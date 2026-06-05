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10th Capital Link Maritime Leaders Summit: Ανέδειξε τη στρατηγική σημασία της ελληνικής ναυτιλίας

To Συνέδριο συγκέντρωσε τους πρωταγωνιστές που διαμορφώνουν το μέλλον της παγκόσμιας ναυτιλίας και ενέργειας

Business 05.06.2026, 17:08
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10th Capital Link Maritime Leaders Summit: Ανέδειξε τη στρατηγική σημασία της ελληνικής ναυτιλίας
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Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε το «10ο Capital Link Maritime Leaders Summit – Greece» τη Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2026, στο Athenaeum InterContinental Athens, στο πλαίσιο της διεθνούς εβδομάδας των Ποσειδωνίων. Το φετινό Capital Link Maritime Leaders Summit σε συνεργασία με την DNV, το Nasdaq και το New York Stock Exchange, επιβεβαίωσε τον διεθνή τoυ χαρακτήρα και τη θέση του ως κορυφαίο σημείο αναφοράς για τη ναυτιλιακή και ενεργειακή βιομηχανία.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου, διεθνείς ηγέτες του κλάδου τοποθετήθηκαν επί των κρίσιμων προκλήσεων και ευκαιριών της αγοράς

To Συνέδριο συγκέντρωσε τους πρωταγωνιστές που διαμορφώνουν το μέλλον της παγκόσμιας ναυτιλίας και ενέργειας : με συμμετοχή άνω των 1.500 υψηλόβαθμων συνέδρων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, το Summit έφερε σε επαφή κορυφαία στελέχη της παγκόσμιας ναυτιλίας και ενέργειας, ανώτατους εκπροσώπους θεσμικών φορέων, επενδυτικών οργανισμών και διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και ηγετικές φυσιογνωμίες της ελληνικής εφοπλιστικής κοινότητας. Η ποιότητα και το κύρος των συμμετεχόντων επιβεβαίωσαν τον ρόλο της Ελλάδας ως κεντρικού κόμβου παγκόσμιου ναυτιλιακού διαλόγου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου, διεθνείς ηγέτες του κλάδου τοποθετήθηκαν επί των κρίσιμων προκλήσεων και ευκαιριών της αγοράς, από τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις και τις μεταβολές των παγκόσμιων εμπορικών ροών έως την ενεργειακή μετάβαση, την ανθρακοποίηση και τον τεχνολογικό μετασχηματισμό της ναυτιλίας. Η συζήτηση ανέδειξε τη νέα πραγματικότητα ενός ιδιαίτερα σύνθετου και ταχέως εξελισσόμενου διεθνούς περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη στρατηγική σημασία της ελληνικής ναυτιλίας και στον ρόλο της νέας γενιάς ηγετών, οι οποίοι διαμορφώνουν με όραμα και εξωστρέφεια το μέλλον ενός από τους σημαντικότερους κλάδους της παγκόσμιας οικονομίας.

Το Capital Link Maritime Leaders Summit επιβεβαίωσε για ακόμη μία χρονιά τον χαρακτήρα του ως σημείο συνάντησης της παγκόσμιας ναυτιλιακής και επενδυτικής ελίτ, αναδεικνύοντας την Ελλάδα στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων.

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΙΜΗΣΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ :

• κ. Βασίλης Κικίλιας, Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής – Ελληνική Δημοκρατία
• κ. Arsenio Dominguez, Secretary General – International Maritime Organization (IMO)

