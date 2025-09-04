Goldman Sachs: Στα 5.000 δολάρια ο χρυσός εάν ο Τραμπ υπονομεύσει την Fed

Οι τιμές του χρυσού θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα πέντε χιλιάδες δολάρια ανά ουγγιά, εάν οι επιθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ βλάψουν την ανεξαρτησία της Federal Reserve, προειδοποιεί η Goldman Sachs.

Ο χρυσός έχει αυξηθεί κατά 35% φέτος, φτάνοντας τα 3.500 δολάρια ανά ουγγιά, καθιστώντας τον ένα από τα σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία με τις καλύτερες επιδόσεις στον κόσμο. Οι επενδυτές και οι κεντρικές τράπεζες έχουν στραφεί στο πολύτιμο μέταλλο, καθώς αναζητούν προστασία από την πολιτική αβεβαιότητα και τις ανησυχίες για το χρέος, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε πτώση παραδοσιακά καταφύγια, όπως το δολάριο και τα κρατικά ομόλογα.

Οι φόβοι ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα μπορούσε να διαβρώσει την ανεξαρτησία της σημαντικότερης κεντρικής τράπεζας στον κόσμο έχουν τροφοδοτήσει τις τελευταίες ροές προς το μέταλλο, το οποίο παραδοσιακά θεωρείται ως αντιστάθμισμα έναντι του πληθωρισμού. Οι επενδυτές ανησυχούν ότι μια πολιτικοποιημένη Fed θα ήταν πιο διατεθειμένη να μειώσει τα επιτόκια από ό,τι θα συνέβαινε σε διαφορετική περίπτωση, αυξάνοντας τις μακροπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό και υπονομεύοντας τις τιμές των ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου.

Η προσπάθεια του Τραμπ να απολύσει την κυβερνήτη της Fed, Λίζα Κουκ , η πιο πρόσφατη κλιμάκωση της διαμάχης του με την κεντρική τράπεζα, αμφισβητείται στο δικαστήριο αυτή την εβδομάδα.

«Ένα σενάριο όπου η ανεξαρτησία της Fed θα πληγεί, πιθανότατα θα οδηγήσει σε υψηλότερο πληθωρισμό, χαμηλότερες τιμές μετοχών και μακροπρόθεσμων ομολόγων και σε διάβρωση της κατάστασης του δολαρίου ως αποθεματικού νομίσματος», αναφέρει στους Financial Times, ο Daan Struyven, συν-επικεφαλής της παγκόσμιας έρευνας εμπορευμάτων στην Goldman Sachs.

Από την άλλη πλευρά, «ο χρυσός είναι ένα απόθεμα αξίας που δεν βασίζεται στην θεσμική εμπιστοσύνη», δήλωσε ο Struyven.

Τα σενάρια

Η βασική εκτίμηση της τράπεζας είναι ότι η τιμή του χρυσού θα αυξηθεί στα 4.000 δολάρια ανά ουγγιά μέχρι τα μέσα του 2026, αλλά ο Struyven δήλωσε ότι μια μεγάλη έξοδος από περιουσιακά στοιχεία σε δολάρια – όπως τα αμερικανικά ομόλογα – από ιδιώτες επενδυτές θα μπορούσε να ωθήσει την τιμή ακόμη υψηλότερα.

«Εάν το 1% της ιδιωτικής αγοράς ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου στρεφόταν προς τον χρυσό, η τιμή του χρυσού θα ανέβαινε σε σχεδόν 5.000 δολάρια ανά ουγγιά», υπογράμμισε.

«Είμαστε διπλά overweight σε χρυσό», ανέφερε από την πλευρά του ο Arun Sai, διαχειριστής χαρτοφυλακίου πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων στην Pictet Asset Management. Ο Sai είπε ότι, πριν από την επίθεση του Τραμπ στην Κουκ, σκεφτόταν να μειώσει τη θέση του σε χρυσό.

«Ωστόσο, δεδομένων των πρόσφατων γεγονότων, υποψιαζόμαστε ότι θα υπάρξει ένα ακόμη πλεονέκτημα για τον χρυσό», είπε. «Αυτό μας έχει δώσει την αυτοπεποίθηση να παραμείνουμε overweight στον χρυσού».

Οι κεντρικές τράπεζες έχουν αυξήσει τις συμμετοχές τους σε χρυσό τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα η τιμή να ανέβει, ενώ οι ιδιώτες επενδυτές έχουν επενδύσει στο περιουσιακό στοιχείο ως αντιστάθμισμα για τον πληθωρισμό στα χαρτοφυλάκιά τους. Η Goldman Sachs δήλωσε ότι οι κεντρικές τράπεζες έχουν ξεκινήσει πενταπλάσια αύξηση στις αγορές δολαρίων από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.