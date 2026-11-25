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Το ενδεχόμενο πώλησης της επιχείρησής της εξετάζει η Starbucks στην Ιαπωνία, σε μια κίνηση που θα μπορούσε να αποφέρει αρκετά δισεκατομμύρια δολάρια και να αναδιαμορφώσει την παρουσία της σε μία από τις σημαντικότερες αγορές της. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, το οποίο επικαλείται πρόσωπα με γνώση των συζητήσεων, η αμερικανική εταιρεία έχει προσλάβει ως συμβούλους τη Citigroup και τη Morgan Stanley, προκειμένου να αξιολογήσει τις διαθέσιμες επιλογές.

Η Starbucks φέρεται να έχει αρχίσει να διερευνά το ενδιαφέρον τόσο στρατηγικών όσο και χρηματοοικονομικών επενδυτών. Μια επίσημη διαδικασία πώλησης θα μπορούσε να ξεκινήσει ακόμη και πριν από το τέλος του 2026, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί οριστική απόφαση. Οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν είναι βέβαιο ότι θα καταλήξουν σε συναλλαγή.

Μία από τις σημαντικότερες αγορές της Starbucks

Η ιαπωνική δραστηριότητα έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για τον αμερικανικό όμιλο. Η Starbucks διαθέτει περίπου 2.000 καταστήματα στην Ιαπωνία, όπου δραστηριοποιείται εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αγορά της εκτός ΗΠΑ στην οποία λειτουργεί απευθείας τα καταστήματά της, γεγονός που εξηγεί το ενδιαφέρον που αναμένεται να προσελκύσει μια πιθανή πώληση.

Η εταιρεία απέκτησε τον πλήρη έλεγχο της ιαπωνικής επιχείρησης το 2014, εξαγοράζοντας το μερίδιο του μακροχρόνιου τοπικού εταίρου της, Sazaby League, έναντι περίπου 914 εκατ. δολαρίων. Η συναλλαγή αποτιμούσε τότε τη δραστηριότητα σε περίπου 1,5 δισ. δολάρια.

Το ενδιαφέρον για την πώληση δεν εμφανίζεται για πρώτη φορά. Τον Σεπτέμβριο, πληροφορίες που είχαν μεταδοθεί από το Reuters ανέφεραν ότι η Starbucks εξέταζε την παραχώρηση πλειοψηφικού μεριδίου στην ιαπωνική επιχείρηση, με πιθανή αποτίμηση κοντά στα 3 δισ. δολάρια. Τότε, ωστόσο, τόσο το ποσοστό που θα μπορούσε να διατεθεί όσο και η τελική αξία παρέμεναν υπό συζήτηση.

Εκπρόσωπος της εταιρείας είχε χαρακτηρίσει την ιαπωνική δραστηριότητα ισχυρή επιχείρηση, με βαθιά αναγνωρισιμότητα του εμπορικού σήματος και σταθερή παρουσία στην αγορά. Είχε επίσης επισημάνει ότι η Starbucks αξιολογεί διαρκώς την καταλληλότερη εταιρική δομή, με στόχο τη δημιουργία αξίας για τους πελάτες και τους μετόχους της.

Η αναδιάρθρωση μετά την Κίνα

Η εξέταση της ιαπωνικής δραστηριότητας εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια αναδιάρθρωσης των διεθνών επιχειρήσεων της Starbucks. Προηγήθηκε η συμφωνία για την κινεζική αγορά, μέσω της οποίας ο έλεγχος της τοπικής δραστηριότητας πέρασε σε επενδυτές με επικεφαλής την Boyu Capital. Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο, με την κινεζική επιχείρηση να αποτιμάται στα 4 δισ. δολάρια. Η Starbucks ανέφερε ότι η συνολική οικονομική αξία της συμφωνίας, συνυπολογίζοντας τα έσοδα από την πώληση, το μερίδιο που διατήρησε και τα δικαιώματα αδειοδότησης, θα ξεπερνούσε τα 13 δισ. δολάρια.

Η πιθανή πώληση στην Ιαπωνία θα αποτελούσε ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς ένα διαφορετικό μοντέλο διεθνούς ανάπτυξης, με μεγαλύτερη συμμετοχή τοπικών επενδυτών και συνεργατών. Προς το παρόν, πάντως, η Starbucks δεν έχει ανακοινώσει συμφωνία ή οριστική απόφαση. Το ενδιαφέρον της αγοράς θα επικεντρωθεί στο εάν οι διερευνητικές επαφές θα οδηγήσουν σε επίσημη διαδικασία πώλησης και σε ποια αποτίμηση θα μπορούσε τελικά να πραγματοποιηθεί μια τέτοια συναλλαγή.