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ

ABS • ADNOC Logistics & Services (DH: ADNOCLS) • Akrotiri Tankers • Alpha Bulkers • Alpha Gas • AMPERA • American P&I Club • Angelicoussis Group • Bahri Group • BIMCO • Bureau Veritas • Capital Maritime & Trading Corp. • Capital Tankers Corp. (EGO:CAPT) • Centrofin Management Inc. • C3iS Inc. (CISS) • Columbia Group • Contships Management Inc. • Cyprus Union of Shipowners (CUS) • Danaos Corporation (NYSE: DAC) • DeepSea Technologies • Delos Navigation • DHT Holdings, Inc. (NYSE: DHT) • Diana Shipping Inc. (NYSE: DSX) • DNV • Dorian LPG Ltd. (NYSE: LPG) • Dorian LPG Management Corp. • DryDel Shipping • Dynacom Tankers Management Ltd. • Dynagas Ltd. Eurobulk Ltd. • EuroDry Ltd. (NASDAQ: EDRY) • Euronext • Euronext Athens • Euroholdings Ltd. (NASDAQ: EHLD) • Euroseas Ltd. (NASDAQ: ESEA) • EY Greece • Global Ship Lease (NYSE: GSL) • GMS • Goldenport Group • Heidmar Maritime Holdings Corp. (NASDAQ: HMR) • HELMEPA • Imperial Petroleum (IMPP)• International Maritime Organization (IMO) • INTERMEPA • INTERTANKO • Lloyd’s Register • Lila Global • Orca AI • Pantheon Tankers • Prominence Maritime • Reed Smith LLP • RINA Services S.p.A. • Safe Bulkers, Inc. (NYSE: SB) • Sea Traders S.A. • Seanergy Maritime Holdings Corp. (NASDAQ: SHIP) • Seward & Kissel LLP • Star Bulk Carriers Corp. • SteelShips LLC • StealthGas (GASS) • Stephenson Harwood • TEN Ltd.(NYSE: TEN)• TEO Shipping Corporation • TMV • TMS Group • United Maritime Corporation (NASDAQ: USEA) • V.Group • Watson Farley & Williams

Η ΑΤΖΕΝΤΑ ΤΟΥ ΦΕΤΙΝΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΘΕΜΑΤΑ

• Αγορές δεξαμενόπλοιων σε κίνηση: Ενέργεια, εμπορικές ροές & επενδυτική στρατηγική- Tanker Markets in Motion: Energy Shifts, Trade Realignment, & Investment Strategy
• Ξηρό φορτίο σε σημείο καμπής: Προσφορά, ζήτηση & εταιρική στρατηγική – Dry Bulk at an Inflection Point: Supply, Demand, & Corporate Strategy
• Γεφυρώνοντας τη ναυτιλιακή καινοτομία με την πραγματική απόδοση – Closing the Gap between Maritime Innovation and Real-World Performance
• Η ναυτιλία ως ραχοκοκαλιά του παγκόσμιου εμπορίου: Εφοδιαστικές αλυσίδες σε εποχή γεωπολιτικής αβεβαιότητας – Shipping as the Backbone of Global Trade – Safeguarding Supply Chains Amid Geopolitics, Risks, & Disruption
• Παγκόσμιες κεφαλαιαγορές & ναυτιλία: Ο ρόλος του Euronext Athens – Global Capital Markets & Shipping: The Role of Euronext Athens
• Καινοτομία & τεχνολογία: διαμορφώνοντας το μέλλον της παγκόσμιας ναυτιλίας -Innovation & Technology: Enabling the Future of Global Shipping
• Πράσινη ναυτιλία: Ρυθμιστικό πλαίσιο, πραγματικότητα & αποτελέσματα- Green Shipping Debate: Aligning Regulation, Reality and Results
• Η ναυτιλία σε σταυροδρόμι: γεωπολιτική, παγκόσμιες αλλαγές αγορών & στρατηγική τοποθέτηση – Shipping at Crossroads: Geopolitics, Global Market Shifts, & Strategic Positioning
• Παράδοση, ηγεσία & μετασχηματισμός: Το επόμενο κεφάλαιο της ελληνικής ναυτιλίας – Bridging Legacy, Leadership & Transformation – Shaping the Next Chapter of Greek Shipping
• Πλοήγηση στην αγορά: στρατηγική, κλίμακα & ναυτιλιακοί κύκλοι- Navigating the Market – Strategy, Scale, & Shipping Cycles
• Ναυτιλία & παγκόσμιο ενεργειακό τοπίο- Shipping & the Global Energy Landscape


ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ – ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

• Mr. George M. Teriakidis, Regional Manager for Southeast Europe, Maritime – DNV
• Mr. Nicolas Bornozis, President – Capital Link, Inc.

