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Οι ρωσικές «υβριδικές» επιθέσεις αποτελούν μέρος της καθημερινότητας, δήλωσε ο επικεφαλής της Saab, ενώ στελέχη του τομέα της άμυνας προειδοποίησαν ότι αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερες απόπειρες να στοχευθούν οι δραστηριότητές τους.

Ο Mίκαελ Γιόχανσον, διευθύνων σύμβουλος του κορυφαίου σουηδικού ομίλου αμυντικών βιομηχανιών, δήλωσε ότι ο κίνδυνος έγκειται στο γεγονός ότι το «όριο του τι είναι φυσιολογικό» μετατοπίζεται «συνεχώς προς τα εμπρός και αυτό ακριβώς είναι που επιδιώκουν». Τα σχόλιά του έρχονται εν μέσω ανησυχιών στους κύκλους των μυστικών υπηρεσιών και της ασφάλειας ότι η Ευρώπη αποτυγχάνει να αποτρέψει τον ρωσικό υβριδικό πόλεμο, με πρόσφατη έξαρση των απόπειρων σαμποτάζ και εμπρηστικών επιθέσεων σε αμυντικές εγκαταστάσεις, καθώς και σε αεροδρόμια και άλλες κρίσιμες υποδομές.

Ο Μόρτεν Μπραντζέγκ, διευθύνων σύμβουλος του νορβηγικού αμυντικού ομίλου Nammo, δήλωσε στους Financial Times: «Ο κίνδυνος για επιθέσεις σαμποτάζ και επιθέσεις εναντίον των υπαλλήλων μας έχει αυξηθεί. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρόκειται επίσης για μια μορφή υβριδικής δραστηριότητας».

Το Κρεμλίνο στοχεύει CEO

Ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν προειδοποιήσει ότι πράκτορες του Κρεμλίνου στοχεύουν διευθύνοντες συμβούλους και άλλα ανώτερα στελέχη εταιρειών του αμυντικού τομέα. Η υπηρεσία ασφαλείας του Ηνωμένου Βασιλείου MI5 δήλωσε την Τρίτη ότι οι βρετανικές εταιρείες που προμηθεύουν τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας αντιμετωπίζουν απειλές από ρωσικές δράσεις σαμποτάζ, προτρέποντάς τις να ενισχύσουν την ασφάλεια στις εγκαταστάσεις τους.

Δύο στελέχη της Nammo, η οποία εδρεύει στην αγροτική νορβηγική πόλη Raufoss, δύο ώρες οδικώς βόρεια του Όσλο, δήλωσαν ότι είχαν παρατηρήσει μεγάλη αύξηση του αριθμού των ρωσόφωνων γυναικών στην περιοχή μέσω εφαρμογών γνωριμιών, καθώς και Κινέζων σεξεργατριών σε ένα τοπικό ξενοδοχείο, κάτι που θεώρησαν ως απόπειρες «παγίδευσης με δόλο». Ο Μπραντζέγκ ανέφερε ότι η Nammo και άλλες εταιρείες του τομέα της άμυνας είχαν ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας τους, αφού οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ και της Γερμανίας αποκάλυψαν ένα ρωσικό σχέδιο εναντίον του Αρμίν Πάπεργκερ, διευθύνοντος συμβούλου της Rheinmetall.

«Είναι γνωστό ότι ο Πούτιν δεν βλέπει με καλό μάτι το γεγονός ότι η δυτική αμυντική βιομηχανία υποστηρίζει την Ουκρανία, αλλά είμαστε περήφανοι που στηρίζουμε τα ελεύθερα κράτη στην ενίσχυση των πολεμικών αποθεμάτων τους, καθώς και την υποστήριξη της Ουκρανίας. Αυτό, λοιπόν, αποτελεί μέρος της καθημερινότητας που βιώνουμε πλέον στον αμυντικό κλάδο», δήλωσε ο Brandtzæg.

