Intralot: Σταθερή η αναπτυξιακή πορεία λέει η Edison – Κλείστηκαν σημαντικά συμβόλαια

Η Intralot παρουσίασε «σταθερή» ανάπτυξη 1%-2% στα έσοδα και το EBITDA για το πρώτο εξάμηνο του 2025, με την υποκείμενη αύξηση να επηρεάζεται αρνητικά από τη μετατροπή συναλλαγματικών ισοτιμιών και σημαντικές διακυμάνσεις μεταξύ των τριμήνων.

Σύμφωνα όμως με την ανάλυση της Edison, από πλευράς συμβάσεων, η εταιρεία σημείωσε επιτυχίες, ανανεώνοντας ή επεκτείνοντας συμβόλαια σε πολιτείες όπως το Αϊντάχο, Μοντάνα, Νιου Χαμπσάιρ και Νέα Ζηλανδία, ενώ κέρδισε και νέο συμβόλαιο στη Νεμπράσκα.

Η Edison επισημαίνει ότι οι προσεχείς μήνες αναμένεται να είναι καθοριστικοί για την Intralot, καθώς το τέταρτο τρίμηνο του 2025 αναμένεται να ολοκληρωθεί η εξαγορά της Bally’s International Interactive (BII). Η κίνηση αυτή θα αλλάξει ριζικά το επιχειρηματικό προφίλ της Intralot, με την προσθήκη δραστηριοτήτων στο online καζίνο, που θα ανεβάσουν το ποσοστό των εσόδων από αθλητικά στοιχήματα και iGaming πάνω από το 70%.

Παράλληλα, η γεωγραφική έκθεση θα μετατοπιστεί, καθώς η πλειονότητα των εσόδων της BII προέρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο θα γίνει η μεγαλύτερη αγορά, με περίπου 60% του συνδυασμένου κύκλου εργασιών. Σε όρους μεγέθους, η αξία της εξαγοράς της BII ανέρχεται στα 2,7 δισ. ευρώ, έναντι 1,1 δισ. ευρώ της Intralot σήμερα.

Οι επιδόσεις του β’ 3μηνου

Στο δεύτερο τρίμηνο του 2025, τα έσοδα υποχώρησαν κατά περίπου 5% σε ετήσια βάση, έναντι ανάπτυξης 4% στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2024. Καλές επιδόσεις κατέγραψαν οι τομείς Τεχνολογίας & Υποστήριξης (+3%) και Αδειοδοτημένων Λειτουργιών (+13%), ενώ τα συμβόλαια διαχείρισης παρουσίασαν πτώση περίπου 34%, κυρίως λόγω της Τουρκίας, όπου η αύξηση μεριδίου αγοράς και πελατών σε μια δυναμική αγορά αντισταθμίστηκε από την αδυναμία του νομίσματος, τον πληθωρισμό και υψηλότερες επενδύσεις στην προσέλκυση και διατήρηση παικτών.

Η επίδραση της συναλλαγματικής υποτίμησης επηρέασε τα συνολικά έσοδα, δεδομένου ότι τα περισσότερα νομίσματα υποχώρησαν έναντι του ευρώ. Παρά την κάμψη των εσόδων, το περιθώριο EBITDA βελτιώθηκε σημαντικά στο 37,7% από 35,2% το δεύτερο τρίμηνο του 2024.

Στο πρώτο εξάμηνο του 2025, η αύξηση των εσόδων διαμορφώθηκε στο 1,7% και του EBITDA στο 1,2%. Σε επίπεδο χωρών, τα αυξημένα περιθώρια σε Αργεντινή, Κροατία και Τουρκία αντιστάθμισαν τις απώλειες στη Βόρεια Αμερική και την Ελλάδα, όπου βρίσκεται το κεντρικό εταιρικό τμήμα.

Σημαντική βελτίωση παρουσίασε η δημιουργία ελεύθερων ταμειακών ροών, που διπλασιάστηκαν στα περίπου 44 εκατ. ευρώ από 22 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω ευνοϊκότερων όρων στο κεφάλαιο κίνησης και μειωμένων φόρων.

Η βελτιωμένη ταμειακή ροή επιτρέπει στην Intralot να μειώνει σταθερά το καθαρό της χρέος, που διαμορφώθηκε στα 334 εκατ. ευρώ (προσαρμοσμένο καθαρό χρέος 303 εκατ. ευρώ), με το δείκτη καθαρού χρέους προς EBITDA να πέφτει στο 2,4x από 2,9x στα τέλη του 2024.