Η εκτιμώμενη καθαρή περιουσία του Aρμάνι, ύψους 9,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αντιπροσωπεύει κυρίως την αξία της εταιρείας του

05.09.2025, 13:00
Αρμάνι: Η τύχη της αυτοκρατορίας πολυτελείας στα χέρια των κληρονόμων του
Ο Τζόρτζιο Αρμάνι αγωνίστηκε για δεκαετίες για να διατηρήσει ανεξάρτητη την αυτοκρατορία της μόδας που ίδρυσε, καθώς ιταλικοί εμβληματικοί οίκοι όπως η Gucci και η Fendi εξαγοράστηκαν από μεγαλύτερες αλυσίδες πολυτελείας. Οι κληρονόμοι του θα είναι αυτοί που θα αποφασίσουν τι θα επιφυλάσσει το μέλλον.

Ο Ιταλός πατριάρχης, του οποίου ο θάνατος σε ηλικία 91 ετών ανακοινώθηκε την Πέμπτη, εμπιστεύτηκε το μέλλον της Giorgio Armani SpA σε στενά μέλη της οικογένειας και συνεργάτες, οι οποίοι θα χαράξουν τα επόμενα βήματα για την εταιρεία που ίδρυσε το 1975.

Φανατικός προστάτης της αυτοκρατορίας του κατά τη διάρκεια της μακράς καριέρας του, ο Aρμάνι είχε δηλώσει στο Bloomberg πέρυσι ότι δεν θα απέκλειε μια αρχική δημόσια προσφορά ή μια πώληση σε έναν μεγαλύτερο όμιλο μόλις αποχωρούσε. Η εκτιμώμενη καθαρή περιουσία του Aρμάνι, ύψους 9,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αντιπροσώπευε ως επί το πλείστον την αξία της εταιρείας του.

Η εταιρεία την Πέμπτη δεσμεύτηκε να διατηρήσει το πνεύμα ανεξαρτησίας, συνεργασίας και το όραμα που δημιούργησε ο Aρμάνι, το οποίο ξεπερνούσε τη μόδα, «προβλέποντας τις εποχές με εξαιρετική σαφήνεια και πραγματισμό». Ενώ δεν έδωσε λεπτομέρειες για το τι θα ακολουθήσει, δεσμεύτηκε να προστατεύσει αυτό που δημιούργησε ο Aρμάνι και να συνεχίσει την εταιρεία στη μνήμη του.

«Η Giorgio Armani είναι μια εταιρεία με πενήντα χρόνια ιστορίας, χτισμένη με συναίσθημα και υπομονή», ανέφερε στη σχετική ανακοίνωσή της η εταιρεία. «Ο Giorgio Armani πάντα έδινε το σήμα κατατεθέν του στην ανεξαρτησία – στη σκέψη και τη δράση. Η εταιρεία αποτελεί, τώρα και πάντα, μια αντανάκλαση αυτού του πνεύματος. Η οικογένειά του και οι εργαζόμενοί του θα συνεχίσουν τον Όμιλο με σεβασμό και συνέχεια σε αυτές τις αξίες».

Σε μια συνέντευξη τον Απρίλιο του 2024, ο Aρμάνι είπε ότι δεν ήθελε να αποκλείσει καμία πιθανότητα, λέγοντας ότι θα ήταν ευθύνη των κληρονόμων του να αξιολογήσουν τις ευκαιρίες που θα προκύψουν στο μέλλον. Ενώ η ανεξαρτησία θα μπορούσε να αποτελέσει πηγή αξίας για τον Aρμάνι, όπως είχε δηλώσει χαρακτηριστικά, «αυτό που πάντα χαρακτήριζε την επιτυχία της δουλειάς μου είναι η ικανότητα προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες εποχές».

Εκείνη την εποχή, οραματιζόταν «μια ομάδα έμπιστων ανθρώπων κοντά του και επιλεγμένων από εμένα», όπως είχε πει ο ίδιος, δείχνοντας την ηγεσία του ιδρύματος της εταιρείας του, ιδιαίτερα τον Λέο ντελ Όρκο, ο οποίος υποστήριζε τον σχεδιαστή στη διαχείριση της εταιρείας εδώ και χρόνια, και τις ανιψιές του Σιλβάνα και Ρομπέρτα Αρμάνι και τον ανιψιό του Αντρέα Καμεράνα. Ο Αρμάνι δεν είχε παιδιά.

Επανέλαβε αυτές τις απόψεις σε συνέντευξή του στους Financial Times την περασμένη εβδομάδα, λέγοντας ότι οραματίζεται μια «σταδιακή μετάβαση» των ευθυνών του σε μέλη της οικογένειας και στενούς συνεργάτες όπως ο ντελ Όρκο, ο οποίος είναι επικεφαλής του ανδρικού σχεδιασμού.

Πάντως ένας εκπρόσωπος της Armani αρνήθηκε την Πέμπτη να σχολιάσει το μέλλον της εταιρείας.

