με την ανωτέρω επένδυση η εταιρεία είναι ο μεγαλύτερος χρήστης παραγωγής και συμψηφισμού ενέργειας στην βιομηχανία εμφιάλωσης στη Ελλάδα.

Και με την ενεργειακή κρίση που ξέσπασε από τον Μάρτιο και ύστερα παγκοσμίως λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, μένει να φανεί κατά πόσον η ιδιοπαραγωγή θωράκισε φέτος την εταιρεία από τη μεταβλητότητα του ενεργειακού κόστους.

Πέραν αυτού, η εταιρεία τονίζει ότι με το ανωτέρο εγχείρημα, πέρα από την ιδιοπαραγωγή, φιλοδοξεί να λειτουργεί με αρχές βιωσιμότητας για τα προϊόντα αλλά και τις επιχειρησιακές λειτουργίες της.

Νέες παραγωγικές μονάδες – Οι στόχοι για το 2026

Σύμφωνα με τη διοίκηση, το 3ο τρίμηνο του 2025 ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση της νέας γραμμής παραγωγής πωμάτων.

Επίσης, ολοκλήρωθηκε η αναβάθμισης της παραγωγικής μονάδας και εγκατάσταση νέας υπερσύγχρονης γραμμής εμφιάλωσης στο Βαρύπετρο Χανίων καθώς και η εγκατάσταση δεύτερης νέας γραμμής παραγωγής Preform για κάλυψη ιδίων αναγκών στο Ύπατο Βοιωτίας.

Η πραγματοποίηση των παραπάνω επενδύσεων από το έτος 2024 είχε ως αποτέλεσμα την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, μέσω της μείωσης του κόστους παραγωγής και ειδικότερα όσον αφορά το κόστος των πρώτων υλών και ενέργειας, αναφέρει η διοίκηση.

Για την τρέχουσα χρήση η εταιρεία προβλέπει περαιτέρω αύξηση του κύκλου εργασιών της και σταθεροποίηση της λειτουργικής της κερδοφορίας.

Στους στόχους της Νερά Κρήτης περιλαμβάνεται η περαιτέρω ανάπτυξή της με το σχεδιασμό και την παραγωγή νέων προϊόντων, η ανάπτυξη του πελατολογίου της στους υπάρχοντες, αλλά και σε νέους τομείς, καθώς και η βελτιστοποίηση των παραγωγικών διεργασιών με σκοπό την εξοικονόμηση.