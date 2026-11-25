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Με την παράδοση των πολυτελών κατοικιών στους ιδιοκτήτες τους και τη σταδιακή ενεργοποίηση νέων δραστηριοτήτων εστίασης και ψυχαγωγίας, το The Ilisian εισέρχεται στην επόμενη φάση ανάπτυξής του. Το 2027 αναμένεται να αποτελέσει κομβική χρονιά για την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδιασμού της επένδυσης που μεταμορφώνει το ιστορικό ακίνητο του πρώην Hilton Αθηνών.

Ήδη από τον Νοέμβριο έχει ξεκινήσει η διαδικασία παράδοσης στους ιδιοκτήτες τους, των διαμερισμάτων Conrad Residences, ενώ στις αρχές του επόμενου έτους προγραμματίζεται η παράδοση των Waldorf Astoria Residences.

Το συγκρότημα περιλαμβάνει συνολικά 55 πολυτελείς επώνυμες κατοικίες, εκ των οποίων 18 υπό το σήμα Conrad και 37 υπό το σήμα Waldorf Astoria. Όλες οι κατοικίες είχαν βρει αγοραστές ήδη από τον περασμένο Απρίλιο.

Μια νέα πηγή εσόδων για τους ιδιοκτήτες των Conrad Residences αναμένεται να αποτελέσει το πρόγραμμα εκμίσθωσης που θα ενεργοποιηθεί το 2027. Μέσω αυτού, οι κατοικίες θα μπορούν να εντάσσονται στο σύστημα κρατήσεων του ξενοδοχείου, όταν δεν χρησιμοποιούνται από τους ιδιοκτήτες τους. Για τα διαμερίσματα Waldorf Astoria προβλέπεται διαφορετικό καθεστώς εμπορικής αξιοποίησης.

Επιστρέφει το Galaxy

Παράλληλα, μέσα στο 2027 αναμένεται να διευρυνθούν οι επιλογές εστίασης και ψυχαγωγίας του συγκροτήματος, με την επιστροφή του ιστορικού Galaxy, που επί δεκαετίες αποτελούσε σημείο αναφοράς της κοινωνικής ζωής της Αθήνας.

Στη θέση του θα αναπτυχθούν δύο διαφορετικοί χώροι, το Galaxy Dispensary, με χαρακτήρα γαστρομπάρ, και το Galaxy Supper Club. Με την ολοκλήρωση του σχεδιασμού, το The Ilisian θα διαθέτει συνολικά εννέα χώρους εστίασης και διασκέδασης.

Η στρατηγική του ομίλου Ensofi στηρίζεται στη δημιουργία ενός αυτοτελούς προορισμού στην καρδιά της Αθήνας, που συνδυάζει την υψηλού επιπέδου ξενοδοχειακή φιλοξενία, την πολυτελή κατοικία, τη γαστρονομία και την ψυχαγωγία. Στην ίδια κατεύθυνση εντάσσεται και η λειτουργία της ιδιωτικής λέσχης μελών House of NYNN.

Η επένδυση, συνολικού ύψους περίπου 340 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του κόστους απόκτησης του ακινήτου, υλοποιείται από την Ιονική Ξενοδοχειακή, στην οποία η Ensofi συμμετέχει με ποσοστό 51% και εταιρεία συνδεδεμένη με τον όμιλο Olayan με 49%.

Το Conrad Athens ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 23 Απριλίου 2026, ακριβώς 63 χρόνια μετά τα εγκαίνια του Hilton Αθηνών, εγκαινιάζοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία ενός από τα πλέον εμβληματικά ακίνητα της ελληνικής πρωτεύουσας.