Από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στη Στοκχόλμη, ο Γιόχανσον δήλωσε στους FT: «Οι ουκρανικοί φορείς τονίζουν συνεχώς ότι πρέπει να το πάρουμε αυτό στα σοβαρά και… το μόνο που καταλαβαίνουν είναι η αποτροπή, και πιστεύω ότι αυτό είναι απόλυτα αληθές».

Ο ρόλος της Saab

Η Saab έχει αναδειχθεί σε βασικό προμηθευτή για την πολεμική προσπάθεια της Ουκρανίας κατά της Ρωσίας, με τη Σουηδία να δωρίζει 16 από τα παλαιότερα μαχητικά Gripen της εταιρείας στο Κίεβο από το επόμενο έτος. Η Ουκρανία συμφώνησε επίσης να αγοράσει τα νέα, προηγμένα μαχητικά Gripen E της Saab, στο πλαίσιο συμφωνίας που συνήφθη με τη Σουηδία το 2025. Οι κανόνες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι αμυντικές εταιρείες μπορούν να προστατεύονται από απόπειρες σαμποτάζ, όπως εισβολές με drones, διαφέρουν σε ολόκληρη την ΕΕ, καθώς η προστασία των στρατιωτικών εγκαταστάσεων αποτελεί αρμοδιότητα των εθνικών κυβερνήσεων. Η Γαλλία υιοθέτησε πρόσφατα νόμο για τον στρατιωτικό σχεδιασμό, ο οποίος επιτρέπει στους κατασκευαστές όπλων, καθώς και στους διαχειριστές κρίσιμων υποδομών, να χρησιμοποιούν μέτρα αντιμετώπισης των drones στις εγκαταστάσεις τους. Η Εσθονία ανακοίνωσε νωρίτερα αυτό το μήνα ότι θα κλείσει τα συνοριακά της περάσματα με τη Ρωσία από τις αρχές Δεκεμβρίου, αφού κατηγόρησε τη Μόσχα για μια υποτιθέμενη εμπρηστική επίθεση εναντίον της εταιρείας κατασκευής drones Threod Systems.

Προστασία κρίσιμων υποδομών

Η KNDS, η γαλλο-γερμανική εταιρεία κατασκευής αρμάτων μάχης που δραστηριοποιείται σε οκτώ χώρες, επιθυμεί να επιτραπεί στις εταιρείες του τομέα της άμυνας να καταρρίπτουν ύποπτα drones που πετούν πάνω από τις εγκαταστάσεις τους. Σε ένα πρόσφατο περιστατικό, ένα drone πέταξε πάνω από ένα από τα εργοστάσια της KNDS κοντά στο Μόναχο.

Ο Mαρσέλ Γκρίσνιγκτ, εκτελεστικός αντιπρόεδρος για τη διεθνή ανάπτυξη στην KNDS, δήλωσε ότι οι εγκαταστάσεις άμυνας θα πρέπει να χαρακτηριστούν ως κρίσιμες υποδομές. Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, οι διαχειριστές κρίσιμων υποδομών, όπως τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, υποχρεούνται να πληρούν συγκεκριμένες υποχρεώσεις ασφάλειας. Λαμβάνουν επίσης υποστήριξη από τις δημόσιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με απειλές. Ο Γκρίσνιγκτ ανέφερε ότι η KNDS ζητά ένα «πλαίσιο εθνικών και διεθνών κανονισμών». Είπε ότι υπάρχει διαθέσιμη χρηματοδότηση, αναφέροντας το ποσοστό έως 1,5% του ΑΕΠ που μπορούν να διαθέσουν οι χώρες του ΝΑΤΟ για ευρύτερες επενδύσεις σχετικές με την ασφάλεια, στο πλαίσιο της δέσμευσής τους να δαπανήσουν το 5% για την άμυνα και την ασφάλεια έως το 2035. Η Ευρώπη, πρόσθεσε, δεν έχει την «πολυτέλεια του χρόνου». «Όλοι μιλούν για επιχειρησιακή ετοιμότητα από στρατιωτική άποψη. Για μένα, όμως, η ετοιμότητα αφορά επίσης την προστασία των κρίσιμων υποδομών, συμπεριλαμβανομένης της αμυντικής βιομηχανίας», ανέφερε.