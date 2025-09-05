Goldman Sachs: Θετική, εν μέρει, για τις ευρωπαϊκές μετοχές

Ανοδικά εκτιμά η Goldman Sachs ότι θα κινηθούν οι ευρωπαϊκές μετοχές τους επόμενους μήνες, χάρη στη βελτίωση της οικονομικής ανάπτυξης και στις ισχυρές επιστροφές μετρητών προς τους μετόχους. Ωστόσο, τα πιθανά κέρδη αναμένεται να περιοριστούν από την επίδραση της ενίσχυσης του ευρώ στα κέρδη των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τη Sharon Bell, ανώτερη στρατηγική αναλύτρια της Goldman Sachs Research, ο δείκτης STOXX Europe 600 αναμένεται να φτάσει τις 580 μονάδες μέσα στους επόμενους 12 μήνες, σημειώνοντας άνοδο 5% σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα. Η ομάδα προβλέπει συνολική απόδοση 12 μηνών, συμπεριλαμβανομένων των μερισμάτων, περίπου 8%.

Η Bell επισημαίνει ότι οι ευρωπαϊκές μετοχές είναι πλέον πιο ακριβές σε σχέση με την αρχή του έτους, καθώς βρίσκονται στο 70ο εκατοστημόριο της ιστορικής τους αποτίμησης από το 2000. «Ωστόσο, και άλλα περιουσιακά στοιχεία είναι εξίσου ή και περισσότερο υπερτιμημένα», αναφέρει. Σε σύγκριση με τις αποδόσεις των κρατικών και υψηλού κινδύνου ομολόγων, οι μετοχές δεν φαίνονται υπερτιμημένες.

Στα 1,25 δολ. το ευρώ

Η Goldman Sachs προβλέπει ότι το ευρώ θα ενισχυθεί κατά περίπου 7%, φτάνοντας τα 1,25 δολάρια μέσα στους επόμενους 12 μήνες, γεγονός που θα μειώσει τα κέρδη των ευρωπαϊκών εταιρειών καθώς η σχετική αξία των πωλήσεών τους στις ΗΠΑ θα μειωθεί. Οι αναλυτές της επενδυτικής τράπεζας, μάλιστα, προτιμούν εγχώριες μετοχές με ανθεκτικά κέρδη.

Παράλληλα, οι ροές κεφαλαίων από εγχώριους και διεθνείς επενδυτές προς τα ευρωπαϊκά αμοιβαία κεφάλαια αυξάνονται, μετά από χρόνια συνεχών εκροών. «Αυτή η αύξηση της ζήτησης αντικατοπτρίζει την επιθυμία για συνεχή διαφοροποίηση της επενδυτικής έκθεσης», αναφέρει η Bell.

Η Goldman Sachs προβλέπει ότι οι μετοχές των ευρωπαϊκών τραπεζών, τεχνολογίας και λιανεμπορίου θα υπεραποδώσουν έναν δείκτη αναφοράς, ενώ οι μετοχές του αυτοκινητοβιομηχανικού, χημικού, ενεργειακού και βασικών πόρων τομέα ενδέχεται να υποαποδώσουν.