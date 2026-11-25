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Το τελικό «πράσινο φως» για την επικαιροποίηση των κανόνων που αφορούν τη στήριξη των ευρωπαίων αγροτών με βιολογικά προϊόντα έδωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλι.

Η νομοθεσία, η οποία είχε ήδη συμφωνηθεί επί της αρχής από τους διαπραγματευτές του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, θα ενισχύσει την προστασία τόσο των καταναλωτών όσο και των επιχειρήσεων. Το Κοινοβούλιο ενέκρινε την πρόταση με 486 ψήφους υπέρ, 39 κατά και 140 αποχές.

Νέα πρότυπα επισήμανσης για προϊόντα από τρίτες χώρες

Τα προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες μπορούν να χρησιμοποιούν το λογότυπο βιολογικής παραγωγής της ΕΕ στην ετικέτα, την παρουσίαση και τη διαφήμισή τους μόνο εάν συμμορφώνονται με ισοδύναμα πρότυπα και αν, κατά περίπτωση, πληρούν περαιτέρω προϋποθέσεις παραγωγής και ελέγχου, ισοδύναμες με αυτές της ΕΕ.

Οι διατάξεις αυτές αποσκοπούν στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στα βιολογικά τρόφιμα και στη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τους παραγωγούς της ΕΕ και των τρίτων χωρών.

Εξαιρέσεις για μικρές επιχειρήσεις με απευθείας πωλήσεις

Οι μικρές επιχειρήσεις που πωλούν μη συσκευασμένα βιολογικά προϊόντα απευθείας στους καταναλωτές μπορούν να εξαιρούνται από τις διαδικασίες πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων, εφόσον οι ετήσιες πωλήσεις τους δεν υπερβαίνουν τα 10.000 κιλά και ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους είναι κάτω από 40.000 ευρώ.

Τα στοιχεία αυτά διπλασιάστηκαν, από 5.000 κιλά και 20.000 ευρώ αντίστοιχα, για να μπορέσουν να επωφεληθούν περισσότεροι μικροί παραγωγοί.

Βέλτιστες πρακτικές για την αντιμετώπιση της διασταυρούμενης μόλυνσης

Για την αντιμετώπιση της διασταυρούμενης επιμόλυνσης μεταξύ βιολογικών και μη βιολογικών καλλιεργειών και την αντιμετώπιση των διαφορετικών ερμηνειών των κανόνων μεταξύ των κρατών μελών, από τις 31 Δεκεμβρίου του 2031 η Επιτροπή θα δημοσιεύσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές για την πρόληψη της διασταυρούμενης επιμόλυνσης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις της ΕΕ.

Η προσωρινή συμφωνία πρέπει τώρα να εγκριθεί επίσημα από το Συμβούλιο. Ο κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ μία ημέρα μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.