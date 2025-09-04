Αγορές: Γιατί οι traders ομολόγων βασίζονται στα έσοδα από τους δασμούς; [γράφημα]

Οι διαχειριστές ομολόγων βασίζονται στα έσοδα από τους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ για να ενισχύσουν τα δημόσια οικονομικά των ΗΠΑ, σε μια απότομη αλλαγή σε σχέση με τις αρχές του έτους, όταν ο εμπορικός πόλεμος που ξεκίνησε, προκάλεσε μια βίαιη πώληση στην αγορά ομολόγων του Δημοσίου.

Οι γενικευμένοι δασμοί του προέδρου των ΗΠΑ στους εμπορικούς εταίρους έπληξαν τις παγκόσμιες αγορές τον Απρίλιο και προκάλεσαν φόβους για οικονομικό σοκ, ωθώντας τον πρόεδρο να αναστείλει ορισμένους από τους δασμούς. Ωστόσο, οι επενδυτές βασίζονται τώρα στα εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια που συγκεντρώθηκαν από τους δασμούς για να αντισταθμίσουν τις φορολογικές περικοπές του Τραμπ και να περιορίσουν το δημόσιο χρέος των ΗΠΑ.

Πού βασίζονται οι επενδυτές;

«Ο μόνος τρόπος που βλέπω για να μειώσει η κυβέρνηση των ΗΠΑ το ανεξόφλητο χρέος της στο εγγύς μέλλον είναι να χρησιμοποιήσει τα έσοδα από τους δασμούς», δήλωσε ο Άντι Μπρένερ, επικεφαλής του τμήματος διεθνών επενδύσεων της NatAlliance Securities, αναφέροντας επίσης τα έσοδα από τις πωλήσεις των κατασκευαστών μικροτσίπ στην Κίνα. «Αν ξαφνικά τα έσοδα από τους δασμούς δεν υπάρχουν, αυτό είναι πρόβλημα».

Η αλλαγή στη διάθεση της αγοράς έρχεται μετά από μήνες αναταραχής στην οικονομική στρατηγική του Τραμπ, συμπεριλαμβανομένου του διακοπτόμενου εμπορικού πολέμου με εμπορικούς εταίρους όπως η Κίνα και των επιθέσεων του προς την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, που συνεχίζουν να εκνευρίζουν τους επενδυτές.

Ο πρόεδρος έχει χρησιμοποιήσει τους δασμούς για να επιτύχει γεωπολιτικούς στόχους και να προωθήσει την εγχώρια επανεκβιομηχάνιση, ενώ παράλληλα έχει υποσχεθεί να συγκεντρώσει «τρισεκατομμύρια δολάρια» σε έσοδα από τον φόρο επί των εισαγωγών.

Οι αγορές και η απόφαση

Οι αμφιβολίες σχετικά με τα έσοδα από τους δασμούς έπληξαν τις αγορές αργά την Παρασκευή, όταν ένα εφετείο επικύρωσε την απόφαση του Διεθνούς Εμπορικού Δικαστηρίου των ΗΠΑ ότι ο Τραμπ είχε υπερβεί τις εξουσίες του όταν επέβαλε ορισμένους από τους δασμούς. Το εφετείο επέτρεψε τη διατήρηση των δασμών, ενώ ο Λευκός Οίκος παρέπεμψε το θέμα στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Η απόφαση αυτή αποτέλεσε καταλύτη για την πώληση αμερικανικών κρατικών ομολόγων την Τρίτη και την Τετάρτη, σύμφωνα με αναλυτές, καθώς οι επενδυτές ανησυχούσαν ότι η μείωση των εσόδων από δασμούς θα οδηγούσε σε μεγαλύτερη υπερπροσφορά κρατικών ομολόγων.

Ο Thierry Wizman, στρατηγικός αναλυτής παγκόσμιων επιτοκίων στην Macquarie Group, δήλωσε: «Εάν το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος δασμών του Τραμπ ακυρωθεί από τα δικαστήρια, ορισμένοι αναλυτές θα χαρούν, ο πληθωρισμός θα υποχωρήσει, η ανάπτυξη ενδέχεται να βελτιωθεί και η Fed μπορεί να είναι πιο διατεθειμένη να χαλαρώσει τη νομισματική πολιτική. Αλλά εάν η προσοχή επικεντρωθεί στο χρέος και τα ελλείμματα εκείνη τη στιγμή, η αγορά ομολόγων ενδέχεται να εξεγερθεί».

Τι «βλέπουν» οι οίκοι

Οι S&P και Fitch έχουν ανακοινώσει ότι τα έσοδα από τους δασμούς ήταν ένας παράγοντας που συνέβαλε στην απόφασή τους να μην υποβαθμίσουν περαιτέρω την πιστοληπτική ικανότητα των ΗΠΑ.

Ο Robert Tipp, επικεφαλής στην PGIM Fixed Income, δήλωσε ότι υπάρχει «η ελπίδα ότι τα έσοδα από τους δασμούς μπορούν να βοηθήσουν στον έλεγχο του δημοσιονομικού ελλείμματος».

Οι παγκόσμιες αγορές ομολόγων έχουν σταθεροποιηθεί από την κατάρρευση που προκάλεσαν οι ανακοινώσεις του Τραμπ για τους δασμούς τον Απρίλιο. Ωστόσο, το δημόσιο χρέος έχει υποστεί νέες πιέσεις τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς τα ρεκόρ δανεισμού των πλούσιων χωρών ωθούν προς τα πάνω το κόστος των μακροπρόθεσμων τόκων.

Ακόμη και με τα έσοδα από τους δασμούς, ορισμένοι επενδυτές προειδοποιούν για το τρομακτικό μέγεθος των δανειακών αναγκών της αμερικανικής κυβέρνησης.

Ο Des Lawrence, ανώτερος στρατηγικός επενδυτής στη State Street Investment Management, δήλωσε ότι αν οι δασμοί «τεθούν σε αναστολή, αυτό θα στερήσει μια πηγή εσόδων».