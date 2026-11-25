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Μιλάμε πολύ συχνά για την ακρίβεια και όντως είναι μία έννοια που περιγραφεί την οικονομική και κοινωνική συνθήκη όπου βασικά προϊόντα και υπηρεσίες ακριβαίνουν πολύ περισσότερο από όσο αυξάνονται τα εισοδήματα. Πράγμα που μεταφράζεται στο ότι οι άνθρωποι έχουν, με ονομαστικούς όρους, περισσότερα χρήματα, αλλά αυτά καταλήγουν να μπορούν να αγοράσουν λιγότερα αγαθά και υπηρεσίες.

Αυτό αποτυπώνουν με τρόπο σαφή και τα ίδια τα στατιστικά δεδομένα. Στη χώρα μας το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα ήταν το 2025 στο 77,7% του επιπέδου που ήταν το 2010. Δηλαδή, σε πραγματικούς όρους το 2025 εξακολουθούσαμε να είμαστε φτωχότεροι σε σχέση με 15 χρόνια πριν. Την ίδια στιγμή στην Ευρώπη τα μέσα πραγματικά εισοδήματα ήταν αυξημένα κατά 25,4%. Σε ορισμένες χώρες η αύξηση είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή: +160,2% π.χ. στην περίπτωση της Ρουμανίας.

Όλα αυτά δεν οφείλονται μόνο στο γεγονός ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες είναι πιο ακριβά. Έχουν άμεση σχέση και με το ότι ήδη από την εποχή της κρίσης μεθοδεύτηκε μια συστηματική απαξίωση της μισθωτής εργασίας. Ας μην ξεχνάμε ότι εάν κάτι έκαναν με συστηματικό τρόπο τα μνημόνια ήταν τη μισθωτή εργασία πιο φθηνή, πιο ευέλικτη, πιο επισφαλή. Θυμίζω ότι είχαμε μεγάλες μειώσεις του κατώτατου μισθού, μειώσεις των μισθών σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, κατάργηση στην πράξη των συλλογικών συμβάσεων και περιορισμό των εργασιακών δικαιωμάτων, μείωση των δυνατοτήτων και της δύναμης των συνδικάτων.

Ουσιαστικά, η λογική των Μνημονίων ήταν για να βγει η Ελλάδα από την οικονομική κρίση θα έπρεπε να γίνει μια χώρα φτηνού και ευέλικτου εργατικού δυναμικού. Κυνικά αποφασίστηκε ότι αυτό θα γινόταν το συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας. Γι’ αυτό και αξιοποιήθηκε ως πολιορκητικός κριός σε βάρος των δικαιωμάτων των εργαζομένων η εκτίναξη της ανεργίας που έφτασε – και αναφέρομαι στην επίσημη ανεργία – ακόμη και στο 27%.

Η έξοδος της χώρας από τα μνημόνια το 2018 έδωσε τη δυνατότητα να μπει φραγμός σε αυτή την πολιτική απαξίωσης της εργασίας. Όμως, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν εκμεταλλεύτηκε αυτή την «επιστροφή στην κανονικότητα» για να ενισχύσει τη θέση των εργαζομένων, για να αυξήσει τους πραγματικούς μισθούς, να αποκαταστήσει πλήρως τις συλλογικές διαπραγματεύσεις σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και να επιτρέψει συνολικά στα συνδικάτα να διεκδικήσουν αυτά που δικαιούνται οι εργαζόμενοι.

