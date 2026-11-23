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Στις δυνατότητες που προσφέρουν η τεχνητή νοημοσύνη και οι σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας της ελληνικής αγροτικής παραγωγής, την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης, τη διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων και την προστασία της αυθεντικότητας των ελληνικών αγροτικών προϊόντων αναφέρθηκε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός, μιλώντας στο συνέδριο «PROJECT CODE: NEXUS – Live Experience».

Όπως χαρακτηριστικά υπογράμμισε, η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά πραγματική χρησιμότητα για την αγροτική παραγωγή όταν προσφέρει στον αγρότη πρακτικά εργαλεία και χειροπιαστά αποτελέσματα, συμβάλλοντας στη μείωση της σπατάλης νερού και άλλων εισροών, στην έγκαιρη προειδοποίηση για κινδύνους, στη βελτίωση της ποιότητας, στη μείωση του κόστους παραγωγής και στην ενίσχυση της θέσης των παραγωγών στην αγορά.

Οι δυνατότητες που προσφέρει η ψηφιοποίηση για τη βελτίωση της διαφάνειας και της αξιοπιστίας του συστήματος αγροτικών ενισχύσεων

Οι προκλήσεις

Αναφερόμενος στις προκλήσεις που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή, επεσήμανε ότι η ξηρασία, η αυξανόμενη αβεβαιότητα των καιρικών συνθηκών και οι ασθένειες των καλλιεργειών καθιστούν αναγκαία την καλύτερη πρόβλεψη και τη λήψη έγκαιρων αποφάσεων, ώστε οι παραγωγοί να μπορούν να προλαμβάνουν τους κινδύνους και όχι απλώς να διαχειρίζονται τις ζημιές εκ των υστέρων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σημασία της ορθολογικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων, επισημαίνοντας ότι η αξιοποίηση αισθητήρων υγρασίας, μετεωρολογικών δεδομένων και σύγχρονων μοντέλων άρδευσης μπορεί να βοηθήσει τους παραγωγούς να προσδιορίζουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τις ανάγκες των καλλιεργειών τους σε νερό.

Ο παραγωγός μπορεί να λαμβάνει καλύτερες αποφάσεις για την άρδευση, αλλά και να εντοπίζει εγκαίρως ενδείξεις αυξημένου κινδύνου εμφάνισης ασθενειών, ώστε να παρεμβαίνει πιο στοχευμένα, περιορίζοντας τις ζημιές και τη χρήση εισροών. Τόνισε, παράλληλα, ότι η τεχνολογία έρχεται να προσφέρει πρόσθετα εργαλεία στον αγρότη και τον γεωπόνο για τη μείωση του κόστους, την προστασία του εισοδήματος και τη βελτίωση των καθημερινών αποφάσεων στην παραγωγή, αλλά και τις δυνατότητες που προσφέρει η ψηφιοποίηση για την προστασία της αυθεντικότητας και της ταυτότητας των ελληνικών αγροδιατροφικών προϊόντων, αφού η προστιθέμενη αξία των ελληνικών προϊόντων στηρίζεται στην ποιότητα, στην προέλευσή τους και στην εμπιστοσύνη των καταναλωτών.

Στην κατεύθυνση αυτή, η αξιόπιστη ψηφιακή καταγραφή της διαδρομής ενός προϊόντος, από τον τόπο παραγωγής έως το ράφι, σε συνδυασμό με τη διασταύρωση στοιχείων παραγωγής, εισαγωγών, μεταποίησης και εμπορίου. Μέσω της καταγραφής παρτίδων, της τεκμηρίωσης της προέλευσης και της παρακολούθησης της διακίνησης των προϊόντων, καθίσταται ευκολότερος ο εντοπισμός αναντιστοιχιών ανάμεσα στις ποσότητες που παράγονται, εισάγονται και διατίθενται στην αγορά, ενισχύοντας έτσι την προστασία τόσο των έντιμων παραγωγών όσο και των καταναλωτών.

Ασφάλεια και ποιότητα τροφίμων

Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και την ποιότητα των τροφίμων, υπογράμμισε ότι τα ψηφιακά εργαλεία μπορούν να συμβάλουν στον αποτελεσματικότερο εντοπισμό ύποπτων συναλλακτικών ή εμπορικών πρακτικών, στην καλύτερη στόχευση των ελέγχων κατά μήκος της αγροδιατροφικής αλυσίδας.

Ο κ. Ανδριανός αναφέρθηκε επίσης στις προϋποθέσεις για την αξιόπιστη και ασφαλή αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, επισημαίνοντας ότι η αποτελεσματικότητα των σχετικών συστημάτων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα των δεδομένων που χρησιμοποιούν. Για τον λόγο αυτό, τόνισε τη σημασία της προστασίας των δεδομένων, της κυβερνοασφάλειας, του επιστημονικού ελέγχου και της ανθρώπινης εποπτείας.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε και στις δυνατότητες που προσφέρει η ψηφιοποίηση για τη βελτίωση της διαφάνειας και της αξιοπιστίας του συστήματος αγροτικών ενισχύσεων, μέσω της διασταύρωσης στοιχείων και της αξιοποίησης γεωχωρικών δεδομένων. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι η αποτελεσματικότητα αυτών των εργαλείων προϋποθέτει αξιόπιστα μητρώα, σαφείς κανόνες, ουσιαστικούς ελέγχους και λογοδοσία, με σταθερό στόχο τη διαμόρφωση ενός δίκαιου και διαφανούς συστήματος που θα εμπνέει εμπιστοσύνη στον έντιμο παραγωγό και θα προστατεύει τα δικαιώματά του.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Υφυπουργός υπογράμμισε ότι η μεγάλη πρόκληση για το μέλλον της ελληνικής αγροτικής παραγωγής είναι να συνδυαστούν η γνώση και η εμπειρία των Ελλήνων παραγωγών με τις δυνατότητες που προσφέρουν σήμερα η επιστήμη και η τεχνολογία. Στόχος είναι η αποτελεσματικότερη και ορθολογικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, η προστασία της ποιότητας και της ταυτότητας των ελληνικών προϊόντων και η δημιουργία πραγματικών προοπτικών για τους νέους ανθρώπους της υπαίθρου. Στην κατεύθυνση αυτή, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποτελέσει ένα ακόμη πολύτιμο εργαλείο για μια ισχυρότερη, πιο ανταγωνιστική και πιο ανθεκτική ελληνική αγροτική παραγωγή.