50ετής κληρονομιά

Ο Aρμάνι, ο οποίος ξεκίνησε από έναν επιπλοποιό βιτρινών για να δημιουργήσει έναν από τους πιο εξέχοντες οίκους πολυτελείας στον κόσμο, ήταν ένα αφεντικό με έντονη παρουσία που διατηρούσε αυστηρό έλεγχο στην εταιρεία του, καταφέρνοντας να παραμείνει ανεξάρτητος σε μια βιομηχανία πολυτελών ειδών που έχει συγκεντρωθεί περισσότερο σε ομίλους όπως η LVMH, η οποία κατέχει τις Loro Piana και Fendi, και η Kering, ιδιοκτήτρια της Gucci . Πρόσφατα, η Prada — η οποία κατέχει την επιτυχημένη μάρκα Gen-Z Miu Miu — συμφώνησε να αγοράσει την Versace .

Ο Ιταλός μεγιστάνας της μόδας δημιούργησε μια εκτεταμένη επιχείρηση με διάφορες σειρές μόδας, καθώς και μακροπρόθεσμες άδειες που αποδίδονται στην L’Oreal SA για τα προϊόντα ομορφιάς και αρωμάτων της – το περίφημο Acqua di Gio – στην EssilorLuxottica SA για τα επώνυμα γυαλιά της, ενώ ο όμιλος Fossil πουλάει ρολόγια Emporio Armani.

«Δεν προβλέπω προς το παρόν μια εξαγορά από έναν μεγάλο όμιλο πολυτελών προϊόντων», είχε δηλώσει ο Aρμάνι στο Bloomberg πέρυσι. «Όμως, όπως είπα, δεν θέλω να αποκλείσω τίποτα εκ των προτέρων, επειδή αυτό θα ήταν μια «μη επιχειρηματική» πορεία δράσης».

Ο Αρμάνι ήταν πολύ δραστήριος τον τελευταίο χρόνο της καριέρας του. Τον Οκτώβριο του 2024, φόρεσε ένα άψογο σμόκιν και παρουσίασε τη γυναικεία συλλογή του για την άνοιξη-καλοκαίρι 2025 στη Νέα Υόρκη.

Η επίδειξη συνέπεσε με τα εγκαίνια του κτιρίου Armani στη λεωφόρο Madison, το οποίο εκτείνεται σε 12 ορόφους και περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο μπουτίκ, ένα εστιατόριο καθώς και διαμερίσματα Armani — ένα έργο που αναπτύχθηκε με την ομάδα αρχιτεκτόνων της Armani, σύμφωνα με τον λογαριασμό της μάρκας στο Instagram.

Ωστόσο, ο όμιλος δεν έμεινε απρόσβλητος από την πτώση της αγοράς ειδών πολυτελείας που έχει πλήξει την τύχη του πλειοψηφικού ιδιοκτήτη της LVMH, Mπερνάρτν Αρνό, και της οικογένειας Πινό της Kering. Τον Ιούλιο, η Armani ανέφερε πτώση 5% στις ετήσιες πωλήσεις της στα 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ (2,7 δισεκατομμύρια δολάρια) λόγω της μακροοικονομικής αβεβαιότητας και της επιβράδυνσης της ζήτησης στην Κίνα.

«Δημιούργησε ένα μοναδικό στυλ, συνδυάζοντας το φως και τη σκιά, το οποίο ανέπτυξε σε ένα μεγάλο και επιτυχημένο επιχειρηματικό ταξίδι και επέκτεινε την ιταλική κομψότητα σε παγκόσμια κλίμακα», δήλωσε ο Αρνό. «Ήταν επίσης ένας αληθινός φίλος και θαυμαστής της Γαλλίας. Επιθυμώ να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του».

Για την πρωτεύουσα της μόδας, το Μιλάνο, ο θάνατος του Αρμάνι σηματοδοτεί την αποχώρηση των μεγάλων προσωπικοτήτων της πόλης και μιας συνεχούς κοινωνικής παρουσίας. Η επιρροή του εκτεινόταν στη μόδα, την αρχιτεκτονική, τα έπιπλα, τη φιλοξενία και τη φιλανθρωπία – ακόμη και στον αθλητισμό, με την ιδιοκτησία του συλλόγου μπάσκετ Olimpia Milano από τον Αρμάνι. Το μινιμαλιστικό του στυλ, εν τω μεταξύ, καθόρισε την ιταλική κομψότητα στον κόσμο.

Το ίδρυμα που δημιούργησε θα φέρει πλέον την ευθύνη για την προώθηση του φιλανθρωπικού του έργου, ιδίως στο Μιλάνο. Ο εννεαήμερος εργάστηκε σε συλλογές και έργα μέχρι τις τελευταίες μέρες της ζωής του, ανέφερε η εταιρεία.

«Σε αυτήν την εταιρεία, πάντα νιώθαμε σαν μέρος μιας οικογένειας», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.