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ

Minister Vasilis Kikilias, Minister of Maritime Affairs and Insular Policy – Hellenic Republic

TANKER MARKETS IN MOTION: ENERGY SHIFTS, TRADE REALIGNMENT, & INVESTMENT STRATEGY

Moderator: Mr. Keith Billotti, Partner – Seward & Kissel LLP
Panelists:
• Mr. Antonis Kanellakis, Executive Director – Alpha Bulkers/Pantheon Tankers/ Alpha Gas
• Mr. Jerry Kalogiratos, CEO – Capital Tankers Corp. (EGO:CAPT)
• Mr. Yiannis Procopiou, CEO – Centrofin Management Inc.
• Mr. Svein Moxnes Harfjeld, President & Chief Executive Officer and Member of the Board of Directors – DHT Holdings, Inc. (NYSE: DHT)
• Mr. Pankaj Khanna, CEO – Heidmar Maritime Holdings Corp. (NASDAQ: HMR)

DRY BULK AT AN INFLECTION POINT: SUPPLY, DEMAND, & CORPORATE STRATEGY

Moderator: Ms. Foteini Mega, Partner І Assurance Services – EY Greece
Panelists:
• Ms. Semiramis Paliou, Director & CEO – Diana Shipping Inc. (NYSE: DSX); Chairperson – HELMEPA & INTERMEPA
• Mr. Costas Delaportas, CEO – DryDel Shipping
• Mr. John Dragnis, CEO – Goldenport Group
• Mr. Polys Hajioannou, CEO – Safe Bulkers, Inc. (NYSE: SB); President – Cyprus Union of Shipowners (CUS)
• Mr. Stamatis Tsantanis, Chairman and Chief Executive Officer – Seanergy Maritime Holdings Corp. (NASDAQ: SHIP); Founder, Chairman and Chief Executive Officer – United Maritime Corporation (NASDAQ: USEA)

CLOSING THE GAP BETWEEN MARITIME INNOVATION AND REAL-WORLD PERFORMANCE

Mr.John McDonald, Chairman & Chief Executive Officer – ABS

SHIPPING AS THE BACKBONE OF GLOBAL TRADE – SAFEGUARDING SUPPLY CHAINS AMID GEOPOLITICS, RISKS, & DISRUPTION

Moderator: Ms. Han Deng, Partner – Reed Smith LLP

Panelists:
• Mr. Aristides J. Pittas, Chairman & CEO – Euroseas Ltd. (NASDAQ: ESEA); EuroDry Ltd. (NASDAQ: EDRY); Euroholdings Ltd. (NASDAQ: EHLD)
• Mr. George Youroukos, Executive Chairman – Global Ship Lease, Inc. (NYSE: GSL)
• Mr. Andy McKeran, Chief Growth Officer – Lloyd’s Register
• Mr. René Kofod-Olsen, Group CEO – V.Group

GLOBAL CAPITAL MARKETS & SHIPPING: THE ROLE OF EURONEXT ATHENS
1X1 DISCUSSION BETWEEN

Mr. Mathieu Caron, Group Head of Primary Markets, Member of the Executive Committee – Euronext & Mr. Yianos Kontopoulos, CEO – Euronext Athens

KEYNOTE 1×1 DISCUSSION

Mr. Knut Ørbeck-Nilssen, Group President & CEO – DNV
& Mr. Arsenio Dominguez, Secretary General – International Maritime Organization (IMO)

INNOVATION & TECHNOLOGY: ENABLING THE FUTURE OF GLOBAL SHIPPING

Moderator: Ms. Anthi Miliou, SVP Global Commercial – Lloyd’s Register

Panelists:
• Mr. Brian Matthews, Founder + CEO – AMPERA
• Dr. Konstantinos Kyriakopoulos, CEO & Co-Founder – DeepSea Technologies
• Mr. Yarden Gross, CEO & Co-Founder – Orca AI
• Mr. Nicholas K. Notias, CEO – SteelShips LLC
• Ms. Marina Hadjipateras, Founder & Managing Partner – TMV

