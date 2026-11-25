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Ισχυρές πιέσεις δέχτηκαν σήμερα τα περισσότερα χρηματιστήρια της Ασίας, καθώς η επιστροφή των πωλητών στις τεχνολογικές μετοχές εντείνει τις αμφιβολίες για τη διάρκεια του επενδυτικού κύκλου της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι νέες απειλές της κυβέρνησης Τραμπ για επιβολή δασμών, σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα γύρω από την αποδοτικότητα των τεράστιων επενδύσεων σε υποδομές AI, περιορίζουν τη διάθεση ανάληψης κινδύνου, στρέφοντας μέρος των κεφαλαίων προς τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα.

Οι δείκτες

Ο Kospi της Νότιας Κορέας κατέγραψε απώλειες 6,16%, ενώ ο Weighted Index της Ταϊβάν υποχώρησε κατά 4,94%, με τις δύο αγορές να χάνουν μεγάλο μέρος των κερδών που είχαν καταγράψει μετά την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia.

Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 υποχώρησε κατά 2,6% και ο Topix κατά 1%, ενώ στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng σημείωσε απώλειες 1,2%. Στην ηπειρωτική Κίνα, ο CSI 300 υποχώρησε κατά 0,88% και ο Shanghai Composite κατά 0,98%.

Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 έχασε 0,4%, ενώ ο Straits Times της Σιγκαπούρης υποχώρησε κατά 0,2%. Στον αντίποδα, ο NZX 50 της Νέας Ζηλανδίας ενισχύθηκε κατά 0,7%, ενώ ο Nifty 50 της Ινδίας κατέγραψε κέρδη άνω του 2%.

Ο ευρύτερος δείκτης MSCI Ασίας-Ειρηνικού υποχώρησε κατά 2,7%, ενώ ο παγκόσμιος δείκτης MSCI All Country World Index σημείωσε απώλειες 0,4%.

Η ανακούφιση που προκάλεσε η επιστροφή του Χουάνγκ στη Nvidia αποδεικνύεται βραχύβια, καθώς οι επενδυτές συντηρούν τους προβληματισμούς για τις αποτιμήσεις των τεχνολογικών εταιρειών και τις προοπτικές απόδοσης των κεφαλαίων που διοχετεύονται στην τεχνητή νοημοσύνη.

Στη Νότια Κορέα, η SK Hynix υποχώρησε κατά 9,1%, η Samsung Electronics κατά 9,3% και η LG Innotek κατά 5,5%. Στην Ταϊβάν, η Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) κατέγραψε απώλειες 7,6%, η Foxconn έχασε 9,2% και η Largan Precision 1,4%.

Ακόμη μεγαλύτερες ήταν οι πιέσεις στην Ιαπωνία, όπου η Kioxia υποχώρησε κατά 15% και η Murata Manufacturing κατά 16,1%.

Στην Κίνα, η Naura Technology σημείωσε απώλειες 8,5%, η Cambricon Technologies υποχώρησε κατά 3,7% και η Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) κατά 2,6%. Οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης Z.AI και MiniMax κατέγραψαν απώλειες 8,5% και 7,1% αντίστοιχα.

Το κλίμα

Το επενδυτικό κλίμα επιβαρύνουν οι πληροφορίες ότι η αμερικανική κυβέρνηση προετοιμάζεται να δημοσιοποιήσει τα πορίσματα έρευνας σχετικά με τη φερόμενη πλεονάζουσα βιομηχανική παραγωγική ικανότητα 16 σημαντικών εμπορικών εταίρων των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων η Κίνα και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η έρευνα θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την επιβολή πρόσθετων δασμών, καθώς η Ουάσιγκτον αναζητά τρόπους να αντικαταστήσει δασμολογικές επιβαρύνσεις που ακυρώθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

Αν και οι νέες επιβαρύνσεις δεν αναμένεται να οδηγήσουν τους συνολικούς δασμολογικούς συντελεστές υψηλότερα από τα επίπεδα που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο υφιστάμενων εμπορικών συμφωνιών, η εξέλιξη αναζωπυρώνει τις ανησυχίες για την οικονομική ανάπτυξη, την εταιρική κερδοφορία και τον πληθωρισμό.

Πρόσθετη πηγή ανησυχίας για τον ασιατικό τεχνολογικό κλάδο αποτελεί η απόφαση του αμερικανικού υπουργείου Εμπορίου να εντάξει επτά οντότητες της Νοτιοανατολικής Ασίας στον κατάλογο περιορισμών εξαγωγών.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η Apex Enterprise Solutions, θυγατρική της Alibaba με έδρα τη Σιγκαπούρη, λόγω ανησυχιών για πιθανή διοχέτευση προηγμένων υπολογιστικών προϊόντων σε μη εγκεκριμένους αποδέκτες.

Η Alibaba χαρακτήρισε εσφαλμένη την απόφαση, αρνήθηκε ότι η θυγατρική της είχε διοχετεύσει επεξεργαστές που υπόκεινται σε εξαγωγικούς περιορισμούς και γνωστοποίησε ότι θα εξετάσει τις διαθέσιμες νομικές επιλογές.