Και αυτό γιατί στην πραγματικότητα συνέχισε να βλέπει τους εργαζομένους ως απλώς κόστος εργασίας που έπρεπε να διατηρηθεί σε χαμηλό επίπεδο και όχι αυτούς που πραγματικά δημιουργούν τον κοινωνικό πλούτο και την «ανάπτυξη». Γι’ αυτό και οι ονομαστικές αυξήσεις μισθών ούτε τις προηγούμενες απώλειες κάλυπταν, ούτε τον πληθωρισμό ακολουθούσαν. Την ίδια ώρα η μερική αποκατάσταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων μπορεί να επέτρεψε μια σχετική βελτίωση σε κάποιος κλάδους, όμως την ίδια στιγμή οι συμβάσεις αδυνατούσαν να επαναφέρουν τη θέση της εργασίας εκεί που ήταν. Ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα στον δημόσιο τομέα. Εκεί όπου μισθοί είναι 12 τον χρόνο και όχι 14, όπως στον ιδιωτικό τομέα, και όπου θεωρούμε ότι μπορεί κάποιος με 1000 ευρώ καθαρά τον μήνα να πάει να ανοίξει σπίτι στην επαρχία, την ώρα που εκτινάσσονται τα ενοίκια. Και σαν να μην έφτανε αυτό, η κυβέρνηση το μόνο που έχει να αντιπροτείνει είναι ένα χριστουγεννιάτικο… χαρτζιλίκι αλλά από το 2027, θέλοντας να εκβιάσει και τη σχετική ψήφο.

Σε αυτό προστέθηκε και μια ακόμη διάσταση. Η κυβέρνηση αυτή δεν θέλησε να πάρει οποιοδήποτε μέτρο για να συγκρατήσει τον πληθωρισμό όταν αυτός επέστρεψε για τα καλά. Δεν θέλησε να βάλει τέλος στις μονοπωλιακές και ολιγοπωλιακές δομές στην αγορά, δεν θέλησε να εμποδίσει τις επιχειρήσεις να προχωρούν σε αυξήσεις για να διατηρήσουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα τα λειτουργικά περιθώρια κέρδους, και δεν θέλησε να περιορίσει τους έμμεσους φόρους που είναι οι πιο ταξικοί και άδικοι, μετακυλώντας το βάρος της χρηματοδότησης του κράτους στα πιο αδύναμα και επισφαλή τμήματα της κοινωνίας.

Το αποτέλεσμα είναι ότι παρά τη μείωση της ανεργίας οι εργαζόμενοι εξακολουθούν να αισθάνονται ανασφαλείς και να βρίσκονται αντιμέτωποι με την προοπτική να εργάζονται όλο και περισσότερο για να παίρνουν όλο και λιγότερα. Δεν είναι τυχαίο το πόσο έχει διαδοθεί η υπερεργασία ή ακόμη και πόσο συχνά οι άνθρωποι αναγκάζονται να έχουν και μία δεύτερη εργασία για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα.

Και τα πράγματα δεν πρόκειται να κάνει καλύτερα το γεγονός ότι όχι μόνο η κυβέρνηση δεν ασχολείται με το βελτιώσει τις συνθήκες για την εργασία, αλλά και δεν προσπαθεί να αυξηθούν οι καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας σε κλάδους υψηλής προστιθέμενης εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι συχνά οι εργασίες που προσφέρονται, ιδίως στη νεολαία, είναι της μορφής «σεζόν» στον τουρισμό. Όμως, αυτό σε κανένα βαθμό δεν σημαίνει αναβάθμιση της εργασίας.

Όλα αυτά εξηγούν το γιατί ο κόσμος της εργασίας στη χώρα μας είναι οργισμένος και αναζητά τρόπους να εκφράσει αγωνιστικά την αγανάκτησή του και τη διεκδίκησή του να αποκατασταθεί τελικά η ίδια η αξιοπρέπεια της εργασίας. Γιατί σε τελική ανάλυση τίποτα δεν θα κρίνει την ποιότητα του μέλλοντος αυτής της χώρας, περισσότερο από το εάν θα αναβαθμιστεί η θέση των εργαζομένων. Γιατί η επένδυση στην εργασία, στις δεξιότητές της, στη γνώση, στην εμπειρία της, στη διάθεσή της να βάλει πλάτη για να βγει η χώρα από τα σημερινά αδιέξοδα, είναι τελικά η μεγαλύτερη επένδυση.

Πηγή: in.gr