GREEN SHIPPING DEBATE: ALIGNING REGULATION, REALITY AND RESULTS

Moderator: Mr. Paolo Moretti, CEO – RINA SERVICES S.p.A

Panelists:
• Ms. Dorothea Ioannou, Chief Executive Officer – American P&I Club
• Mr. Andreas Hadjipetrou, CEO – Columbia Group
• Mr. Polys Hajioannou, President – Cyprus Union of Shipowners (CUS); CEO – Safe Bulkers, Inc. (NYSE: SB)
• Mr. Alex Hadjipateras, COO – Dorian LPG Ltd. (NYSE: LPG); Managing Director – Dorian LPG Management Corp.
• Ms. Ioanna Procopiou, Managing Director – Prominence Maritime; President Designate – BIMCO

SHIPPING AT CROSSROADS: GEOPOLITICS, GLOBAL MARKET SHIFTS, & STRATEGIC POSITIONING

Moderator: Ms. Cristina Saenz de Santa Maria, CEO Maritime – DNV

Panelists:
• Captain Abdulkareem Al Masabi, CEO – ADNOC Logistics & Services (DH:ADNOCLS)
• Dr. John Coustas, Chairman, President & CEO – Danaos Corporation (NYSE: DAC)
• Dr. Anil Sharma, Founder and CEO – GMS & Lila Global
• Mr. Harry Vafias, Founder – Stealthgas (GASS) / Imperial Petroleum (IMPP) / C3iS inc (CISS)
• Dr. Nikolas P. Tsakos, Founder & CEO – TEN Ltd. (NYSE: TEN); Chairman – INTERTANKO (2014-2018)

BRIDGING LEGACY, LEADERSHIP & TRANSFORMATION – SHAPING THE NEXT CHAPTER OF GREEK SHIPPING

• Moderator: Ms. Paillette Palaiologou, M&O East Europe, Mediterranean Sea, Middle East, India & Africa (EMA) Senior Vice President – Bureau Veritas

Panelists:
• Ms. Marielena Procopiou, Founder & Chief Executive Officer – Delos Navigation and Akrotiri Tankers
• Mr. Diamantis Pateras, Deputy CFO – Contships Management Inc.
• Ms. Eirini Pitta, Investor Relations Officer – Euroseas Ltd. (NASDAQ: ESEA); EuroDry Ltd. (NASDAQ: EDRY); Management Consultant – Eurobulk Ltd.
• Ms. Amalia Miliou-Theocharaki, Deputy Managing Director – TEO Shipping Corporation

NAVIGATING THE MARKET – STRATEGY, SCALE, & SHIPPING CYCLES

Moderator:
Ms. Dora Mace-Kokota, Partner, International Head – Maritime, Trade and Offshore and Managing Partner, Greek Office – Stephenson Harwood

Speakers:
Mr. Petros Pappas, CEO and Director – Star Bulk Carriers Corp. (NASDAQ: SBLK)
&
Mr. George Economou, Founder – TMS Group

SHIPPING & THE GLOBAL ENERGY LANDSCAPE

Moderator: Mr. George Paleokrassas, Senior Partner – Watson Farley & Williams

Panelists:
• Ms. Maria Angelicoussis, Chief Executive Officer – Angelicoussis Group
• Eng. Ahmed Ali Alsubaey, CEO & Board Member – Bahri Group
• Mr. Evangelos Marinakis, Founder & Chairman – Capital Maritime & Trading Corp.
• Mr. George Procopiou, Founder – Dynacom Tankers Management Ltd. / Dynagas Ltd. / Sea Traders S.A.

Παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Συνεδρίου:
https://capitallink.com/forums/10th-capital-link-maritime-leaders-summit-greece/?section=overview

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Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

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Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

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